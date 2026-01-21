Trump descarta el uso de la fuerza para tomar Groenlandia, pero no desiste de sus intenciones.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo (…) Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia", aseveró este miércoles 21 de enero durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Las palabras de su discurso de más de una hora contrastan con las declaraciones que entregó en las últimas semanas, cuando sostuvo que no descartaba el uso de las Fuerzas Armadas de su país para arrebatar la isla semiautónoma perteneciente al Reino de Dinamarca.

Pese al cambio de tono, Trump también reconoció: "Probablemente no consigamos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva donde seríamos francamente imparables. Pero no lo haré".

"Tienen dos opciones: pueden decir sí y nosotros lo apreciaremos o pueden decir no y nunca lo olvidaremos"

Trump volvió a justificar que EE. UU. “necesita” el territorio que no pertenece a ese país por razones de “seguridad estratégica nacional”. Pero en esta ocasión, además, se refirió a su deseada anexión de Groenlandia como una especie de compensación por los grandes aportes económicos y militares de Estados Unidos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Lo que hemos recibido de la OTAN es nada (…) Les hemos ayudado mucho y no hemos recibido nada, pagábamos el 100% de la OTAN y todo lo que estamos pidiendo es Groenlandia para defenderla, uno no puede defender una propiedad en arriendo", aseveró.

"Tienen dos opciones: pueden decir sí y nosotros lo apreciaremos o pueden decir no y nunca lo olvidaremos", agregó.

Trump sostuvo así una vez más su retórica de “aprovechamiento” de otros países sobre Estados Unidos, sin mencionar las inversiones de las naciones de la alianza político-militar, incluido el aumento del gasto militar al 5%, como acordó la mayoría de miembros en 2025 tras las presiones de Trump.

“Lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío, mal ubicado, que puede jugar un rol importante en la paz mundial”, continuó, aunque en paralelo, repetía que la isla tiene una ubicación estratégica, por lo que busca evitar otros intereses en el hemisferio, en una aparente referencia a China y Rusia, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

¿Tergiversa Trump la historia a su favor con respecto a Groenlandia?

El magnate de los bienes raíces convertido en presidente mantuvo su insistencia en Groenlandia como si se tratara de una propiedad intercambiable, arremetiendo contra Dinamarca por ser "desagradecida".

Lo hizo mientras señalaba algunos fragmentos de la historia, con la protección estadounidense de la isla ártica durante la Segunda Guerra Mundial.

"Queremos un pedazo de hielo para nuestra protección, nunca hemos pedido nada, pudimos habernos quedado con ese pedazo de hielo y no lo hicimos", insistió mientras hacía alusión a algunos capítulos de la historia, aunque acomodados a su interpretación.

"Estados Unidos salvó Groenlandia y se la devolvió a Dinamarca después de la II Guerra Mundial", continuó. Pero esa aseveración es cierta en parte.

Si bien en 1940 el entonces presidente estadounidense Franklin Roosevelt propuso ocupar Groenlandia–como parte de una estrategia par defenderse de los nazis–después de la construcción de algunas bases alemanas en ella, como recuerda el medio de comunicación especializado en historia ‘National Geographic’, la isla siempre siguió bajo soberanía danesa.

A pesar de que destacaba la importancia de Groenlandia para EE. UU., en varias ocasiones durante un discurso de más de una hora, Trump se refirió erróneamente al territorio como Islandia.

Una ambición territorial que puede trastocar los cimientos de la OTAN

Las crecientes amenazas de Trump a Europa por Groenlandia han deteriorado los lazos transatlánticos y preocupado a los europeos, eclipsando un discurso que pretendía centrarse principalmente en la economía estadounidense.

"Ninguna nación o grupo de naciones está en posición de asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”, insistió.

Trump, quien marcó el final de un turbulento primer año en el cargo el martes 20 de enero, se dispone a seguir eclipsando la agenda del Foro Económico Mundial (FEM), donde las élites globales debaten sobre las tendencias económicas y políticas.

Los líderes de la OTAN han advertido que la estrategia de Trump para Groenlandia podría trastocar la alianza, mientras que los líderes de Dinamarca y Groenlandia han ofrecido diversas maneras de aumentar la presencia estadounidense en este estratégico territorio insular de 57.000 habitantes.

