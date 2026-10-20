Un mes después de lo que empezó con unas protestas estudiantiles de alumnos de secundaria, el movimiento social alcanzó su punto más álgido en Francia. En cuatro semanas, las manifestaciones contra el deterioro de las condiciones de trabajo y de estudio en los institutos de secundaria en Francia se convirtieron en una ira social generalizada, abarcando temas como el alto costo de vida y un sentimiento de ser ignorados por el gobierno y el presidente Emmanuel Macron.

Las protestas, que comenzaron con bloqueos de escuelas secundarias en París y sus alrededores, ahora se han extendido a todo el territorio nacional, encontrando un eco importante en los medios y la opinión pública. Aunque la mayoría de los actos de protesta se desarrollaron de manera pacífica, la jornada de movilización del 17 de octubre marcó un giro, tras numerosos actos de violencia, como saqueos de comercios e incluso edificios públicos quemados.

Los manifestantes prometieron seguir con su movimiento hasta obtener medidas concretas por parte del Gobierno. Por su lado, el Ejecutivo anunció toques de queda en varias ciudades del país para evitar más violencia, pero sin contestar de manera concreta a las reivindicaciones de los manifestantes.

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Estas son las fechas clave de la crisis que sacude a Francia.

17 de septiembre: los alumnos de secundaria del liceo Saint-Exupéry de Créteil bloquean su instituto

El movimiento social se originó el 17 de septiembre en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, una ciudad de la región parisina. Ese día, los profesores declararon una huelga mientras varios puestos de docentes no están ocupados. Al día siguiente, un grupo de alumnos de secundaria, en respaldo a sus profesores, empieza a bloquear el instituto.

Los estudiantes llevan a cabo una un bloqueo en la escuela secundaria Liceo Internacional Montebello durante una jornada de huelgas y manifestaciones a nivel nacional del sector público, en Lille, el 29 de septiembre de 2026.

Las reivindicaciones fundamentales del movimiento social que comienza a tomar forma se expresan por primera vez. Alumnos y profesores denuncian la degradación de las condiciones educativas, la falta de personal y de presupuesto en la educación pública, las aulas hacinadas, el deterioro de las instalaciones escolares o, entre otras críticas, los disfuncionamientos de Parcoursup, la plataforma que determina la entrada a la educación superior en Francia. De manera general, los alumnos expresan preocupación en cuanto a su futuro.

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29 de septiembre: el movimiento social se extiende a los sindicatos, profesores y otros funcionarios públicos

El 29 de septiembre, algunos sindicatos organizan un primer día de huelga general en la educación nacional y la función pública. El bloqueo de institutos de secundaria como método privilegiado de protesta se generaliza y más de 400 establecimientos escolares permanecen bloqueados.

Mientras el movimiento sigue siendo estudiantil, a los alumnos de secundaria se unen más profesores, funcionarios públicos e incluso sus padres. Aparecen los primeros incidentes entre manifestantes y las fuerzas del orden, aunque siguen siendo escasos.

1 de octubre: los bloqueos de liceos se extienden a toda Francia

El 1 de octubre marca el “acto II” de la movilización estudiantil. Cientos de acciones de protesta, incluso bloqueos, se llevan a cabo en todo el país. El movimiento social que, hasta el momento, se desarrollaba principalmente en París y sus alrededores, se extiende a las grandes ciudades de Francia, con protestas en Lyon, Marsella, Lille, Nantes, Estrasburgo o Toulouse. Las universidades también se unen.

La tensión empieza a crecer. El Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu anuncia la creación de una “unidad de crisis”, para hacer frente a la creciente ira de la calle. Sin embargo, la gran mayoría de los actos de protesta pasan de manera pacífica y sin mayores problemas con la policía.

Estudiantes marchan durante una protesta contra la falta de recursos en las escuelas, en Bordeaux, Francia, el 6 de octubre de 2026.

6 de octubre: “acto III”, crece el movimiento nacional

Estudiantes de secundaria, acompañados de sus padres, profesores y funcionarios públicos protestan en todo el país en el marco del “acto III” del movimiento social. Denuncian la falta de diálogo con el Gobierno, dos semanas después de los primeros actos de protesta. Las cifras varían según las fuentes, pero entre 250.000 y 450.000 personas participaron en las manifestaciones del 6 de octubre.

Un día antes, un alumno de 15 años perdió su mano después de que un policía lanzara una granada frente a su instituto en Lens, en el norte de Francia. A las reivindicaciones fundamentales del movimiento – más presupuesto para la educación pública, reclutamiento de más profesores, etc. – se suma otra: el fin de la violencia policial.

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10 de octubre: el Gobierno promete la llegada de más profesores

El 10 de octubre, el Gobierno francés intenta dar respuestas concretas a los estudiantes. El ministro de Educación, Édouard Geffray, anuncia el despliegue de más de 3.000 profesores suplentes para cubrir los puestos vacantes.

Tres días antes, el Gobierno también había anunciado la prohibición del uso de cierto tipo de granadas en su manejo de las protestas.





Estos anuncios, considerados insuficientes por parte de los manifestantes, no lograron apaciguar la situación.

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13 de octubre: figuras políticas nacionales se unen a la movilización

El 13 de octubre, los estudiantes y sindicatos de la función pública organizan el “acto V” de la movilización social. Al igual que el 1 de octubre, cientos de miles de manifestantes salen a las calles de las grandes ciudades en todo el territorio nacional.

Un incendio arrasa la alcaldía de Limoges, en Francia, después de que un grupo de personas irrumpiera en el edificio durante una protesta en curso contra el alto costo de vida, el 17 de octubre de 2026.

Personalidades políticas nacionales, como el fundador y líder del partido de izquierda radical Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, participaron en las marchas, que ya tienen un eco de primera importancia tanto en los medios de comunicación, la opinión pública, como en la Asamblea Nacional francesa, donde se discute del accionar del Gobierno. Se cuestiona, en particular, su manejo de la situación en términos de orden público.

17 de octubre: protestas masivas y disturbios violentos

El 17 de octubre, el movimiento social alcanza un nuevo nivel de movilización. Se extiende a sectores que ya van mucho más allá de los círculos estudiantiles. La protesta social ahora abarca temáticas más amplias como el costo de vida y la expresión de un descontento generalizado frente a un gobierno que parece ignorar a la calle y a un presidente Emmanuel Macron ausente. Símbolo de esta ira generalizada, el movimiento de chalecos amarillos, que sacudió al país en 2018 y 2019, se unió a los estudiantes.

A pesar de cientos de actos de protesta pacíficos en todo el territorio francés, la jornada del 17 de octubre quedó como el día en que el movimiento tomó un giro violento. Comercios fueron saqueados, instalaciones públicas fueron destrozadas. En París, algunas calles se veían desfiguradas. En Limoges, en el centro del país, la alcaldía fue quemada por manifestantes violentos, entre otros actos violentos.

19 de octubre: el Gobierno anuncia toque de queda en las grandes ciudades del país

Dos días después de los actos de violencia que marcaron la movilización del 17 de octubre, el primer ministro Sébastien Lecornu anuncia la implementación de toques de queda parciales y localizados a partir de esa misma noche. Se aplican en París y en otras grandes ciudades del país.





El día anterior, el presidente Emmanuel Macron se dirigió por primera vez a la nación en una alocución en la televisión. Prometió firmeza contra los responsables de las violencias y aseguró que responderá a los manifestantes y sus “reivindicaciones legítimas”, sin anunciar ninguna medida concreta.

Por su parte, los manifestantes llamaron a seguir con el movimiento social y no olvidar las demandas, sobre todo en el ámbito de la educación pública.

Con AFP y medios locales

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