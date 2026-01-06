¿En entredicho un punto crucial de la acusación de larga data contra Nicolás Maduro por narcotráfico?

Desde 2020, año al que se remonta la acusación formal de Estados Unidos contra el líder chavista por presunto tráfico de drogas, el Departamento de Justicia ha señalado la existencia del denominado Cartel de los Soles como un supuesto grupo criminal dedicado a ese flagelo. Y con él, ha vinculado a Maduro, como cabecilla de la alegada organización criminal.

Pero en el renovado documento de acusación, publicado por la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, el pasado sábado 3 de enero, horas después de la captura del líder chavista, en medio de los señalamientos hay un elemento que destaca: el Departamento de Justicia abandona la referencia al Cartel de los Soles como un grupo criminal.

En sus 25 páginas, tampoco hace referencia a él como “organización terrorista”, como lo designó oficialmente el Departamento de Estado el pasado 24 de noviembre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cambio, se refiere al Cartel de los Soles como un “sistema de clientelismo” y “cultura de corrupción”, como se aprecia en el documento de acusación.

“Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cartel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”, afirma el documento de acusación.

En entrevista con el diario ‘The New York Times’, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, destacó que la descripción del Cártel de los Soles en la nueva acusación es mucho más “fiel a la realidad”, en comparación con la acusación inicial de 2020.

"Creo que la nueva acusación es correcta, pero las designaciones aún distan mucho de la realidad (…) Las designaciones no tienen que probarse en un tribunal y esa es la diferencia. Claramente, sabían que no podían probarlo en un tribunal", declaró Dickinson.

Leer tambiénCocaína, corrupción y ametralladoras: un vistazo a los cargos contra Nicolás Maduro

Presuntos vínculos con carteles de drogas y grupos armados

A pesar de que la nueva acusación no menciona al Cartel de los Soles como una estructura tangible ni una organización terrorista, sí apunta contra Maduro con graves cargos como “narcoterrorismo”, para lo que se refiere a sus supuestos vínculos con reconocidos grupos criminales como los mexicanos ‘Cartel de los Zetas’, ‘Cartel de Sinaloa’ y ‘Cartel del Golfo’; las guerrillas colombianas ELN y las extintas FARC, de las que quedan grupos disidentes y el grupo venezolano Tren de Aragua, este último designado como “organización terrorista” por parte de la Administración Trump en febrero de 2025.

“MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDÓN y RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN, los acusados, se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ("FARC"), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", el acusado. En resumen, MADURO MOROS y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos”, afirma el documento difundido por la fiscal Pam Bondi.

Según la acusación, durante años Maduro aprovechó su cargo para beneficiarse a sí mismo y a su familia en una mezcla de corrupción y narcotráfico.

“Este ciclo de corrupción basada en el narcotráfico llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a violentos narcoterroristas que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, detalla la acusación.

Se trata de un señalamiento similar al que pesó sobre el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrentaba 45 años de prisión en Estados Unidos, pero que, paradójicamente fue indultado por Donald Trump el pasado diciembre, al tiempo que incrementaba las presiones a Maduro por supuesto tráfico de drogas.

Leer tambiénMaduro y su esposa se declaran inocentes de todos los cargos; audiencia finaliza y seguirá el 17 de marzo

Fiscal de Venezuela pide a juez estadounidense reconocer la inmunidad de Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, pidió este martes al juez estadounidense que lleva el caso de narcotráfico contra Maduro que reconozca la falta de jurisdicción estadounidense y la inmunidad procesal de Maduro como jefe de Estado del país latinoamericano.

La inmunidad es una de las fichas que intenta rescatar la defensa de Maduro. Sin embargo, y a pesar de que no ocupó un cargo formal como presidente, la historia recuerda que un movimiento similar a favor del derrocado “hombre fuerte de Panamá”, Manuel Noriega–también capturado y sacado de su país en una sangrienta operación estadounidense en 1989–resultó fallido, dado que la justicia no lo reconoció como líder legítimo.

De hecho, esa sería una vía que también tomaría el Departamento de Justicia durante el juicio, según lo señala su documento de acusación para desmontar ese probable argumento de la defensa y no reconocer la inmunidad a Maduro. En repetidas ocasiones el informe se refiere al chavista como un líder “ilegítimo”.

Leer también“No esperamos tropas sobre el terreno (…) Esto no es un cambio de régimen": Mike Johnson sobre Venezuela

Con medios locales y documento de acusación

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más