Lo esencial:

La ONU asegura que el mundo es menos seguro ahora, debido a que la operación militar de EE. UU. en Venezuela socavó el derecho internacional, con el uso de la fuerza contra un país soberano.

socavó el derecho internacional, con el uso de la fuerza contra un país soberano. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, prometió este martes regresar "lo más pronto posible" a su país para acelerar una transición democrática mediante elecciones libres.

mediante elecciones libres. Rubio y Hegseth sostuvieron reunión a puerta cerrada con líderes del Congreso mientras crecen cuestionamientos sobre próximos pasos en Venezuela.

mientras crecen cuestionamientos sobre próximos pasos en Venezuela. Altos cargos del Gobierno de Trump sostendrán el miércoles una sesión informativa con todos los senadores sobre Venezuela, previo a una votación sobre los poderes de guerra esta semana en la Cámara Alta, que prohibiría nuevas acciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que el Ejército deberá defender el territorio y soberanía del país en caso de una "agresión" de EE. UU.

Fueron liberados los 14 periodistas que habían sido detenidos el lunes, mientras cubrían la nueva situación del país, en Caracas, señaló la Asociación Nacional de Prensa.

A continuación, estas fueron las principales noticias de este martes 6 de enero en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos:

