El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó el lunes 19 de octubre a Estados Unidos de retrasar deliberadamente la entrega prevista de misiles interceptores a su país, en un momento de máxima tensión con Donald Trump.

Zelenski también lamentó que su país no hubiera recibido "ninguna advertencia" de sus aliados antes de los ataques rusos de la noche y que la conexión a la red Starshield de SpaceX siguiera limitada en algunas zonas del frente.

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Ante senadores estadounidenses el lunes por la noche, Zelenski aseguró que "el Pentágono retrasa la entrega de misiles que ya han sido pagados" por los europeos para Ucrania en el marco del programa PURL. Según él, ese lote "espera la firma de [Pete] Hegseth", el secretario de Defensa estadounidense.

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Zelenski también aseguró que varios países europeos estaban dispuestos a entregar, de sus propias reservas, misiles interceptores Patriot, los únicos capaces de derribar los proyectiles rusos más sofisticados y de los que Kiev tiene una grave escasez, pero que esperan "la autorización estadounidense".

Ucrania se pregunta por la continuidad del apoyo estadounidense

"Los misiles están listos. Ya podrían estar en Ucrania. (…) Pero, lamentablemente, la autorización sigue sin concederse", declaró Zelenski, según declaraciones difundidas por la Presidencia ucraniana. "Todo esto lleva a pensar que se ha tomado una decisión política para ralentizar el apoyo que recibimos", añadió.

Desde la semana pasada, Ucrania se pregunta por la continuidad del apoyo estadounidense, crucial en la guerra contra Rusia, mientras Zelenski y Trump intercambian duras críticas a través de los medios de comunicación.

El presidente estadounidense reprocha, en particular, a Zelenski que ataque las refinerías rusas, lo que, según él, agrava la escasez mundial de combustible y contribuye al fuerte aumento de los precios.

Zelenski también denuncia peligrosas limitaciones en el intercambio de información de inteligencia estadounidense, esencial para su Ejército, en un momento de máxima tensión con Trump. Estados Unidos ha negado en varias ocasiones que se hayan producido cambios al respecto.

Durante la noche, el ejército ruso atacó Kiev y sus alrededores con 16 misiles balísticos y varias otras regiones de Ucrania con más de 240 drones, dirigidos especialmente contra infraestructuras energéticas.

"Durante la noche se produjo un nuevo ataque con misiles balísticos rusos en varias oleadas y, una vez más, no hubo ninguna advertencia previa de nuestros socios", lamentó Zelenski en la red social X.

La misma situación se había producido la semana anterior, y periodistas de AFP habían constatado en dos ocasiones que la alerta antiaérea en Kiev solo se había activado después de las primeras explosiones.

Starshield sigue limitado

Los ataques rusos de la noche dejaron al menos cuatro muertos en todo el país. El lunes por la tarde, otro ataque contra un parque en la región de Járkiv, en el noreste, mató a seis personas, entre ellas tres niños, informaron las autoridades locales. Del lado ruso, un ataque ucraniano mató a tres personas que viajaban en un vehículo funerario por la región de Lugansk controlada por Moscú, según el dirigente local instalado por Rusia.

Ucrania depende del intercambio de información de inteligencia occidental, especialmente estadounidense, para detectar los misiles rusos, así como para identificar y atacar objetivos. También necesita misiles antiaéreos estadounidenses Patriot para contrarrestar los ataques rusos.

Un edificio residencial fue alcanzado por un ataque ruso el 13 de octubre de 2026 en Kiev.

Más allá de la inteligencia, las capacidades de conexión a la red satelital Starshield de SpaceX, una variante militar de Starlink utilizada por el ejército ucraniano, siguen limitadas, según Zelenski.

"Los equipos dejan de funcionar a velocidades de entre 130 y 161 km/h en varios sectores del frente", declaró el lunes. Kiev acusa a Washington de restringir deliberadamente esta red, lo que ralentiza la logística en el frente y limita el uso de determinados tipos de drones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en Samarcanda, Uzbekistán, reiteró el lunes que no había habido "ninguna pausa" en el intercambio de información de inteligencia con Kiev. "En lo que [Volodímir Zelenski] debe concentrarse (…) es en poner fin a la guerra", declaró, retomando una formulación de Trump, quien el domingo acusó al presidente ucraniano de no querer un acuerdo de paz negociado con Moscú.

"Cuando se bloquean las entregas de misiles para la defensa antiaérea de Ucrania, mientras Rusia se beneficia de una flexibilización o un aplazamiento de las sanciones, eso supone, lamentablemente, una negación de la realidad por parte de nuestros socios", replicó Zelenski.

Donald Trump considera que otra persona debe negociar en lugar de Zelenski

Rubio también se mostró evasivo sobre una posible cumbre trilateral en noviembre entre Estados Unidos, Rusia y China para discutir una solución al conflicto, una reunión que, por tanto, excluiría a Ucrania. "No sé si eso se ha concretado"», afirmó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el lunes que la posibilidad de celebrar esa reunión durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, "se había planteado", pero sin "ninguna propuesta concreta ni ningún acuerdo". También consideró "imposible" cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania "sin la participación de representantes de Kiev dispuestos a asumir sus responsabilidades".

Trump declaró el lunes que considera que otra persona debería negociar en nombre de Kiev en lugar de Zelenski.

"Quizá haya llegado el momento de que Zelenski recurra a otra persona para negociar", declaró el mandatario estadounidense, quien el 10 de octubre había pedido que se reemplazara al presidente ucraniano.

Trump también dijo a los periodistas que Rusia se había comportado "correctamente" respecto a Ucrania. "No han hecho gran cosa", afirmó.

Trump añadió que Estados Unidos seguía compartiendo información de inteligencia con Ucrania y que estudiaría autorizar a los ucranianos a permanecer en Estados Unidos bajo el régimen del Estatus de Protección Temporal hasta el final de la guerra.

Con AFP y Reuters

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