El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este martes 6 de enero que habló con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el fortalecimiento de las defensas de Ucrania contra Rusia, a la vez que busca una solución diplomática a la invasión que Moscú lanzó hace casi cuatro años.

"La diplomacia y la asistencia real deben ir de la mano (…) Rusia no detiene sus ataques contra nuestro país, y ahora mismo necesitamos reforzar la defensa aérea para proteger a nuestra gente, nuestras comunidades y la infraestructura crítica", escribió Zelenski en la plataforma X, justo antes de la reunión en París de la llamada ‘Coalición de los Voluntarios’, aliados de Kiev.

Operación de EE. UU. en Venezuela añade incertidumbre sobre situación en Ucrania

Los aliados europeos clave de Ucrania y enviados estadounidenses de alto rango se reúnen con el presidente del país atacado por Rusia, Volodímir Zelenski, en París, este martes. Es su más reciente intento por acordar garantías de seguridad para cualquier alto el fuego entre Kiev y Moscú.

La cumbre se celebra a pesar de que los combates no han disminuido, casi cuatro años después del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La captura por parte de las fuerzas estadounidenses del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del líder ruso Vladimir Putin, ha inquietado a algunos países europeos y ha añadido un nuevo elemento de incertidumbre transatlántica.

No obstante, los líderes europeos se han esforzado por no condenar firmemente la operación militar estadounidense para detener al presidente venezolano al tiempo que expresan su malestar por las implicaciones para el derecho internacional.

Algunos miembros de la coalición pretenden enviar una fuerza multinacional a Ucrania para disuadir cualquier futuro ataque ruso si finaliza la guerra provocada por la invasión rusa de febrero de 2022.

Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego, ya que ambas partes siguen enfrentadas por el territorio en un acuerdo posbélico, y Kiev insiste en que Rusia debe retirarse del territorio ucraniano que ocupa actualmente.

Rusia se ha opuesto reiteradamente al despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania para supervisar el cese de las hostilidades.

‘Coalición de voluntarios’, dispuesta a adoptar un sistema de garantías vinculantes

Los aliados de Ucrania están dispuestos a adoptar un sistema de garantías políticas y jurídicamente vinculantes en caso de un futuro ataque armado de Rusia, según un proyecto de declaración de la ‘Coalición de Voluntarios’, consultado este martes por Reuters.

“Estos compromisos podrían incluir el uso de capacidades militares, el apoyo en materia de inteligencia y logística, y la adopción de sanciones adicionales”, indica el borrador.

Los líderes europeos aún deben aprobar esta declaración, mientras que el martes se celebra en París la reunión de la ‘Coalición de voluntarios’ en la que participan representantes de una treintena de países.

En ausencia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien continúa en su país encabezando el asunto venezolano, Donald Trump está representado en París por su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, ambos llegados al Elíseo para la cumbre.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, recibido en la escalinata del Elíseo por Emmanuel Macron, también participa en la reunión de la 'Coalición de Voluntarios', cuyo objetivo es coordinar a europeos, estadounidenses y ucranianos en materia de seguridad en caso de alto el fuego o acuerdo de paz con Rusia.

Un asesor de Macron afirmó en la víspera del encuentro que la nueva reunión marca la culminación de los esfuerzos iniciados tras la llegada de Trump a la Casa Blanca para evitar que Estados Unidos abandone a Ucrania.

Los líderes europeos se comprometerán, en particular, a una visión compartida sobre cómo sería un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, y su respuesta en caso de violaciones.

También debatirán el despliegue de una fuerza multinacional para tranquilizar a Kiev como parte de un posible acuerdo político, según informó la Presidencia francesa.

El ritmo de las conversaciones para poner fin al conflicto se ha acelerado desde noviembre, pero las cuestiones territoriales siguen siendo un escollo entre Rusia y Ucrania.

Un alto funcionario europeo aseguró a Reuters que espera que el refuerzo de las garantías de la 'Coalición de Voluntarios' ayude a consolidar los compromisos estadounidenses esbozados en las conversaciones bilaterales entre Washington y Kiev.

En un discurso pronunciado el pasado domingo 4 de enero, Zelenski declaró que las reuniones en Europa deberían contribuir en mayor medida a la defensa de Ucrania y permitir poner fin a la invasión rusa.

Con Reuters y AP

