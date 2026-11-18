Irán lanzó drones este martes 17 de noviembre contra una instalación de radar de Estados Unidos en Bahrein. Se trata del tercer ataque en los últimos días contra objetivos militares norteamericanos en el pequeño reino insular del golfo Pérsico, tras una pausa de unos dos meses. Además, se reportaron explosiones en la isla iraní de Qeshm y nuevos ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Después de emitir una alerta por el ataque, Bahrein informó que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado con éxito los "traicioneros ataques aéreos iraníes".

El Ejército estadounidense indicó que no hubo daños en sus equipos ni heridos entre su personal. Bahrein alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense.





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Según declaró a la agencia AP el analista de seguridad Mostafa Najafi, los ataques podrían marcar un cambio en la estrategia de Irán. Durante meses, explicó, el país de mayoría persa esperaba a ser atacado y recién entonces respondía, apuntando a la capacidad operativa de las bases.

El ataque del martes contra Bahrein se produjo luego de que Irán apuntara el viernes contra una instalación estadounidense de radar de alerta temprana en ese país, y el domingo disparara contra un sistema de radar en una base de helicópteros. Pese a que Teherán habló de operación exitosa, los daños parecen haber sido escasos o nulos.

Los ataques tuvieron lugar tras bombardeos estadounidenses contra torres de comunicaciones iraníes y en medio de operaciones de vigilancia con drones que continúan. Por eso, Irán afirmó que su seguidilla de embates fueron represalias.

"La agresión continua contra el espacio aéreo del país, así como el uso de bases e instalaciones militares de la región para actos hostiles contra Irán, no quedarán sin respuesta", indicó en un comunicado la Guardia Revolucionaria iraní.

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Explosiones en Qeshm y nuevos ataques en Ormuz

La agencia iraní Fars informó este martes que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm, la más grande de Irán, ubicada en la entrada del estrecho de Ormuz.

Según vecinos citados por Fars, las detonaciones llegaron desde el noroeste de la ciudad de Qeshm, y se veía humo sobre la isla.

Posteriormente, Ahmad Nafisi, vicegobernador para asuntos políticos, de seguridad y sociales de la provincia de Hormozgan, aseguró al medio semioficial Mehr que Estados Unidos llevó a cabo ataques contra diversos puntos en la isla de Qeshm, sin causar daños a infraestructuras residenciales, comerciales ni de otro tipo, según el funcionario.





También se reportaron nuevos ataques a los barcos que intentan atravesar el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con mar abierto. Antes de la guerra, los buques circulaban libremente por esa vía estratégica, por la que pasaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas que se comercian en el mundo.

Fars informó que dos barcos chocaron con minas instaladas por Irán en el estrecho y se incendiaron.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) aseveró que un buque petrolero habría sido atacado dos veces al norte de Omán y que el segundo impacto provocó un incendio a bordo. No quedó claro de inmediato si se trata del mismo incidente.

Qatar insiste en la mediación

Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos condenaron el ataque de Irán contra Bahrein, al que calificaron de violación de la soberanía bareiní y amenaza para su seguridad y estabilidad.

Mientras tanto, las negociaciones para poner fin a la guerra se encuentran estancadas, pese a que Qatar intensificó sus esfuerzos de mediación.





En un comunicado, Qatar afirmó que los "continuos ataques" de Irán contra Bahréin "socavan los esfuerzos diplomáticos". El portavoz de la cancillería qatarí, Majed Al Ansari, advirtió en una conferencia de prensa en Doha que cualquier escalada de los combates representa un "peligro extremadamente grave" para las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, Estados Unidos e Irán actúan como si el tiempo jugara a su favor, un cálculo que los mantiene en un punto muerto del que a ninguno de los dos le resulta fácil salir, según reflexionaron expertos a la agencia Reuters.

"Hay una doble realidad. Trump no tiene buenas opciones y los iraníes tampoco –afirmó Dennis Ross, exnegociador estadounidense para Medio Oriente–. Cada uno define lo que hace falta para terminar la guerra de una manera que contradice a la otra parte, y la otra parte no puede aceptarlo".

Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos y Teherán están trabadas en el orden de los pasos, según las fuentes consultadas por Reuters.

Irán exige que se levante el bloqueo, se liberen sus activos congelados y se restablezcan sus ventas de petróleo antes de iniciar negociaciones de fondo. También pide el fin de las hostilidades en todos los frentes y un papel importante en la gestión del paso por el estrecho de Ormuz. A cambio, reabriría esa vía estratégica y solo se comprometería a discutir más adelante su programa nuclear. Washington, en cambio, quiere pasos recíprocos y simultáneos, con compromisos verificables sobre el programa nuclear desde el principio.

Por otro lado, Washington acaba de sumar un tercer portaaviones a la región, el USS Theodore Roosevelt. Según Reuters, Trump se decidió por asfixiar económicamente a Irán con el bloqueo en lugar de volver a bombardearlo, convencido de que nuevos ataques no cambiarían el resultado y podrían provocar represalias contra la infraestructura energética del Golfo.

Irán podría estar perdiendo la paciencia ante una guerra que se prolonga

Los ataques muestran que Teherán está cada vez más impaciente a medida que se agravan sus problemas económicos, sostuvo Sascha Bruchmann, analista de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Bahrein.

"Disparar contra barcos genera miedo, pero no alcanza para cambiar la ecuación estratégica", aseguró a la agencia AP.

"Teherán sabe que tiene que hacer algo, pero yo no sobrestimaría lo que vimos contra Bahrein esta semana. Esto todavía no es el gran golpe", aclaró Bruchmann.





Mientras Estados Unidos evalúa si retomar los ataques militares a gran escala contra Irán o endurecer el asedio para debilitar aún más su economía, los líderes iraníes también estarán evaluando si "romper el bloqueo mediante una escalada es menos costoso que aceptar que continúe", escribió en un análisis publicado en X Hamidreza Azizi, analista sénior sobre Irán del centro de estudios International Crisis Group.

"En otras palabras, el riesgo de una nueva guerra ya no depende solo de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decida atacar Irán otra vez. También depende de que Teherán concluya que los costos de seguir conteniéndose se volvieron mayores que los riesgos de una escalada", sostuvo Azizi.

"Tarde o temprano, si Estados Unidos no levanta el bloqueo, Irán va a escalar, porque no puede aguantar", añadió a Reuters Alan Eyre, exdiplomático estadounidense que participó en negociaciones nucleares con Irán.

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Yemen: el gobierno refuerza la defensa de Adén ante el avance hutí

En Yemen, el otro foco de conflicto activo en Medio Oriente, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, consolidaron su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta marítima importante que une el golfo de Adén con el mar Rojo. Lo consiguieron luego de que un grupo aliado del gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudita, se replegara el fin de semana, en un golpe para la coalición que combate a los rebeldes.

Esas fuerzas progubernamentales refuerzan ahora sus defensas en las zonas que conducen a la ciudad sureña de Adén, sede provisional del gobierno reconocido internacionalmente, según dos funcionarios militares yemeníes citados por AP.

Los oficiales, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que esos esfuerzos se concentran en desplegar más tropas y equipos en el distrito de Tur al-Baha y sus alrededores, en la provincia sureña de Lahij.

Con AP, Reuters y medios locales

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