"El presidente Trump ha dejado bien claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica".

Es la declaración que la Casa Blanca emitió este martes en un comunicado, en respuesta a varias preguntas que realizó la agencia de noticias Reuters.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir a las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", señala el documento.

Respaldo europeo

Más temprano, seis países europeos emitieron su respaldo a la soberanía territorial de Dinamarca sobre Groenlandia.

Este martes 6 de enero, los mandatarios de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido firmaron un comunicado conjunto que subraya la importancia del Ártico en el marco de la estrategia de seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De igual forma, los líderes europeos recalcaron que Groenlandia es un territorio que está cobijado bajo la OTAN, como consecuencia de ser un territorio autónomo, que hace parte de Dinamarca.

Además, el documento señala que Estados Unidos es un “socio esencial” en estos esfuerzos, a raíz de haber firmado un acuerdo bilateral de defensa, que está vigente con el Reino de Dinamarca, en 1951.

Un punto clave se encuentra hacia el final del documento, en donde los países europeos enfatizan en que Groenlandia es un territorio soberano, cuyo destino está en manos de sus ciudadanos.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen”, reza el texto.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fijó su posición sobre el tema, remarcando que “el futuro de Groenlandia es una decisión que corresponde exclusivamente al pueblo de Groenlandia y Dinamarca”.

A su vez, ante las tensiones los ministros de Exteriores de los países nórdicos emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a incrementar sus inversiones de defensa en el Ártico y dejaron en claro que la soberanía de Groenlandia compete únicamente a sus habitantes y a Dinamarca.

Las precisiones de los seis países europeos llegan luego de que a lo largo de los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunas personas allegadas a su gabinete han puesto sobre la mesa nuevamente, la posibilidad de que la isla ubicada en el Ártico pase a ser parte de la potencia de América del Norte.

Una afirmación que despierta mayor inquietud luego de que EE. UU. incursionara en Venezuela el pasado 3 de enero, capturara a su presidente, acusado de narcotráfico, y señalara posteriormente que controlará al país latinoamericano, tras acciones que violan el derecho internacional.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, declaró el líder republicano a la prensa el pasado domingo 4 de enero. También, en dichas declaraciones Trump aseveró que estaría hablando sobre el tema a profundidad “en 20 días”.

La polémica también crece luego de que la esposa del subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente, publicó en su cuenta de X una foto del mapa de Groenlandia con la bandera estadounidense.

Dinamarca y Groenlandia plantan cara a las posibles ambiciones de la Casa Blanca

En contraposición a las declaraciones de Trump, tanto las autoridades danesas como las groenlandesas han dejado claro que no tienen ninguna intención de ceder su soberanía territorial.

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció en público este martes la declaración firmada por los líderes de los seis países europeos en defensa de la soberanía del territorio autónomo danés.

"Estos jefes de Gobierno han enviado hoy una declaración conjunta que apoya de forma inequívoca a Groenlandia y nuestra integridad territorial común. Este apoyo es importante en una situación en la que se cuestionan los principios internacionales fundamentales", escribió Nielsen en su cuenta en la red social Facebook.

Además, en su comunicado el jefe político de la isla de más de dos millones de kilómetros cuadrados, instó nuevamente al Gobierno de Washington a construir consensos desde el diálogo.

“Una vez más, insto a Estados Unidos a que busque un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y utilizando foros preexistentes que se basan en los acuerdos ya en vigor con los Estados Unidos”, indicó Nielsen.

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, aseguró este lunes que su Gobierno toma en serio las insinuaciones de Trump y sus allegados.

Es así como la jefa de Gobierno de Copenhague advirtió que una eventual operación militar de Estados Unidos en Groenlandia debilitaría la cohesión interna de la OTAN, tratado del que el país del norte de Europa hace parte.

“Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", señaló Frederiksen.

Así mismo, la embajadora danesa ante las Naciones Unidas, Christina Markus Lassen, dijo en el marco de una conferencia de la ONU sobre la situación de Venezuela que “la inviolabilidad de las fronteras no es negociable”.

Groenlandia: punto estratégico del Ártico

Durante varios siglos, Groenlandia fue una colonia de Dinamarca, pasando a formar parte integrante del país en 1953.

Posteriormente, en 2009 cambios en la legislación otorgaron a la población groenlandesa más independencia política con respecto al Ejecutivo de Copenhague.

Con respecto a las relaciones bilaterales entre Dinamarca y Estados Unidos con respecto a Groenlandia, Washington reconoció que la isla hace parte de la nación escandinava a inicios del siglo XX.

Para 1951, ambos países firmaron un acuerdo de defensa, que estipuló la creación de la base remota de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, instalación en donde las tropas norteamericanas apoyan las operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial de la OTAN.

Según investigaciones científicas, la isla de más de dos mil kilómetros cuadrados cuenta con grandes yacimientos de minerales de tierras raras. Sumado a esto, el Servicio Geológico de los Estados Unidos también ha identificado posibles yacimientos marinos de petróleo y gas natural en las inmediaciones del territorio groenlandés.

Con EFE, Reuters y AP

