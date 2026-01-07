La tensión se intensifica luego de que la Casa Blanca declarara el martes 6 de enero que "el Ejército estadounidense siempre es una opción", incluso cuando varios líderes europeos rechazaron los renovados llamados del presidente Donald Trump para que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, alegando razones estratégicas.

“El intercambio de gritos debe ser reemplazado por un diálogo más sensato. Ya”

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, solicitaron una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, próximamente, según un comunicado publicado en el sitio web del Gobierno de la isla. Solicitudes anteriores no prosperaron, detalló la nota oficial.

"Nos gustaría matizar la conversación (…) El intercambio de gritos debe ser reemplazado por un diálogo más sensato. Ya", escribió Rasmussen en una publicación en redes sociales.

Según un informe exclusivo del diario 'The Wall Street Journal', que citó fuentes del Gobierno, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó a los legisladores en una sesión informativa a puertas cerradas que el presidente Trump quiere comprar Groenlandia y que las amenazas recientes tienen como objetivo presionar a Dinamarca a negociar.

Si bien la mayoría de los republicanos estadounidenses apoyaron la declaración de Trump, los senadores Jeanne Shaheen y Thom Tillis, copresidentes demócrata y republicano del Grupo de Observadores de la OTAN del Senado, un grupo bipartidista, criticaron duramente la retórica de Trump en un comunicado.

“Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, señaló el comunicado de esos congresistas estadounidenses.

“Cualquier insinuación de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coerción o presión externa socava los principios mismos de autodeterminación que nuestra Alianza defiende”, agregaron.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió a principios de esta semana que una toma de control por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza militar de la OTAN.

"Los países nórdicos no hacen declaraciones como esta a la ligera", declaró el miércoles a The Associated Press Maria Martisiute, analista de defensa del centro de estudios European Policy Centre. Pero es Trump, cuyo lenguaje grandilocuente, que roza la amenaza directa y la intimidación, está amenazando a otro aliado al decir: 'Controlaré o anexaré el territorio'.

Europa prepara plan de respuesta si EE. UU. toma medidas sobre Groenlandia

Gobiernos aliados en Europa, como Francia y Alemania, se encuentran trabajando estrechamente en un plan para responder si Estados Unidos cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia, mientras el Viejo Continente busca abordar las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump en la región.

La toma militar de Groenlandia por parte de EE. UU. de un antiguo aliado, Dinamarca, repercutiría en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

Aunque las partes no han divulgado los detalles del plan, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó que el asunto también se abordará en una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Polonia.

"Queremos actuar, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos", declaró Barrot en la radio ‘France Inter’.

Una fuente del Gobierno alemán declaró por separado que Berlín se encuentra "colaborando estrechamente con otros países europeos y Dinamarca en los próximos pasos con respecto a Groenlandia".

Un alto funcionario europeo afirmó que Dinamarca debe liderar los esfuerzos para coordinar una respuesta, pero "los daneses aún no han comunicado a sus aliados europeos qué tipo de apoyo concreto desean recibir", declaró el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato.

Líderes de las principales potencias europeas y Canadá se han unido en apoyo a Groenlandia esta semana, afirmando que la isla ártica pertenece a su pueblo, tras la renovada amenaza de Trump de apoderarse del territorio.

Trump reaviva los temores sobre tomar territorios soberanos a la fuerza

El mandatario estadounidense ha reiterado en los últimos días su deseo de obtener el control de Groenlandia, una idea que expresó por primera vez en 2019 durante su primera Presidencia. El magnate de los bienes raíces, convertido dos veces en presidente, aunque no de forma consecutiva, argumenta que la isla autónoma y territorio danés es clave para la estrategia militar estadounidense, mientras justifica que Dinamarca no ha hecho lo suficiente para protegerla.

La Casa Blanca anunció el 6 de enero que Trump estaba discutiendo opciones para adquirir Groenlandia, incluyendo el posible uso del Ejército estadounidense, en un repunte de su ambición de controlar la estratégica isla ártica, a pesar de las objeciones europeas.

Barrot sugirió que el principal diplomático de Washington había descartado una operación militar estadounidense.

"Ayer mismo hablé por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (…), quien confirmó que ese no era el enfoque adoptado… descartó la posibilidad de una invasión (de Groenlandia)", declaró.

La operación militar estadounidense del fin de semana, que capturó al líder de Venezuela, ya había reavivado la preocupación de que Groenlandia pudiera enfrentarse a un escenario similar.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, declaró esta semana que Trump y sus asesores estaban discutiendo diversas maneras de adquirir Groenlandia, incluyendo una compra. Groenlandia y Dinamarca han declarado en repetidas ocasiones que la isla no está a la venta.

Con Reuters y AP

