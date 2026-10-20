Ucrania está sufriendo limitaciones en el frente para las cuales no encuentra una explicación en sus aliados occidentales. La más reciente de ellas ha sido la falta de advertencias sobre los ataques rusos de la madrugada del 19 de diciembre, que mataron al menos a seis personas y dejaron sin electricidad a más de medio millón de hogares en todo el país.

"Otro ataque ruso con misiles balísticos se produjo en varias oleadas durante la noche y, una vez más, no hubo ninguna alerta temprana por parte de nuestros socios", informó en la mañana del lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.





Rusia lanzó 16 misiles balísticos contra Kiev y la región circundante, y más de 200 drones en todo el país, desde Járkiv y Dnipro en el este hasta Odesa en el sur y Volinia y Rivne en el oeste. Ninguno de los misiles balísticos rusos fue derribado, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.

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Como consecuencia, una mujer murió en Kiev y otras dos personas en la ciudad industrial de Krivi Rig, en Dnipropetrovsk, según las autoridades locales. En la región de Járkov, dos mujeres y un bebé también fallecieron en un ataque con drones contra un parque donde varias familias jugaban con sus hijos, según informó el ministro del Interior de Ucrania, Iván Vyhivskyi.

El primer ministro ucraniano, Sergii Koretskyi, señaló que el sector energético fue el principal objetivo de los ataques. Unas 28 subestaciones y otras instalaciones energéticas críticas resultaron dañadas, según el reporte de Zelenski. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que se implementaron cortes de energía rotativos para hogares y empresas mientras los equipos trabajaban para restablecer el suministro.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el lunes que sus fuerzas habían lanzado un "ataque masivo" contra instalaciones militares e industriales, centros de datos y depósitos de misiles de crucero y drones en Kiev y la región metropolitana de la capital ucraniana.

Sin embargo, Zelenski también reportó daños en una clínica, una escuela, una estación de metro y edificios residenciales comunes.

Rubio niega una "pausa" en la transmisión de información

Ucrania ha dependido de la inteligencia estadounidense para detectar los lanzamientos de misiles balísticos rusos y recibir alertas tempranas sobre posibles ataques durante casi cinco años de guerra.

Yurii Ihnat, portavoz de la fuerza aérea ucraniana, detalló el lunes que "por alguna razón" Kiev no recibió ninguna advertencia antes del primer ataque con misiles balísticos durante la noche, pero sí recibió información antes de un segundo ataque.

"No es la primera vez que ocurre una situación así", declaró Ihnat a la televisión ucraniana, antes de asegurar que "expertos" están investigando la causa de estos hechos. Ni Ihnat ni Zelenski acusaron directamente a Estados Unidos por la falta de información.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que se hubiera producido alguna "pausa" en el intercambio de datos de inteligencia con Ucrania.

"En lo que [el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski] debería centrarse y en lo que nosotros queremos centrarnos, es en poner fin a esta guerra", añadió Rubio durante un viaje a Uzbekistán para mantener conversaciones con líderes de Asia Central.

Las denuncias de Kiev sobre la falta de alertas tempranas surgen en medio de una creciente fricción entre Zelenski y la Administración de Donald Trump debido a la disminución del apoyo de Estados Unidos a Ucrania y el relajamiento de medidas contra Rusia.

Zelenski responsabilizó este lunes al Departamento de Guerra de EE. UU. por "retrasos en ciertos tipos de suministros vitales" hacia Kiev, en medio de la escasez de interceptores Patriot, de fabricación estadounidense, una pieza clave en el arsenal ucraniano para interceptar los misiles rusos. Previamente, manifestó a 'Bloomberg' que incluso se ha demorado la entrega de los misiles antibalísticos que ya han pagado los países europeos que financian a Kiev.

Al tiempo, la Administración Trump anunció el 9 de octubre un pacto con Moscú para la liberación de 300.000 toneladas de diésel ruso para su venta en Estados Unidos y en el mercado internacional, a pesar de las sanciones que enfrenta el Kremlin por la guerra.

Además, el republicano firmó el 16 de octubre una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones aprobadas por el Congreso contra Rusia, lo que generó rechazo y preocupación entre los congresistas, incluso entre los de su propio partido.

"Cuando se bloquean los envíos de misiles para la defensa aérea de Ucrania mientras se conceden alivios o aplazamientos a Rusia en las sanciones, esto es, lamentablemente, una negación de la realidad por parte de nuestros socios", condenó el presidente Zelenski este lunes.

A mediados de octubre, las tropas de Kiev denunciaron además restricciones en el servicio de internet satelital de Starshield, controlado por Washington, lo que trastocó múltiples operaciones de ataque y defensa en el frente.

"El equipo deja de funcionar a velocidades de entre 130 y 161 kilómetros por hora en varios sectores del frente", insistió este lunes Zelenski, quien explicó que esta situación está "ralentizando la logística en primera línea y limitando el uso de diversos tipos de drones, en particular los drones de ataque intermedio y los interceptores de drones a reacción".

Trump defiende que no hay ninguna orden para limitar el funcionamiento de la red satelital de SpaceX, la empresa del multimillonario tecnológico Elon Musk.

Con información de Reuters, EFE y medios locales.

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