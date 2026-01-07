Las temperaturas invernales bajo cero sumieron a amplias zonas de Europa en un segundo día de caos en los desplazamientos este martes, con accidentes relacionados con el clima que causaron cinco muertes en Francia y una en Bosnia.

Tres personas murieron el lunes por la mañana en accidentes vinculados al hielo negro en el suroeste de Francia, informaron las autoridades, mientras que un taxista falleció en el hospital el lunes por la noche tras salirse de la vía y caer al río Marne en la región de París.

Según una fuente policial, su pasajero seguía siendo tratado por hipotermia, mientras que otro conductor también perdió la vida al este de París el lunes tras una colisión con un vehículo pesado.

Al otro lado del canal de la Mancha, en el Reino Unido, el mercurio cayó hasta los -12,5 ºC durante la noche en Norfolk, en el este de Inglaterra, mientras que temperaturas inferiores a -10 ºC en los Países Bajos paralizaron los trenes en la mañana del martes.

Barcos vivienda amarrados a lo largo de la orilla de un canal congelado, en Hédé-Bazouges, en el oeste de Francia. © Damien Meyer, AFP

“Anoche fue la noche más fría del invierno hasta ahora”, señaló el servicio meteorológico británico Met Office, con casi todo el Reino Unido en alerta por nieve y hielo y con más nevadas previstas.

El aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, principal centro aéreo de los Países Bajos, vivió un segundo día de cancelaciones por causas meteorológicas, con más de 400 vuelos cancelados el martes y viajeros enfrentándose a enormes colas en los mostradores de las aerolíneas.

Los trenes de la compañía ferroviaria nacional neerlandesa NS solo comenzaron a circular de nuevo después de las 10:00 (09:00 GMT), y los servicios fueron limitados posteriormente.

En cambio, los aviones volvieron a despegar desde Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, y Aberdeen, en el noreste de Escocia, después de que el frío obligara a ambos aeropuertos a cerrar el lunes.

“Como escalar el Mont Blanc”

Más de 300 escuelas permanecieron cerradas en Escocia este martes, informó la cadena pública BBC, mientras que los servicios ferroviarios escoceses también se vieron gravemente perturbados.

“El martes traerá nieve y hielo aún más severos al norte de Escocia y, con ello, continuarán las alteraciones en los desplazamientos y los riesgos para las personas y las comunidades”, advirtió a última hora del lunes la ministra escocesa de Transporte, Fiona Hyslop.

“Es importante que la gente planifique con antelación, tenga en cuenta sus planes de viaje y trabaje desde casa si es una opción”.

Varios aeropuertos regionales franceses permanecieron cerrados el martes, según el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, los principales aeropuertos parisinos de Orly y Charles de Gaulle siguieron operativos sin cancelaciones de vuelos.

En la propia capital francesa, la nevada del lunes se había asentado durante la noche en gran parte de las aceras de París, obligando a los peatones a moverse con cautela por calles y adoquines peligrosamente helados.

La guía turística Valeria Pitchouguina dijo que la imagen de París cubierta de nieve era “realmente extraordinaria”, pero que el hielo complicaba la tarea de acompañar a sus grupos por las empinadas escaleras del pintoresco barrio de Montmartre.

“Cuando está así, con nieve y hielo, es otra cosa: se parece menos a subir Montmartre y más a escalar el Mont Blanc”, declaró Pitchouguina a AFPTV.

El ministro húngaro de Construcción y Transporte, János Lázár, instó a los húngaros a salir solo “si es absolutamente necesario”.

AFP; Adaptado de su original en inglés

