El nuevo gobierno de Siria e Israel crearán un grupo conjunto bajo supervisión estadounidense para compartir inteligencia y buscar una desescalada militar sobre el terreno, anunciaron el martes después de las conversaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio viajó a París en la primera reunión conocida de su país en meses con Israel, que ha criticado a su histórico adversario pese al malestar de Estados Unidos por la presión sobre el frágil gobierno.

Una declaración conjunta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos después de las conversaciones en la capital francesa dijo que Siria e Israel estaban comprometidos a "lograr acuerdos duraderos de seguridad y estabilidad para ambos países".

"Ambas partes han decidido establecer un mecanismo de fusión conjunto -una célula de comunicación dedicada- para facilitar la coordinación inmediata y continua en el intercambio de inteligencia, la desescalada militar, el compromiso diplomático y las oportunidades comerciales bajo la supervisión de Estados Unidos", señala el comunicado.

"Este mecanismo servirá como plataforma para abordar cualquier disputa con prontitud y trabajar para evitar malentendidos".

La declaración no dijo que Israel se abstendría de realizar más ataques o restablecería un acuerdo que estaba previamente vigente.

Ataques israelíes

Israel no tiene relaciones diplomáticas con Siria, que durante el medio siglo de gobierno de la familia Assad defendió públicamente la causa palestina y fue el aliado clave del estado clerical de Irán, el archienemigo de Israel, en el mundo árabe.

Bashar al-Assad fue derrocado en una ofensiva relámpago en diciembre de 2024 por Ahmed al-Sharaa, un ex yihadista, después de más de una década de brutal guerra civil.

El presidente Donald Trump se reunió y elogió al-Sharaa , ahora presidenta interina y aliada de Arabia Saudita y Turquía, dejando de lado el escepticismo israelí.

Las conversaciones en París fueron mediadas por Tom Barrack, un amigo de negocios de Trump que es embajador en Turquía y un abierto defensor del apoyo a al-Sharaa.

Recientemente Estados Unidos levantó por completo las sanciones restantes contra Siria, con la esperanza de darle al país una oportunidad de integrarse a la economía global.

Desde la caída de Assad, Israel envió tropas a una zona de amortiguación patrullada por la ONU que había separado a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán , que Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Israel, afirmando que había un vacío de poder, también declaró unilateralmente nulo un acuerdo de retirada de 1974 con Siria que había mantenido en vigor un alto el fuego.

Sharaa ha buscado restablecer el acuerdo y evitar un conflicto más amplio con Israel, pero también se ha opuesto a la insistencia de Israel en mantener una zona desmilitarizada en el sur de Siria.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió cooperación económica con Siria y "estabilidad y seguridad regionales".

"Se acordó continuar el diálogo para avanzar en los objetivos compartidos y salvaguardar la seguridad de la minoría drusa en Siria", indicó.

Israel ha citado la violencia contra los drusos, que también tienen presencia dentro de Israel, como razón para intervenir en Siria.

En julio, Israel lanzó ataques aéreos masivos, incluido uno contra el Ministerio de Defensa en Damasco, lo que llevó a algunos analistas a creer que esperaba degradar las capacidades militares de Siria, mientras estaba en un punto débil.

*Adaptado de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más