A menos de dos días para que el crucero MV Hondius, foco del mortal brote de hantavirus, fondee en aguas españolas, las autoridades nacionales han revelado el plan para evacuar a los más de 140 pasajeros del navío procedentes de más de 20 nacionalidades.

"Se ha trabajado con las comunidades autónomas y el jueves también fue avalado por la Ponencia de Salud Pública", informó Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

Se espera que el barco llegue a mediodía del domingo 10 de mayo o el lunes– según las condiciones climáticas– a la isla Tenerife, situada en el océano Atlántico frente a la costa de África Occidental. No atracará, sino que permanecerá anclado en el mar, lo que obligará a que los pasajeros sean trasladados en lanchas hasta tierra firme, a petición de las autoridades locales.

El Gobierno de las Islas Canarias declaró que el objetivo del protocolo es que el barco pase el menor tiempo posible cerca a Tenerife, donde viven cerca de un millón de personas.

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El Gobierno de la isla se ha opuesto enérgicamente a la autorización concedida por el Ejecutivo central para la llegada del crucero, a raíz de una solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Unas tres personas murieron en el barco por el brote de hantavirus y tres más fueron evacuadas del navío en Cabo Verde, antes de ser trasladadas a Países Bajos para su hospitalización.

Entretanto, las autoridades informaron que una mujer española, que estuvo en contacto con una fallecida por el brote en el crucero, fue hospitalizada este viernes en Alicante "con síntomas compatibles" de hantavirus, informó el Gobierno. Otra persona en Suiza también fue ingresada en una situación similar.

Además, tres personas vinculadas al crucero fueron aisladas en Canadá y dos en Chile.

La OMS ha afirmado que la amenaza general para la población derivada del brote sigue siendo baja.

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Los pormenores del protocolo de evacuación

El plan aprobado por España contempla que los pasajeros del crucero solo podrán bajar del barco cuando su aeronave de repatriación esté lista para el despegue.

En ese momento, serán trasladados desde el puerto de Granadilla hasta el principal aeropuerto de Tenerife en autobuses sellados, cuyos conductores y personal de emergencia deberán vestir equipos de protección.

Los autobuses entrarán hasta la pista de la terminal aérea, explicó este viernes la responsable de Protección Civil y Emergencias de España, Virginia Barcones.

Estados Unidos, con 17 ciudadanos a bordo del Hondius, y Reino Unido, con 23, ya han confirmado al Gobierno español el envío de vuelos charter para repatriar a sus nacionales. Todavía se está a la espera de alguna información desde Filipinas, el país con más ciudadanos a bordo del crucero con 38 miembros de la tripulación.

España trasladará en avión a sus 14 nacionales evacuados hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde deberán guardar una cuarentena obligatoria. Además, se les practicará una prueba PCR inmediata y otra en la semana siguiente.

Otros 13 pasajeros serán repatriados a Países Bajos.

Barcones explicó que, en caso de que una nación no pueda organizar el vuelo de repatriación, existe la posibilidad de utilizar aviones de otros países, una decisión que requeriría la coordinación de la Comisión Europea y de los Países Bajos, como lugar de abanderamiento del buque.

Las autoridades neerlandesas también se encargarán de la evacuación del ciudadano alemán fallecido que permanece en el barco, siguiendo las normas marítimas y sanitarias, apuntó Barcones.

Aunque el plan contempla que todos los evacuados sean trasladados rápidamente en avión fuera de Tenerife, las autoridades están preparando una unidad de aislamiento especial en un hospital local como medida de contingencia, según informó el Gobierno de la isla.

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El crucero seguirá hacia Países Bajos

El secretario de Estado de Salud de España, Javier Padilla, declaró a la cadena estatal que el barco deberá seguir su rumbo hasta Países Bajos, debido a sus obligaciones de abanderamiento. El funcionario agregó que el navío abandonaría las aguas españolas con el número necesario de tripulantes a bordo, sin especificar un número.

Padilla tampoco puntualizó si el navío será desinfectado mientras está anclado frente a Tenerife. "Se hará en el momento y lugar que se consideren más adecuados. Lo que podemos garantizar es que se hará sin ningún riesgo para la salud", afirmó.

El barco, que zarpó el 1 de abril desde Argentina, transporta a 88 pasajeros y 61 tripulantes, según la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, que detalló el jueves que ninguno de los pasajeros restantes presentaba síntomas de infección.

El crucero MV Hondius navegaba entre Ushuaia y Praia cuando se detectó el primer caso.

Antes de que se supiera del brote en el MV Hondius, seis pasajeros embarcaron en la remota isla de Tristan da Cunha, donde este viernes fue hospitalizado un residente con síntomas de hantavirus, según explicó Stephen Doughty, ministro británico de Territorios de Ultramar.

Posteriormente, el barco hizo escala en la isla de Santa Elena, donde desembarcaron 30 pasajeros, dos de los cuales se desconoce su nacionalidad. Oceanwide Expeditions cree que son chilenos que embarcaron en Tristan da Cunha.

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La batalla política empaña la gestión de la crisis

La respuesta de las autoridades españolas a la llegada del crucero Hondius ha provocado un choque de administraciones entre el Gobierno regional, encabezado por el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, y la Administración de Pedro Sánchez que tiene la facultad para autorizar o rechazar la llegada del barco al país.

"La ministra (de Sanidad) ha transmitido que es una decisión del Gobierno de España, previa petición de la Organización Mundial de Salud, que era un deber ético y moral (…) Nosotros no estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y, por lo tanto, no podemos hacer nada", resumió Clavijo el jueves, antes de participar en una reunión en Madrid con los ministros de Política Territorial, Angel Víctor Torres, y Sanidad, Mónica García.

Tras el encuentro, que según la Moncloa se desarrolló en términos cordiales, el mandatario regional lamentó no haber recibido "el informe en el que se negaba Cabo Verde a la atención (del barco)" o la solicitud oficial de la OMS para la evacuación a Tenerife.

Este viernes, el presidente canario insistió en la idea de que el desembarco podría haberse ejecutado en las mismas condiciones en Cabo Verde, donde el barco hizo escala para evacuar a los enfermos.

"Ni había obligación jurídica alguna de tener que albergar ese buque, ni desde luego fue una decisión de la OMS, que no puede decidir sobre la autonomía de un Estado", señaló Clavijo al programa Espejo Público de 'Antena 3′.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la principal bancada de la oposición —el Partido Popular— atizó el fuego contra el Gobierno al solicitar al presidente "todos los documentos técnicos" que tuvo en cuenta para gestionar la situación. Desde un mitin de campaña en la sureña región de Andalucía, Feijóo definió como "un caos" la administración del Gobierno de Pedro Sánchez.

A medida que el MV Hondius se acerca a las costas de Tenerife, el Gobierno busca maniobrar ante las críticas de la oposición y la fiscalización de las autoridades isleñas. En este contexto, es previsible que algunos políticos se empeñen en convertir el virus en votos.

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Con EFE y medios locales

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