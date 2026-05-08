¿Se cumplirá un próximo alto el fuego entre Rusia y Ucrania? Este es el principal interrogante ante los recientes anuncios sobre un cese de hostilidades por distintas partes, pero en fechas distintas y mientras los ataques no se detienen.

El más reciente anuncio al respecto llegó este viernes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que los dos países sostendrán un cese de hostilidades de tres días: desde el sábado 9 hasta el lunes 11 de mayo.

El líder de la Casa Blanca también declaró que la tregua incluirá el intercambio de 1.000 rehenes por cada país.

“Me complace anunciar un alto el fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. En Rusia se celebra el Día de la Victoria, al igual que en Ucrania, que también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Este alto el fuego implicará la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros entre ambos países”, remarcó Trump en su plataforma Truth Social.

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“Esta solicitud fue presentada directamente por mí, y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodymyr Zelenskyy. Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada. Las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, continúan, y cada día estamos más cerca de lograrlo”, agregó.

Poco después el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el anuncio de Trump, al asegurar que se había acordado con Moscú una pausa en los ataques por tres días como parte de los esfuerzos de Washington por lograr un eventual fin de la invasión rusa que se ha extendido por más de cuatro años.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, confirmó el viernes que se había acordado un alto el fuego de tres días con Rusia como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para negociar el fin de la guerra que dura ya más de cuatro años. Zelenski también ratificó la cifra dada por el líder republicano para el intercambio de detenidos en la guerra.

Las dudas en torno a los anuncios de tregua

Pese a las nuevas declaraciones, desde Moscú y Kiev han entregado esta semana fechas distintas, al tiempo que continúa la incertidumbre por la intensificación de los ataques.

Las palabras de Trump llegaron justo un día después de que el Kremlin anunciara una extensión de su propuesta de tregua, desde este viernes 8 hasta el domingo 9 de mayo. Inicialmente, Moscú había señalado que sería entre el 8 y 9 de mayo.

Además, el Gobierno de Volodímir Zelenski había declarado por separado una tregua de al menos dos días, que estaba dispuesto a extender, y que programó a partir del pasado 5 de mayo, pero ante los continuos ataques de Moscú Kiev confirmó que el país invasor no siguió su oferta.

Con Reuters y AP

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