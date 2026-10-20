En otra muestra de su creciente poder de fuego, los rebeldes hutíes lanzaron este 19 de octubre un mortífero bombardeo contra un campamento militar de las fuerzas gubernamentales de Yemen, causando al menos 73 soldados muertos y 200 heridos, en el ataque más letal desde que se reanudó la guerra civil en julio pasado, según actualizó el martes un alto funcionario del gobierno yemení citado por la agencia AP.

Todas las víctimas eran nuevos reclutas de entre 18 y 20 años; algunos seguían desaparecidos un día después del ataque, según declaró a la agencia AP el gobernador de Shabwa, Awad Ibn al-Wazir, quien detalló que los jóvenes, recién llegados al campamento, estaban siendo entrenados para brindar seguridad en la provincia y no para operaciones de combate.

"No habían atacado a nadie ni habían avanzado contra nada. Simplemente buscaban proteger la seguridad de su provincia", subrayó Al-Wazir.

Según informaron a la agencia Reuters fuentes anónimas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, la milicia chiita respaldada por Irán disparó tres misiles balísticos contra un cuartel militar, en medio de un ejercicio, en la estratégica provincia sureña de Shabwa, una zona rica en petróleo.

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Uno de los tres misiles alcanzó a un batallón de 700 nuevos reclutas recientemente incorporados a las fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido, mientras que los otros dos proyectiles cayeron cerca del lugar, añadieron las fuentes.

El gobierno provincial de Shabwa advirtió que el número de muertos es preliminar y podría aumentar, a la vez que denunció que el ataque "tuvo como objetivo a nuevos reclutas que se encontraban en fase de formación y preparación, lo que constituye una escalada militar sumamente grave".

Una captura de pantalla de un video muestra a una persona caminando cerca de cuerpos tras un ataque hutí a un campamento militar del gobierno yemení en Shabwa, Yemen, el 19 de octubre de 2026.

Ante estas circunstancias, esa administración instó al Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC, por sus siglas en inglés), al resto del gobierno y a la coalición liderada por Arabia Saudita que les respalda a acelerar el suministro de sistemas de defensa aérea, capacidades de vigilancia y equipos de alerta temprana.

Rashad al-Alimi, presidente del PLC, prometió una "respuesta firme" a este ataque que, según se pudo observar en videos verificados por la agencia Reuters, dejó imágenes dantescas de cuerpos heridos y ensangrentados, esparcidos por el suelo.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, reconoció el bombardeo en Shabwa –objetivo recurrente de ataques de los rebeldes desde el inicio del conflicto en 2014– y justificó la ofensiva porque, según su versión, el campamento de Al-Alam era "dirigido por oficiales" de Arabia Saudita, país que lidera desde 2015 la coalición militar que respalda al gobierno reconocido internacionalmente.

Sarea agregó que "el ataque causó decenas de bajas entre las filas enemigas sauditas, incluyendo oficiales" y advirtió "a quienes han sido engañados que no respondan a los llamamientos del enemigo saudita para enviarlos a la muerte con dinero ilícito". Riad no ofreció comentarios sobre la versión de los hutíes.

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Más de 250.000 desplazados desde agosto

El brutal ataque en Shabwa se da en medio de la contraofensiva lanzada por las fuerzas gubernamentales para intentar recuperar las zonas que los hutíes capturaron en un avance relámpago a inicios de septiembre en la costa del mar Rojo, incluyendo el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

En ese contexto, las fuerzas gubernamentales aseguraron haber repelido una ofensiva de los hutíes en el suroeste de Yemen, mientras que las autoridades de la provincia de Marib reportaron el lanzamiento de misiles balísticos de los rebeldes contra la ciudad homónima, que acoge a un gran número de personas desplazadas forzosamente por el conflicto.

Una familia que huye circula detrás de las fuerzas gubernamentales yemeníes —respaldadas por Arabia Saudita— cerca del frente de Jabal Han, al oeste de la ciudad de Taiz, el 3 de octubre de 2026.

Precisamente, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) indicó el lunes que ya son más de 250.000 los desplazados forzosamente desde agosto por el recrudecimiento de los combates, 82.000 de ellos solo en octubre, la mayoría en la gobernación occidental de Taiz.

Desde inicios de mes, la ciudad de Taiz ha estado sometida a un asedio de los combatientes hutíes, dejando "cada vez más aislada" a la urbe controlada por las fuerzas gubernamentales, donde OCHA advirtió que las condiciones "se están deteriorando rápidamente".

Los equipos humanitarios llevan desde el 8 de octubre sin poder desplazarse a Taiz y a otros distritos situados al sur para llevar suministros. La escasez ha provocado aumentos de precios de más de un 50% en los mercados, el suministro de agua se ha reducido a la mitad, el gas para cocinar es muy escaso y en los hospitales se están agotando los medicamentos, el oxígeno y el combustible, explicó la agencia de la ONU.

"Las necesidades siguen superando la capacidad de respuesta, y cuatro de cada diez hogares continúan a la espera de recibir ayuda humanitaria de emergencia", subrayó OCHA.

Mientras tanto, los hutíes respaldados por Irán reivindicaron varios ataques contra objetivos energéticos, aeroportuarios y militares en Arabia Saudita, entre ellos una instalación del gigante petrolero Aramco en Yanbu, el yacimiento petrolífero de Shaybah, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad y el aeropuerto de Abha.

El grupo no especificó cuándo se habrían llevado a cabo esos ataques, Riad no se pronunció sobre esto y, si bien emitió alertas, la Defensa Civil saudita no reportó heridos ni daños.

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La inestabilidad, de todos modos, sigue afectando al reino, que extendió la orden para que las escuelas en Riad y sus alrededores impartan sus clases de forma remota.

Además, los organizadores postergaron para el año próximo la celebración de la décima edición del 'Future Investment Initiative', una conferencia de promoción de inversiones conocida como el 'Davos del Desierto' que estaba programada para la próxima semana.

Egipto posterga votación parlamentaria sobre posible apoyo militar a Arabia Saudita

En paralelo, luego de dos días de sesiones, el Parlamento de Egipto pospuso hasta el 26 de octubre la votación sobre el pedido de autorización del presidente Abdelfatah al-Sisi para adoptar acciones de apoyo militar a Arabia Saudita ante la escalada de los ataques de los rebeldes hutíes.

El mandatario egipcio había señalado el sábado que tomaría "cualquier medida" necesaria para proteger a sus aliados del Golfo, un marcado giro en la postura de El Cairo, que se ha mantenido mayormente al margen de la escalada en Medio Oriente, una suerte de efecto dominó de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero pasado.

Sin embargo, el impulso de Al-Sisi chocó con el cuestionamiento del Partido Socialdemócrata Egipcio, que, más allá de ratificar su apoyo "firme" a la seguridad de Arabia Saudita, instruyó a sus legisladores a abstenerse en la votación, argumentando que el Parlamento no había recibido información suficiente sobre objetivos, alcance, duración, costo o riesgos de la posible misión.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, posan durante una reunión en el Palacio Presidencial en El Cairo, el 15 de septiembre de 2026.

En este escenario, dos legisladores declararon a la agencia AFP que no se llegó a ninguna decisión durante la sesión, con el fin de "dar a todos los parlamentarios la oportunidad de hablar y expresar sus puntos de vista", añadiendo que la mayoría de los representantes respaldan la propuesta.

Según la Constitución egipcia, una mayoría parlamentaria de dos tercios es necesaria para aprobar el envío de sus fuerzas armadas a una misión de combate fuera de las fronteras nacionales, previo dictamen del Consejo de Defensa Nacional.

El cambio de rumbo de Al-Sisi –reacio a involucrarse en los conflictos regionales y más proclive a ubicar a su país como un posible mediador– pone de relieve los estrechos vínculos económicos, financieros y de seguridad entre El Cairo y Riad.

La estabilidad económica de Egipto ha estado ligada durante mucho tiempo a los países productores de petróleo del Golfo Pérsico. Las remesas de los trabajadores egipcios que emigran a la región constituyen una importante fuente de divisas e ingresos para las familias que regresan a casa en un momento de inflación de dos dígitos, agravada por el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y el combustible.

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Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otras naciones del Golfo han sido además algunos de los principales patrocinadores financieros de Al-Sisi, proporcionando miles de millones de dólares en ayuda, depósitos en bancos centrales e inversiones desde que el Ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi, una figura destacada de los Hermanos Musulmanes, en 2013.

Al mismo tiempo, según diversos analistas, el ataque con drones contra dos buques de gas en el puerto egipcio de Damietta en julio pasado hizo crecer en Egipto la idea de que no puede pretender estar completamente al margen del conflicto.

Con Reuters, AP, EFE y AFP

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