La agencia forestal del país, la CONAF, anunció que hasta este miércoles 21 de enero los bomberos combaten al menos 23 focos de fuego.

Entretanto, las autoridades anunciaron la detención de un hombre de 50 años acusado de haber iniciado el fuego en la misma zona donde desde el pasado sábado los bomberos combaten fuertes llamas que se extendieron a las localidades de Penco y Lirquén, en la región del Biobío, y que han causado la muerte de 20 personas.

El detenido, un hombre cuya identidad no ha sido divulgada públicamente, fue apresado tras una denuncia de vecinos que lo señalaron como responsable de iniciar las llamas en una plantación de trigo, en un incendio que arrasó con al menos tres hectáreas de terreno.

"En uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad", se pudo establecer "que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo", señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

"Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible" el mismo martes de madrugada, agregó.

El martes, en otra denuncia, el ministro Cordero aseguró que fueron encontrados en Concepción, en la región de Biobío, restos de elementos utilizados para encender el fuego. Entre los objetos hallados se encuentran "envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparentan su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio", describió.

Los voraces incendios forestales han afectado a tres regiones de la zona central de Chile: Ñuble, Biobío y La Araucanía. En total, en las tres regiones se cuentan ya 20 fallecidos, al menos 6.700 damnificados, 504 albergados y 294 lesionados, según datos divulgados por medios locales.

Uno de los fuegos más abrasadores, denominado como el foco de Trinitarias, arrasó con las localidades costeras y portuarias de Lirquén y Penco, donde cientos de viviendas fueron reducidas a cenizas y causando daños en más del 80% del área. Ambas localidades forman parte del área metropolitana de la gran Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que se han practicado detenciones también en la comuna de Mulchén, en el marco del estado de excepción, como parte de las labores de control y fiscalización desplegadas en las zonas afectadas por los incendios. En las detenciones, las autoridades han encontrado contenedores de combustible y líquidos acelerantes, posibles agravantes en las causas penales contra los detenidos.

El ministro Elizalde resaltó: “estos hechos no van a quedar en la impunidad”. Mientras, el presidente saliente, Gabriel Boric, también afirmó durante una conferencia de prensa que las autoridades han detenido al menos 70 personas durante toda la temporada de verano por delitos vinculados a los incendios.

Boric —quien recibió críticas por la lentitud en la respuesta del Gobierno central a la emergencia— recordó que los acusados por el incendio que devastó vastas zonas de Valparaíso en 2024 enfrentan penas de cadena perpetua.

El mandatario confirmó que esta semana llegarán brigadistas, bomberos y expertos desde México, Uruguay, Portugal, Brasil y Paraguay para ayudar a Chile en la emergencia por los incendios forestales.

Críticas al gobierno y el clamor de los afectados por ayuda

Miguel Castillo, profesor e investigador del Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, indicó a la agencia de noticias AP que una serie de factores hicieron que los recientes incendios fueran tan mortales, incluida la cantidad de material seco y las altas temperaturas persistentes.

"Ha habido varios días consecutivos con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, y en la zona de Concepción eso es poco común (…)Uno o dos días son comunes, pero no cuatro o cinco", afirmó Castillo. Y agregó que los incendios son más difíciles de apagar una vez que alcanzan cierto tamaño y se han complicado por los vientos fuertes y cambiantes.

"Con esas condiciones extremas, prácticamente se convierte en un monstruo incontrolable", señaló al tiempo que subrayó que la mayoría de los incendios duran dos o tres días, pero el riesgo es que múltiples incendios activos se combinen antes de que las autoridades puedan controlarlos.

El alcalde de la cercana Penco, Rodrigo Vera, sostuvo que los gobiernos locales se encuentran restableciendo servicios básicos como la electricidad, pero se hizo eco de las críticas sobre la lenta respuesta nacional.

"Tardaron 12 horas en declarar la emergencia", indicó Vera, añadiendo que la demora había dificultado el despliegue de recursos militares y de bomberos. "Todo ha sido lento. El dolor de la gente no es mañana, fue ayer".

El martes en Temuco, Boric aseveró que la reconstrucción comenzaría una vez que se completaran las búsquedas de víctimas y que se estaba iniciando la entrega de viviendas de emergencia y ayuda financiera. "Estamos trabajando a máxima velocidad, pero hay procesos que hay que respetar", destacó el presidente.

El Gobierno de Boric fue criticado por la lenta reconstrucción tras los letales incendios en Valparaíso en 2024. El presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, ha prometido priorizar la reconstrucción en las comunidades afectadas por los incendios.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

