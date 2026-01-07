Israel ahonda sus vínculos con Somalilandia y desata el rechazo de los países africanos.

Este martes 6 de enero, el encargado de la cartera de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, visitó la ciudad de Hargeisa, la capital del territorio que busca secesionarse de Somalia.

De este modo, el enviado del Gobierno de Benjamin Netanyahu se reunió con el líder de la región separatista, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Ambos líderes conversaron acerca del desarrollo de las relaciones entre el país de mayoría hebrea y la región separatista.

Esto después de que en diciembre de 2025, el Ejecutivo de Israel optara por ser el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como un Estado soberano.

“El reconocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países no están dirigidos contra nadie. Nuestro objetivo común es promover el beneficio mutuo de ambas naciones y países”, escribió Saar en su cuenta de X tras reunirse con las autoridades del territorio del este de África.

Sumado a esto, en respuesta a las críticas por el reconocimiento de su país a la región secesionista, Saar dejó en claro que “Sólo Israel decidirá a quién reconoce y con quién mantiene relaciones diplomáticas”.

Por su parte, Abdirahman Mohamed Abdullahi, informó por medio de su cuenta de X que esta fue la primera visita de un ministro de Exteriores de otro país, desde que Somalilandia declaró su independencia de Somalia en 1991.

Así mismo, el líder político aseveró que Israel puede confiar en su Gobierno gracias a que “Somalilandia es un socio confiable y responsable, estratégicamente posicionado y comprometido con la promoción de la paz, la seguridad y la participación constructiva a nivel regional e internacional".

Somalia y la Unión Africana rechazan con vehemencia la postura de Israel

En revancha, el Gobierno de Somalia por medio de un comunicado de prensa condenó enérgicamente la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en lo que denominó como “parte de la República Federal de Somalia”.

En adición a esto, el Ejecutivo de Mogadiscio instó al gabinete de Benjamin Netanyahu a “que cese de inmediato todas las acciones que socavan la soberanía, unidad e integridad territorial de Somalia, y respete plenamente sus obligaciones bajo el derecho internacional”.

Por la misma vía, la Unión Africana también rechazó la presencia de Saar en Hargeisa y pidió a Israel que renuncie a sus intenciones que profundizar sus lazos con la región separatista.

“El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de hoy condena enérgicamente, en los términos más fuertes, el reconocimiento unilateral de la llamada ‘República de Somalilandia’ por Israel y pide su revocación inmediata”, señaló la organización que aglomera 54 Estados del continente africano.

Es así como varias potencias de África también han expresado su temor ante las intenciones de Israel, de aumentar su presencia y su poderío en la zona.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, señaló a través de un comunicado que el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel es un "precedente peligroso que amenaza la paz y la seguridad regional e internacional".

A pesar de que la Administración Trump, aún no ha fijado una posición clara sobre el tema, este lunes el senador republicano, Ted Cruz, aseveró en su cuenta de X que el Gobierno que busca la secesión de Somalia se “alinea con los intereses de seguridad de Estados Unidos y la doctrina de ‘Estados Unidos Primero’.

¿Cuál es la importancia estratégica de Somalilandia?

Somalilandia fue un protectorado británico hasta 1960 cuando pasó a formar parte de la República Federal de Somalia.

Posteriormente, ante la inestabilidad del país y los conflictos armados internos derivados del colapso del Gobierno de Mohamed Siad Barré, en 1991 Somalilandia declaró su independencia.

En consecuencia, actualmente la región que busca escindirse tiene Constitución, moneda y gobiernos locales propios.

Un punto a tener en cuenta es que este territorio del este de África ocupa una ubicación estratégica, gracias a que se ubica en la confluencia del océano Índico y el mar Rojo. De este modo, el puerto de Berbera está frente a algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

Algunos analistas consultados por la agencia Reuters explican que ante la dificultad que tienen hoy en día las embarcaciones de transitar por esta zona, como consecuencia de los reiterados ataques de los rebeldes Hutíes en Yemen, Israel podría haber reconocido a Somalilandia para fortalecer su presencia militar en este punto entre África y Medio Oriente.

Por su parte, la agencia estadounidense Asociated Press (AP) informó que con base informaciones otorgadas por funcionarios de las Administraciones Trump y Netanyahu, pudo comprobar que en 2025 Israel se puso en contacto con el Gobierno de Somalilandia, en vista de acoger a palestinos de la Franja de Gaza.

Con AP, Reuters y EFE

