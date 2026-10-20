Los recortes también afectan a las raciones y a la entrega de comidas preparadas. El PMA redujo de 250.000 a 150.000 el número de comidas calientes distribuidas cada día y disminuyó la ayuda económica destinada a 75.000 familias. Además, las familias reciben ahora un solo paquete de alimentos en lugar de dos y una bolsa de harina de trigo más pequeña.

En algunas zonas de difícil acceso, donde las familias viven cerca de posiciones militares israelíes, la reducción implica recibir una comida caliente cada dos días en lugar de una diaria. La agencia advirtió que estos ajustes llegan antes de un nuevo invierno en Gaza, mientras buena parte de la población continúa viviendo en refugios temporales y con servicios básicos insuficientes.

El PMA necesita 450 millones de dólares para mantener sus operaciones

La organización atribuye los recortes a la falta de recursos. Según sus datos, en 2026 recibió menos de la mitad de la financiación destinada a sus operaciones en Palestina en comparación con años anteriores. Para sostener sus actividades en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses, necesita 450 millones de dólares.

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"La vida sigue siendo brutal aquí. No hay refugio adecuado, no hay servicios básicos, no hay seguridad", afirmó Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA, en declaraciones a Reuters desde Gaza. El responsable advirtió que las restricciones se producen cuando la población se prepara para afrontar su cuarto invierno en condiciones de desplazamiento y precariedad.

La agencia estima que 1,4 millones de personas —el 67 % de la población de la Franja— sufren niveles de inseguridad alimentaria considerados de crisis o peores. De ellas, unas 200.000 se encuentran en condiciones de emergencia, según las cifras citadas por Reuters. Aunque la proporción de población afectada es inferior a la registrada a finales de 2025, las necesidades siguen siendo elevadas.

El PMA pidió a la comunidad internacional que mantenga y refuerce su apoyo para evitar un deterioro de la situación y permitir la recuperación de los servicios esenciales.

Palestinos hacen fila para recibir alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos en un campamento de desplazados en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, el 18 de octubre de 2026.

Una población desplazada y con ayuda insuficiente

La reducción de la asistencia se suma a las dificultades que afrontan más de dos millones de palestinos en Gaza, muchos de ellos alojados en tiendas de campaña y otros refugios provisionales. Las fuerzas israelíes mantienen el control de más del 60% del territorio y continúan realizando ataques aéreos, mientras que Hamás controla la mayor parte de las zonas donde reside la población.

El año pasado, el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos contempló una futura reconstrucción de la Franja. Sin embargo, según Reuters, los avances en la aplicación del acuerdo que debía poner fin al conflicto siguen siendo limitados, incluidas las disposiciones sobre el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes.

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La oficina de medios del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, calificó de "catastrófico" el anuncio del PMA y advirtió que los recortes podrían acelerar la hambruna. La entidad reclamó más fondos para las organizaciones humanitarias.

"Nos hicieron pasar hambre durante tres años de guerra, destrucción, asedio y derramamiento de sangre que no termina», declaró Sabrine Kuhail, una mujer palestina que vive en una tienda de campaña en el campamento de desplazados de Nuseirat, en el centro de la Franja. "¿Qué quieren de nosotros? Basta, estamos cansados".

En agosto de 2025, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) confirmó oficialmente que más de medio millón de gazatíes sufrían hambruna en la gobernación de Gaza y en la capital del territorio. La reducción actual de la ayuda se produce en un escenario en el que, pese a la disminución de algunos indicadores de inseguridad alimentaria, millones de personas siguen dependiendo de la asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.

Con información de REUTERS y EFE.

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