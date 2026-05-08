El 9 de mayo de 2025, con motivo del 80.º aniversario de la capitulación alemana, el presidente ruso, Vladimir Putin, recibió con gran pompa a una veintena de jefes de Estado, entre ellos su homólogo chino, Xi Jinping, el brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y el egipcio, Abdel Fattah al-Sissi.

Unos 11.000 soldados, vehículos de combate T-90, misiles Iskander y drones —por primera vez— participaron en el tradicional desfile en la Plaza Roja para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi y recordar a los más de 20 millones de muertos en la Unión Soviética (URSS) durante el conflicto. También se exhibió el imponente misil balístico intercontinental Yars.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten al desfile militar de la Victoria en Moscú, Rusia, el viernes 9 de mayo de 2025.

Un año después, por primera vez en casi veinte años, el Kremlin ha decidido bajar el tono. Rusia anunció el miércoles 29 de abril que no desplegaría material militar para el tradicional desfile del 9 de mayo debido, según afirma, a la "amenaza terrorista" que supone Ucrania.

Este año, varias escuelas militares, los cuerpos de cadetes "así como la columna de material militar no participarán en el desfile militar (…) debido a la situación operativa actual", anunció también el Ministerio de Defensa.

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El temor a ataques con drones

El Kremlin también confirmó que se han decidido medidas especiales para garantizar la seguridad del presidente Vladimir Putin, quien asistirá el sábado 9 de mayo al desfile desde la tribuna central situada justo frente al mausoleo de Lenin.

Si bien las restricciones a la conexión a Internet móvil en Moscú ya se aplican de forma intermitente desde hace meses, en nombre de la "seguridad de los ciudadanos", las autoridades también advirtieron cortes específicos con motivo del 9 de mayo.

Un cartel con la fotografía de un soldado soviético, tomada en mayo de 1945, instalado en Moscú, el miércoles 6 de mayo de 2026.

Ucrania, que intenta repeler la invasión a gran escala de su territorio por parte de Moscú en febrero de 2022, intentó en 2025 perturbar el desfile del 9 de mayo con ataques con drones dirigidos contra Moscú en los días previos.

Rusia informó el jueves 7 de mayo la destrucción de 32 drones que se dirigían hacia la capital. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, escribió en Telegram que la defensa antiaérea de la capital, equipada entre otros con misiles tierra-aire Pantsir, lleva desde el jueves por la mañana repeliendo ataques ucranianos.

Desde el miércoles, las autoridades rusas multiplicaron los mensajes instando a los habitantes de Kiev y al personal de las embajadas a abandonar la capital. Si se violara el alto el fuego unilateral decidido por Moscú, las represalias serían inevitables.

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"¿Tienen miedo de un motín?"

Aunque este 81.º aniversario no constituye una conmemoración importante, desde el anuncio de estas restricciones durante el desfile, las especulaciones se han disparado para entender los motivos de la decisión.

Este anuncio ha suscitado comentarios mordaces por parte de los detractores del Kremlin. "¿Tienen miedo de un motín? ¿O es que todo el material se ha quemado en Ucrania?", publicó en las redes sociales Abbas Gallyamov, antiguo redactor de discursos del Kremlin, ahora incluido en la lista de "agentes extranjeros" de Rusia.

Para el presidente ucraniano no hay duda de que se trata de un signo de debilidad. "No tienen medios para adquirir material militar y temen que los drones sobrevuelen la Plaza Roja", declaró el pasado lunes 4 de mayo ante los líderes reunidos en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván. "Es revelador. Demuestra que ya no son fuertes".

Misiles del ejército ruso en la Plaza Roja de Moscú, durante el último ensayo del desfile del Día de la Victoria, el lunes 5 de mayo de 2008.

Se ven misiles del ejército ruso en la Plaza Roja de Moscú, el lunes 5 de mayo de 2008

Rusia conmemora esta fecha desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero desde 2008, Vladimir Putin ha reactivado la exhibición de material militar. Como resume el diario 'El Mundo', el 9 de mayo es "desde hace dos décadas una auténtica coreografía del poder: columnas de tanques y lanzamisiles estratégicos desfilan por la plaza para escenificar una Rusia renacida".

El periódico español destaca, sin embargo, que "desde el inicio de la guerra en Ucrania, el desfile se ha reducido considerablemente: en 2022, la parte aérea se canceló a última hora; en 2023 y 2024, la presencia de sistemas modernos se redujo y se sustituyó por modelos más antiguos".

Jon Richardson, exembajador e investigador de la Universidad Nacional de Australia, también considera en un artículo para 'The Conservation' que "el Día de la Victoria se ha convertido en mucho más que una simple conmemoración de la derrota de la Alemania nazi a manos de la Unión Soviética".

Para este especialista en Rusia y Europa del Este, "este escaparate del poderío militar ruso" se ha convertido en "un ritual fundamental para la legitimación de su régimen".

Richardson también señala que este simbolismo ha tomado otro rumbo desde la invasión de Ucrania: "La derrota de la Alemania nazi se ha fusionado con la afirmación engañosa de Putin de que Rusia debe derrotar a unos nazis ficticios en Ucrania".

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El miedo del amo del Kremlin

Pero en el lapso de un año la situación ha cambiado. Mientras que en 2025 el presidente ruso quiso demostrar que no estaba aislado en la escena internacional al recibir a una veintena de líderes mundiales, doce meses después parece más debilitado. Un informe de un servicio de inteligencia europeo, filtrado esta semana en varios medios, describe a un poder ruso sumido en un repliegue sobre sí mismo y en una fuerte paranoia de seguridad.

En declaraciones al medio polaco 'TVP World', el sociólogo Serguéi Erofeev, profesor de la Universidad de Rutgers, considera que las restricciones en el desfile revelan el miedo del líder del Kremlin: "Todo es cuestión de seguridad. Y el discurso de seguridad en Rusia hoy en día es el de la protección de una sola persona".

Las preocupaciones en materia de seguridad constituyen la explicación más probable, sostiene también a la agencia de noticias AP Natia Seskuria, investigadora asociada del Royal United Services Institute.

Pero también podría haber consideraciones militares prácticas, "en particular la necesidad de preservar el equipo, evitar poner de manifiesto las bajas en el campo de batalla y reducir la exposición de recursos militares valiosos", señala.

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Una situación tensa en Rusia

Para un experto militar, citado de forma anónima por el 'Moscow Times', esta decisión obedece más bien al temor a la mala publicidad en caso de que se produzcan disturbios durante el desfile. "Si ocurre un incidente, si los vehículos se detienen en medio de la plaza, eso provocaría un embotellamiento gigantesco y las imágenes televisadas serían catastróficas (…) Sería muy difícil ocultarlo y todo el alcance político del Desfile de la Victoria se vería reducido a la nada", opina este especialista.

John Foreman, exagregado de Defensa británico en Moscú, sostiene que un desfile militar fastuoso también podría suscitar críticas en un momento en que no se vislumbra el fin del conflicto y en que el Kremlin se ha visto obligado a reconocer la frustración generalizada de la población, especialmente ante las interrupciones masivas de los servicios de Internet que Putin ha justificado por razones de seguridad.

"La situación es tensa: la moral está por los suelos, las dificultades económicas son importantes y los rusos tienen la sensación de que la guerra no tiene fin", explicó Foreman a la agencia Reuters. El analista también cree que esta decisión refleja las presiones que sufre el ejército ruso en el terreno y el temor a convertirse en un blanco fácil para Ucrania, dada la creciente eficacia de su capacidad de ataque en profundidad.

Ruslan Leviev, cofundador de Conflict Intelligence Team (CIT), una organización de investigación independiente, comparte estas consideraciones, pero para él la principal vulnerabilidad no reside en el desfile, sino en las zonas de preparación donde se ensamblan y almacenan los vehículos antes de los ensayos. "Cuando el material militar participa en estos desfiles, primero se estaciona y se prepara en zonas apartadas fuera de Moscú", describió en el canal ruso en el exilio 'TV Rain'. "Sería mucho más fácil atacar esas zonas con drones o misiles".

Varios vehículos de servicio especiales, estacionados cerca de la Plaza Roja, decorada para el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el jueves 7 de mayo de 2026.

A pesar de estas amenazas, el Kremlin aseguró el jueves que Vladimir Putin pronunciaría un discurso en la Plaza Roja. Esta intervención se realizará ante un número menor de invitados. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, presente el año pasado, ha comunicado que esta vez no asistirá al desfile y se reunirá "brevemente" con el presidente ruso.

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Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

Con AFP y Reuters

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