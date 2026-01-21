Lo esencial: 

  • En su discurso en Davos, el presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió en tomar Groenlandia. Es "un pedazo de hielo" que "solo Estados Unidos puede defender", aseguró.
  • Trump también aseguró que no emprenderá acciones militares en Groenlandia y que está listo para iniciar negociaciones.
  • Francia solicita ejercicios militares de la OTAN en Groenlandia
  • La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que el continente debe abandonar la cautela tras la declaración del secretario del Tesoro estadounidense al tildar a Dinamarca como "irrelevante".
  • Von der Leyen no se reunirá con Trump en Davos, confirma la UE en medio de las tensiones por la intención del estadounidense de anexionarse Groenlandia.

A continuación, las principales noticias en torno a Groenlandia, que marca el Foro Económico Mundial de Davos, este 21 de enero:

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más