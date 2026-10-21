Los tractores que llegan a la ciudad de Gela, en el extremo sur de Europa, ondean la bandera siciliana, adornada con la imagen de Medusa, tres piernas dobladas y espigas de trigo: un recordatorio del papel de la isla como granero desde la época romana.

Pero los agricultores no están recogiendo la cosecha. Están protestando.

A medida que el vertiginoso aumento de los precios del combustible asfixia los presupuestos de los hogares y las empresas en toda Europa, las presiones del costo de vida están generando malestar y dando un nuevo impulso a los partidos de extrema derecha de cara a las elecciones del próximo año en países como Francia, Italia y Polonia.

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Los partidos que antes se consideraban marginales ya habían estado ganando terreno, con votantes que iban desde automovilistas en la Francia rural hasta jóvenes en el antiguo este comunista de Alemania, buscando alternativas.

La guerra entre Estados Unidos e Irán, que estalló en febrero y provocó un fuerte aumento de los precios de la energía, ha agravado el desafío al que se enfrentan los gobiernos que ya luchan por contener la inflación, apoyar el crecimiento y controlar el gasto.

El descontento se ha extendido a las calles.

En Francia, las manifestaciones que comenzaron por el deterioro de las instalaciones escolares en los suburbios del norte de París se han transformado en algunos de los peores disturbios del país en décadas, con tiendas saqueadas, edificios incendiados y un ayuntamiento del siglo XIX en Limoges prendido fuego.

Un incendio destruye el Ayuntamiento de Limoges, en el centro de Francia, después de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio durante las protestas contra el "alto costo de vida", el 17 de octubre de 2026.

"¿Por qué estoy aquí? Pues, sencillamente, me parece que el costo de la vida actual es realmente aterrador", dijo Quentin Leviloux, un manifestante de 21 años en Nantes.

"Piensen en las personas que apenas ganan el salario mínimo, si se tiene en cuenta el costo de los alimentos, el combustible y todo lo demás. Es aterrador lo increíblemente caros que se han vuelto las cosas".

La Comisión Europea estima que el conflicto con Irán le ha costado a Europa aproximadamente 100.000 millones de euros (112.000 millones de dólares) debido a las perturbaciones en los mercados comerciales y energéticos. Los precios del gas se han disparado cerca de un 140% y los del diésel se han duplicado.

En un discurso pronunciado el fin de semana, el presidente francés Emmanuel Macron reconoció las "legítimas demandas" de los manifestantes, indignados por el aumento del precio de la vivienda y del combustible, al tiempo que condenó a los responsables de la violencia y los saqueos.

"Nunca debemos confundirlos con quienes destruyeron, vandalizaron y saquearon", afirmó.

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Estallan protestas en toda Europa

La violencia también ha estallado en otros lugares. En Milán, una ciudad próspera del norte de Italia, la policía se enfrentó el domingo con manifestantes que lanzaban piedras y saqueaban tiendas durante las protestas por la deficiencia de los servicios públicos y el aumento del costo de la vida.

Manifestantes se enfrentan a la Policía en Milán, el 17 de octubre de 2026

En Gela, en la costa sur de Sicilia, los agricultores afirman que el precio del combustible ha encarecido enormemente el funcionamiento de la maquinaria. "Cultivamos la tierra, cosechamos deudas", rezaba una pancarta.

"Estamos completamente paralizados", declaró Arcangelo Gambino, representante de los agricultores de la provincia de Caltanissetta. "El precio del combustible se ha duplicado con creces".

Los bloqueos de carreteras por parte de camioneros, agricultores y trabajadores siderúrgicos han interrumpido el transporte en algunas zonas del sur de Italia, lo que ha contribuido a la escasez local de combustible y a la preocupación por el suministro en los supermercados.

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Decenas de miles de personas marcharon el sábado por Lisboa en protesta por los bajos salarios, el costo de la vivienda y el aumento del costo de la vida, incrementando la presión sobre el gobierno de centroderecha de Portugal.

En España, el desahucio de una mujer de 87 años de su casa provocó manifestaciones en todo el país por la escasez de viviendas y el aumento desorbitado de los alquileres, lo que contribuyó a la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo mes.

En Bélgica también se han producido manifestaciones, mientras que en Albania las grandes concentraciones han estado motivadas por la indignación ante la supuesta corrupción gubernamental, la falta de empleo y los bajos niveles educativos.

Las protestas reflejan inquietudes económicas más amplias que están influyendo cada vez más en la política de todo el continente.

La preocupación por el poder adquisitivo se ha convertido en "un importante motor de la política populista" en toda Europa, afirmó Gilles Ivaldi, politólogo de Sciences Po.

Políticos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda han argumentado cada vez con mayor frecuencia que restablecer los lazos energéticos con Rusia ayudaría a reducir los costos, desafiando el consenso generalizado en Europa sobre el apoyo a Ucrania.

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Le Pen sitúa los precios del combustible en el centro de su campaña

La última crisis energética se produce tras años de dificultades económicas a raíz de la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En Francia, el aumento de los precios de la energía ha creado un escenario explosivo de cara a las elecciones presidenciales del próximo abril. El gobierno de Macron se enfrenta a un creciente déficit presupuestario y a la presión de los mercados de bonos.

Marine Le Pen, la favorita del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, y el veterano de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon han convertido el precio del combustible en un tema central de sus campañas.

Marine Le Pen, el 14 de octubre de 2026

“El aumento del precio del combustible es claramente un tema que beneficia a Marine Le Pen”, dijo Ivaldi. “Creo que es un tema que ella ha dominado desde hace bastante tiempo”.

Desde que comenzó la guerra con Irán, la popularidad de Le Pen ha mejorado, mientras que la de Macron ha disminuido, según las encuestas de Elabe.

La propuesta de Le Pen de reducir drásticamente el impuesto al valor agregado sobre los combustibles ha recibido un amplio apoyo público. Los analistas afirman que el tema tiene gran resonancia entre sus votantes principales en las zonas rurales y semiurbanas, donde el uso del automóvil suele ser esencial.

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Piden restablecer los lazos con Rusia

En la vecina Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas de opinión nacionales tras sus importantes avances en las elecciones locales. El costo de vida fue la principal preocupación de los alemanes por quinto año consecutivo, según una encuesta publicada este mes.

La inflación en Alemania se disparó en septiembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años, con un aumento de los precios de la energía hasta el 14,9%, lo que dio argumentos a la AfD para atacar al canciller Friedrich Merz.

El partido AfD está presionando para restablecer los lazos energéticos con Rusia, argumentando que el apoyo de Berlín a Ucrania es innecesariamente contraproducente en un momento en que la mayor economía de Europa y muchas de sus empresas con alto consumo energético están pasando por dificultades.

La AfD repunta mientras la CDU de Merz sufre un revés en las elecciones regionales

La experiencia pasada indica que existe una relación entre los altos precios de la energía y la participación electoral a favor de la AfD, afirmó Jan Steckel, profesor de economía política del cambio climático en la Universidad Técnica de Múnich.

“Los partidos populistas suelen presentar los costos energéticos como algo evitable y los atribuyen a las decisiones políticas del gobierno, en lugar de a las crisis geopolíticas subyacentes que los provocan”.

“Estos choques geopolíticos son mucho más difíciles de explicar. Y creo que por eso los partidos en el poder a menudo tienen dificultades”.

Este argumento está ganando terreno en otros lugares.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni en el Palazzo Chigi en Roma el 5 de octubre del 2026

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni se enfrenta a una creciente competencia de Futuro Nacional, un nuevo partido de extrema derecha liderado por el ex general del ejército Roberto Vannacci, que aboga por el restablecimiento de las conexiones de gas con Rusia.

En Polonia, uno de los más firmes partidarios de Ucrania, la preocupación por las facturas de energía está impulsando el apoyo a la ultraderechista Confederación de la Corona Polaca. Su líder, Grzegorz Braun, ha pedido que se retome la compra de petróleo y gas rusos, defendiendo esta postura junto a políticos de la AfD en Lubmin, donde los dañados gasoductos Nord Stream desembocan en Alemania.

“Me encanta el olor a gas ruso por la mañana”, dijo.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés.

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