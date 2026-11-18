Este anuncio representa un revés particularmente duro para Estados Unidos, que en 2000 se convirtió en uno de los primeros países en erradicar esta enfermedad grave y muy contagiosa.

"La vacunación es la principal medida para protegerse", recordó en teleconferencia de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

Algunos expertos y la oposición demócrata acusan al actual secretario de Salud, Robert Kennedy Jr, de contribuir a la situación por su hostilidad a las vacunas.

"Sigo recomendando la vacuna triple vírica como la forma más eficaz de prevenir el sarampión", reaccionó el ministro en X.

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En Estados Unidos, este año se han registrado más de 5.400 casos, junto con cientos de hospitalizaciones, según el CDC, la principal agencia de salud pública.

Esto más que duplica los 2.289 casos de todo 2025 y constituye el nivel más alto desde 1991.

En México, la situación está mejorando gracias a una amplia campaña de vacunación, señalaron expertos de la OPS, pero el nivel de transmisión aún es considerado elevado tras un año de monitoreo.

La OPS espera 12 meses, en los que vigila el nivel de transmisión de una misma cepa del virus, antes de retirar el estatus a un país.

En rueda de prensa en la capital mexicana, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, presentó nuevos datos.

"En febrero, hubo más de 1.314 casos en una semana. Hoy solamente hay 14 casos activos", aseguró.

"La tendencia en ese país viene a la baja, pero (…) mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo", indicó por su parte Daniel Salas, titular del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, en la teleconferencia de prensa desde Washington.

Bolivia tiene 108 casos en lo que va del año, frente a 597 en todo 2025, según la OPS.

Marcela Flores, ministra de Salud de Bolivia, explicó en rueda de prensa: "Desde noviembre del 2025, se reconstruyó la capacidad de respuesta epidemiológica".

"El gobierno movilizó más de 11 millones de dólares para la adquisición de vacunas en esta gestión. Y ello nos ha permitido vacunar a 2,4 millones de niños, adolescentes y jóvenes contra el sarampión", aseguró.

El número de contagios en Guatemala es también alarmante, pero el periodo de 12 meses se cumple el próximo 23 de diciembre, así que la OPS no puede aún retirarle el estatus, explicó Salas.

Guatemala contabiliza 34.860 casos y 53 fallecidos en lo que va de año, según los datos oficiales al 9 de noviembre.

Un virus potencialmente mortal

En 1994, los países de América adoptaron el compromiso de eliminar el sarampión. La estrategia de la OPS se basó en campañas masivas, vacunación sistemática y una cobertura de al menos el 95%.

Ese 95% tiene que ser alcanzado en las dos dosis de vacunas que debe recibir cada paciente.

El continente americano fue el primero en el mundo en interrumpir la transmisión endémica del sarampión.

Ahora la situación cambió y al 13 de noviembre había 58.213 casos confirmados y 82 muertes en total.

"Es un fracaso", reconoció en un comunicado el presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), Andrew Racine.

El sarampión provoca fiebre, afecciones respiratorias y erupciones cutáneas, pero también, en algunos casos, complicaciones más graves como neumonía e inflamación del cerebro, e incluso la muerte.

Extremadamente contagiosa, la enfermedad se transmite por vía aérea, y el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada se haya marchado.

La pandemia del covid-19 y la desconfianza que generó la confusión sobre los tratamientos médicos provocó una pérdida de cobertura de vacunación en enfermedades como el sarampión.

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