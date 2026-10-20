La Federación Portuguesa de Fútbol ha tomado una decisión. Cristiano Ronaldo fue suspendido por 30 días el lunes 19 de octubre. El famoso jugador portugués fue sancionado por abandonar la concentración de la selección nacional tras un altercado con su entrenador el 30 de septiembre.

Pocos días después de su repentina salida, en vísperas de un partido contra Dinamarca, el delantero estrella pidió disculpas a la afición portuguesa y a sus compañeros de la Seleção, allanando el camino para su regreso a la selección nacional "tras cumplir la sanción que se me impondrá". Según los medios portugueses, se enfrentaba a una suspensión de entre uno y seis meses.

Dado que la sanción es retroactiva y entró en vigor el 30 de septiembre, el delantero estrella estará disponible a partir de la próxima ventana internacional, a mediados de noviembre.

Además, se le impuso "una multa adicional de 255 euros", según el comunicado publicado en la página web de la Federación Portuguesa, que consideró la acusación "totalmente fundada".

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Ruptura con el técnico

El escándalo comenzó cuando el ícono del fútbol portugués, de 41 años, abandonó furioso la selección nacional al enterarse de que no sería titular en el partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca en Copenhague al día siguiente. El jugador acusó al entrenador de 72 años, Jorge Jesus, de hablarle de manera autoritaria y de "romper su palabra" al dejarlo en el banquillo para el partido de la Liga de Naciones.

"Si estoy en buena forma física (…) después de cumplir la sanción que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para jugar y ganar con nuestra selección nacional", escribió el cinco veces ganador del Balón de Oro, el jugador con más partidos internacionales y máximo goleador de la historia de Portugal, con 146 goles en 234 partidos.

"Todos nosotros, sin excepción, queremos estar juntos en noviembre", declaró recientemente el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​Pedro Proença.

Portugal ha ganado sus cuatro partidos de la Liga de Naciones, incluidos los tres últimos sin Ronaldo, y se ha clasificado para los cuartos de final, con dos partidos del Grupo 4 aún por disputarse: el 14 de noviembre en casa contra Dinamarca, y tres días después en Gales.

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Con AFP

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