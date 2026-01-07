Sean "Diddy" Combs y Ghislaine Maxwell describieron que las condiciones de la cárcel de Brooklyn son inhumanas. Desde esta semana, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán confinados en una celda probablemente 23 horas al día.

Una instalación tan problemática que algunos jueces se han negado a enviar gente allí, pese a que ha albergado a reclusos denominados “VIP”.

Fundada en 1994, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn alberga a cerca de 1.300 hombres y mujeres y actualmente es la única cárcel para detenidos en espera de juicios federales en la ciudad de Nueva York. Está ubicada junto a un centro comercial en una zona industrial frente al mar y con vista a la Estatua de la Libertad.

’Un infierno en la tierra'

La prisión se ha visto plagada de condiciones que los reclusos y los abogados defensores han calificado como inhumanas e insalubres. Por ejemplo, en 2020, un corte eléctrico dejó sin suministro y calefacción en pleno invierno a toda la población carcelaria. En 2021, otros presos se quejaron de aguas residuales y heces de alimañas en su celda.

Para 2024, dos hombres fueron asesinados por compañeros de prisión que utilizaban armas improvisadas, según el Departamento de Justicia, lo que provocó una ofensiva contra la violencia y el contrabando en las instalaciones.

Mitchell Epner, exfiscal federal que ahora ejerce la defensa penal, afirmó que todos los presos de esta prisión enfrentan cierto riesgo de violencia por parte de otros reclusos. Ese riesgo es mayor con alguien como Maduro, quien podría ser blanco de una pandilla o un preso que busca forjarse una reputación mediante un ataque solitario, añadió Epner.

La Oficina de Prisiones de EE. UU., la división del Departamento de Justicia que opera la prisión de Brooklyn, indicó en un informe de septiembre de 2025 que las condiciones de la cárcel han mejorado gracias al aumento de personal y otras reformas.

El rapero Combs lo calificó como "el infierno en la tierra" y dijo que es "una tragedia continúa". Otros presos afirman que han sido sometidos a frecuentes confinamientos y que se les ha prohibido salir de sus celdas para recibir visitas, llamadas, ducharse o hacer ejercicio.

En junio, Uriel Whyte, de 37 años, fue asesinado a puñaladas en la cárcel. Un mes después, Edwin Cordero, de 36 años, falleció tras resultar herido en una pelea. Al menos cuatro personas detenidas en la cárcel se han suicidado en los últimos tres años.

“Los fiscales ya ni siquiera oponen resistencia, y mucho menos discuten que la situación es inaceptable”, escribió el juez federal de distrito de Manhattan, Jesse Furman, tiempo atrás, cuando tomó la inusual medida de permitir que Gustavo Chávez, de 70 años, permaneciera libre bajo fianza después de su condena por delitos de drogas en lugar de encerrarlo en la cárcel de Brooklyn a la espera de la sentencia.

Este centro de detención ha recibido más escrutinio desde 2021, cuando la Oficina de Prisiones cerró su otra cárcel de la ciudad de Nueva York, el Centro Correccional Metropolitano, después de que el suicidio de Jeffrey Epstein pusiera de relieve su laxa seguridad, su infraestructura deteriorada y sus condiciones peligrosas y precarias.

Los compañeros de cárcel de Maduro

Entre los detenidos actuales se encuentran el cofundador del cártel mexicano de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, y Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Desde julio de 2025, también está José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de sanguinaria banda ecuatoriana “Los Choneros”. Además, está Anderson Zambrano-Pacheco, presunto miembro de la banda venezolana Tren de Aragua, quien fue arrestado el año pasado en Nueva York por cargos de posesión de armas de fuego.

Otras caras, más conocidas para Maduro, son el coacusado Hugo Carvajal, el exjefe de espionaje venezolano que rompió filas con Maduro en 2019 y ha indicado que quiere cooperar con las autoridades estadounidenses.

Hay presos que incluso se han alegrado de compartir espacio con Maduro. Se trata del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, que ingresó este martes, y celebró compartir prisión con el presidente de Venezuel, y con Mangione.

"Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes", aseguró el rapero en un video que publicó en su cuenta de Instagram antes de ingresar en prisión por violar la libertad condicional.

Pero por estas instalaciones también pasaron otros conocidos reclusos. Entre ellos, el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, las estrellas de la música R. Kelly y Sean “Diddy” Combs. Además de Ghislaine Maxwell, que estuvo detenida antes de su condena en 2021 por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad.

Con un aislamiento casi total, también pasó por esta prisión Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua por narcotráfico.

Maduro no es el primer presidente en estar detenido en el recinto. Antes estuvo Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue condenado por narcotráfico antes de ser indultado en diciembre por el presidente Donald Trump.

Con AP, Reuters y medios locales.

