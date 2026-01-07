Kimia Hadadian; 17 años, Kourosh Kheiri; 13 años, Amirhossein Karimpour; 16 años…

En la página de Instagram de Nazila Maroufian se muestran los retratos de jóvenes manifestantes iraníes que habrían sido detenidos por las fuerzas de seguridad en Irán.

"Esta niña recibió un disparo y, al parecer, fue detenida durante las manifestaciones en Naziabad, alrededor de las 20:00 horas del 4 de enero de 2026″, escribe la periodista sobre otra joven desaparecida: Sogand Mansouri, de 14 años.

"Llevaba una chaqueta gris y, por el momento, no hay información disponible sobre su estado o su lugar de detención. (…) Si alguien tiene noticias, por favor, que nos lo comunique".

Refugiada en Francia desde 2023, esta periodista de 25 años fue detenida en 2022 durante el anterior gran movimiento de protesta en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, en particular por haber entrevistado al padre de la joven iraní asesinada, tras ser interrogada por la policía moral por llevar mal ajustado el velo.

En contacto con los manifestantes en Irán, Nazila Maroufian se ha convertido, desde París, en la portavoz de esta nueva ola de protestas, ante la cual las Fuerzas de Seguridad del Gobierno de los Ayatolás han intensificado sus operaciones.

Este movimiento social, que surgió con la huelga de los grandes comerciantes de Teherán y otras grandes ciudades contra la hiperinflación y el deterioro de su situación económica, iniciada el 28 de diciembre, ha dado un giro político con consignas que ahora reclaman la caída de la República Islámica.

Las protestas se han extendido desde entonces a las universidades y muchos jóvenes iraníes salen a manifestarse cada día.

El sindicato iraní de profesores informa además de la violenta detención de varios estudiantes de secundaria en todo el país, cuyas familias siguen sin tener noticias de ellos.

La organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, ha expresado en un comunicado su preocupación por la suerte de los manifestantes jóvenes detenidos, en particular los menores que, según la ONG, se encuentran en la prisión central de Isfahán, donde han sido trasladadas más de 150 personas.

Varios detenidos resultaron heridos y fueron trasladados a la enfermería de la prisión. Entre ellos se encuentran tres adolescentes, Soroush Azarmehr (16 años), Payam Aminzadeh (17 años) y Saman Shahamat (16 años), detenidos cuando presentaban heridas en la cabeza y la espalda.

En la prisión de Qom, ciudad conservadora, cuna de las universidades de teología, situada al sur de Teherán, un adolescente de 17 años, Soroush Javidi, perdió el conocimiento tras sufrir una importante hemorragia.

"Se desconoce si recibió la atención médica adecuada tras su ingreso en la enfermería de la prisión", alerta la ONG. "El 3 de enero, un centenar de detenidos fueron trasladados a la prisión central de Qom, donde fueron hacinados en una sola sala".

Disparos contra los manifestantes con fusiles AK-47

Según un recuento de la ONG estadounidense Human Rights Activists News Agency (HRANA) publicado el 4 de enero, unas 990 personas han sido detenidas desde el inicio del movimiento el 28 de diciembre.

Al menos 12 personas, entre ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad, han muerto, según anuncios oficiales.

La cifra es mucho mayor, según Iran Human Rights, que ha registrado al menos 19 manifestantes muertos por disparos u otros actos de violencia perpetrados por tropas del Gobierno.

Según esta ONG, el 3 de enero se utilizaron fusiles AK-47 y probablemente ametralladoras DShK para reprimir a los habitantes que salieron a las calles del condado de Malekshahi, una región con una fuerte población kurda. Cientos de personas también resultaron heridas y detenidas en todo Irán, según informa IHRNGO.

El movimiento se endurece y persiste

Las protestas en Irán afectan o han afectado, en mayor o menor medida, al menos a 45 ciudades, en su mayoría pequeñas y medianas y situadas principalmente en el oeste del país, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales y medios de comunicación.

Al menos 25 de las 31 provincias que componen Irán se ven ahora afectadas.

"En cada ocasión, son entre varias decenas y varios cientos de personas las que se manifiestan. Pero el movimiento está cobrando fuerza, extendiéndose y radicalizándose cada vez más", indica el corresponsal de France 24, Siavosh Ghazi.

En un vídeo que se ha vuelto viral, en Hamedan, al oeste de Irán, los manifestantes, entre los que se encuentran varias mujeres, atacan el 4 de enero a un miliciano progubernamental que acaba de dispararles. Varios de ellos se abalanzan sobre el hombre vestido con uniforme militar y lo desarman. Algunos le propinan golpes, mientras que otros intentan evitar que sea linchado.

Otras imágenes compartidas en las redes sociales muestran escenas similares, en las que los manifestantes ya no temen enfrentarse a los agentes del orden, lanzando piedras a la policía antidisturbios o gasolina a un miliciano antes de prenderle fuego en su motocicleta.

A veces, se arrodillan en señal de protesta pacífica frente a las motocicletas de las fuerzas de seguridad, sin temor a ser detenidos.

"Deben ser puestos en su sitio"

No habrá "ninguna indulgencia" hacia "los alborotadores", respondió el lunes 5 de enero Gholamhossein Mohseni Ejeï, jefe del poder judicial, al tiempo que reconocía el derecho legítimo a manifestarse por reivindicaciones económicas.

El sábado, el ayatolá Alí Jamenei, que había permanecido en silencio al inicio de las manifestaciones, tomó la palabra con motivo de una festividad chií.

Ante los fieles reunidos en Teherán, declaró que las reivindicaciones económicas de los manifestantes eran "justas", pero que los "alborotadores" debían ser "puestos en su sitio".

"El líder supremo de la República Islámica ha dado implícitamente la orden de reprimir a los manifestantes calificándolos de 'alborotadores' y 'agentes del enemigo'", afirma Iran Human Rights. La organización ve en ello un visto del denominado 'Líder Supremo' para una escalada de la violencia.

Este artículo fue traducido de su original en francés

