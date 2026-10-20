Horas después de intentar recuperar el control de la situación interna con un discurso dirigido a los franceses, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aterrizó el lunes 19 de octubre en Kuwait, donde fue recibido por el emir Mechaal al-Ahmad al-Sabah. De aquí al miércoles, se desplazará a los Emiratos Árabes Unidos y, posteriormente, a Baréin y Qatar, en una gira destinada a garantizar el suministro de petróleo y gasóleo para reducir los precios en las gasolineras.

El jefe de Estado francés también quiere reforzar las "alianzas económicas y de defensa" en una región agitada por los conflictos desde la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán en febrero.

Macrón prometió en la noche del domingo actuar con firmeza contra los autores de los actos violentos durante las manifestaciones, pero también garantizó "transparencia" sobre el dispositivo de mantenimiento del orden, criticado tanto por la oposición como por los alcaldes de las ciudades afectadas, desde París hasta Marsella.

El presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo, París, el 18 de octubre de 2026.

A continuación, rechazó la dimisión de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, y le pidió que pusiera en marcha "lo antes posible sobre el terreno nuevas formas de actuación" contra los alborotadores.

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"Garantizar nuestro abastecimiento"

Antes de partir hacia Oriente Medio, el presidente Emmanuel Macron remarcó la necesidad de "garantizar nuestro abastecimiento", mientras que los manifestantes habían expresado, entre otras cosas, "una preocupación (…) por el precio de los combustibles".

Esta gira "puede transmitir una sensación de normalidad (…) pero también parecer desconectada y dar la impresión de un cierto vacío de poder", analiza el constitucionalista Benjamin Morel.

El final del quinquenio ya se anunciaba complicado debido a la enredada ecuación presupuestaria para un Gobierno que carece de mayoría en la Asamblea desde la disolución de 2024.

La situación corre el riesgo de agravarse con esta crisis de seguridad, que se suma al movimiento de los estudiantes de secundaria, en marcha desde hace varias semanas. Macron pretende, no obstante, desempeñar su papel hasta el "último cuarto de hora" de su mandato —en mayo—, y seguir actuando en la escena internacional.

En el Golfo, "el objetivo es conseguir una serie de compromisos" sobre los volúmenes de "gasóleo y petróleo" en un momento de gran tensión en los mercados, según ha anunciado el Elíseo. El jefe de Estado va acompañado de altos responsables de los dos mayores grupos energéticos franceses, TotalEnergies y Engie.

Los países del G7, presidido este año por Francia, ya acordaron, a principios de octubre, retirar hasta 100 millones de barriles de sus reservas estratégicas para aliviar la presión.

Los precios de la energía se han visto gravemente afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra en Irán. A ello se suman los ataques de los rebeldes hutíes proiraníes de Yemen contra Arabia Saudita y las tensiones en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, otra importante ruta marítima que une Europa con Asia.

"Los países árabes del Golfo tienen un gran interés en abastecer al mundo y al mercado francés, pero les resulta difícil asumir compromisos firmes mientras la región no se estabilice", advierte Francis Perrin, experto en energía del Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), quien no espera que este viaje afecte a los precios.

Macron también debatirá con sus interlocutores —entre los que se encuentran el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed ben Zayed al-Nahyane, y el emir de Qatar, el jeque Tamim ben Hamad al-Thani— sobre las formas de "garantizar la seguridad" de las rutas marítimas de la región y de encontrar "rutas alternativas y de circunvalación para los hidrocarburos líquidos".

Cooperación militar con el Golfo

París y Londres han puesto en marcha una misión internacional para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz, en particular mediante operaciones de desminado, una vez que se haya alcanzado un acuerdo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, e Irán.

Pero ocho meses después del inicio de las hostilidades, la región sigue en una situación entre la guerra y la paz. Trump, quien guarda rencor a los europeos por no haberle apoyado frente a Irán, se muestra poco interesado en la iniciativa.

Manifestaciones, como esta de Lyon, sacudieron Francia durante el fin de semana.

El presidente francés también mantendrá conversaciones sobre la cooperación en materia de defensa, dado que los países del Golfo han sido blanco de la respuesta iraní a los ataques israelí-estadounidenses.

En primavera, Francia desplegó su portaaviones Charles-de-Gaulle, aviones Rafale, una fragata y medios de defensa antiaérea en Oriente Medio para defender los intereses franceses y prestarles ayuda.

Macron también ha decidido enviar soldados franceses para proteger el puerto de Yanbu, una importante terminal petrolera en Arabia Saudita, país al que, sin embargo, no viajará.

Con información de AFP

Texto adaptado del artículo original en francés.

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