En la noche, hora local de este miércoles 21 de enero, la televisión estatal iraní difundió un comunicado de la llamada Fundación de los Mártires, en el que señaló que 3.117 personas murieron en el marco de las protestas a lo largo de la República Islámica.

Según el primer balance oficial de las autoridades, de los fallecidos, 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no dio más detalles sobre el resto de personas.

Pero esa cifra dista de las recabadas por las organizaciones civiles que hicieron seguimiento a la represión del régimen del ayatolá Ali Jamenei en las movilizaciones. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, indicó este miércoles un total de al menos 4.560 ciudadanos muertos.

La agencia ha sido precisa a lo largo de los años en lo que respecta a las manifestaciones y los disturbios en Irán, con base en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. Pero esos números no han podido ser verificados de forma independiente, dadas las restricciones de las autoridades que por semanas ha incluido el corte de internet y otras comunicaciones.

En medio de la represión, el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó inicialmente con una intervención militar en el territorio iraní, aunque luego se retractó de la idea mientras aseguraba que su Gobierno impidió que continuaran las ejecuciones de manifestantes.

Ante ese panorama, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzó este miércoles la amenaza más directa hasta la fecha contra Washington tras la sangrienta represión, al advertir que la República Islámica "contraatacará con todo lo que tenga a nuestro alcance si volvemos a ser atacados".

Las declaraciones de Araghchi, cuya invitación al Foro Económico Mundial de Davos fue revocada tras los asesinatos en su país, se producen mientras un grupo de portaaviones de EE. UU. avanza hacia el oeste, rumbo a Medio Oriente, desde Asia, según reporta la agencia de noticias estadounidense AP.

Aviones de combate y otros equipos estadounidenses parecen estar desplazándose por la región después de que un importante despliegue militar estadounidense en el Caribe y de los ataques de Washington dentro de territorio venezolano que terminaron con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, trasladado a Nueva York para responder por cargos de presunto narcotráfico.

Entre los muertos en Irán también se encuentran transeúntes

El estudiante de arte Arash caminaba hacia su casa por las calles de Teherán cuando un disparo de escopeta acabó con su vida. No había gritado consignas, ni se había unido a los manifestantes ni había levantado el puño, reportan fuentes citadas por la agencia de noticias británica Reuters.

Un amigo, hablando por teléfono desde la capital iraní, describió el momento con la voz quebrada por el dolor: Arash cayó al instante, sin vida, sobre la acera. Tenía 22 años.

El amigo, que habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad, aseguró que se habían detenido en la acera para observar una protesta en la cercana plaza Vanak cuando llegaron las fuerzas de seguridad uniformadas y comenzaron a disparar al azar contra los manifestantes.

La muerte de Arash el pasado 8 de enero es un ejemplo de lo que, según testigos, ha sido una realidad en las últimas protestas antigubernamentales del país: transeúntes ajenos a los disturbios que resultaron heridos por disparos o muertos al intentar huir del caos.

Reuters no pudo verificar de forma independiente este relato ni otros similares de testigos sobre muertes durante la represión estatal de los disturbios, y tampoco pudo determinar cuántos de los miles de muertos eran transeúntes o personas que simplemente se encontraban cerca de las protestas cuando recibieron los disparos.

Sin embargo, los relatos de familiares y testigos sugieren que la fuerza indiscriminada empleada por las fuerzas de seguridad para reprimir los disturbios mató a muchos civiles que no participaban, obligando a los familiares a recorrer hospitales, morgues y centros de detención en busca de respuestas.

Con AP y Reuters

