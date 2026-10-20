Corea del Norte ha difundido fotografías que muestran vivo a Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, después de que circularan en internet, a comienzos de semana, rumores sobre su muerte por una hemorragia cerebral.

Sin embargo, las imágenes no han sido autenticadas de manera independiente y sigue sin estar claro cuándo se tomaron exactamente.

Las fotografías, según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) fueron tomadas esta semana. Reproducidas por la agencia surcoreana Yonhap, muestran a Kim Jong-un junto a su hija inspeccionando los estands de la Exhibición Nacional de Ropa y Calzado 2026 en Pionyang.

Se difundieron horas después de que circularan en internet rumores de que Kim había sufrido una hemorragia cerebral masiva, entrado en coma y fallecido después de ser trasladado de urgencia a Beijing para recibir tratamiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Wanjun Xie, un disidente chino radicado en Estados Unidos y vinculado al Partido Democrático de China, publicó el domingo en la red social X que se rumoraba que Kim había muerto, sin presentar prueba alguna.

Además, dijo que China había enviado 9.000 soldados a Pionyang ante el temor de una crisis sucesoria y sostuvo que un equipo de especialistas del Hospital de la Facultad de Medicina de la Unión de Beijing había sido enviado el sábado a Corea del Norte para tratar a Kim tras una grave hemorragia cerebral.

Afirmó también que el líder norcoreano entró en coma antes de ser trasladado a la capital china, donde los médicos no pudieron salvarlo, y que su cuerpo fue devuelto después en secreto a Corea del Norte.

No presentó historiales médicos, fotografías, testigos identificables ni otras pruebas verificables de forma independiente. Aun así, medios internacionales, incluido The Sun, se hicieron eco de la historia, aunque la presentaron como una especulación no verificada.

Y luego empezaron los rumores sobre quién lo reemplazaría: su hermana, Kim Yo-jong, una figura influyente dentro del régimen, o su hija, Kim Ju-ae, quien ha acompañado al mandatario en distintos actos militares y ceremonias oficiales.

El delegado especial de Corea del Norte para las relaciones culturales con otros países, Alejandro Cao de Benós, desmintió esta información a TN, un canal de noticias argentino: “Es falso. Todo parte de una cuenta china de X”, respondió.

Las autoridades de Corea del Norte no se pronunciaron de manera inmediata sobre los rumores, lo cual es normal en Corea del Norte, país que mantiene un estricto control sobre la información que sale de sus fronteras.

Las especulaciones se han alimentado ante la ausencia pública del dirigente y la falta de información verificable.

La salud del líder supremo de Corea del Norte

Kim pesa unos 140 kilogramos y presenta un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares debido a su obesidad grave, según informó el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur a los legisladores el 30 de septiembre.

Sin embargo, la agencia de inteligencia indicó que no había detectado problemas de salud y señaló como muestra de ello su capacidad para subir escaleras corriendo durante la inspección de un destructor naval.

Los medios estatales norcoreanos habían informado sobre la asistencia de Kim a la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional el 11 de octubre, antes de la supuesta emergencia médica. De acuerdo con la información difundida por Reuters, estuvo acompañado por su hija, Kim Ju-ae, y su esposa, Ri Sol-ju.

En esta fotografía difundida el lunes por el Gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un, acompañado por su hija Ju-ae, recorre una exposición de ropa y calzado.

En 2020, Ji Seong-ho, un desertor norcoreano convertido en legislador surcoreano, también había afirmado que Kim había muerto después de una operación cardiovascular.

En ese momento, también hubo especulaciones sobre la posibilidad de que su hermana, Kim Yo-jong, asumiera el poder. Cuando Kim reapareció en público, Ji se disculpó por haber difundido la afirmación errónea.

Las dos Coreas

La península coreana quedó dividida en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento de dos zonas de ocupación militar separadas por el paralelo 38.

La división en dos Estados se formalizó en 1948. Ese año se fundó Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung. Tras su fallecimiento, el poder pasó a manos de su hijo, Kim Jong-il, y luego a Kim Jong-un, una dinastía que lleva tres generaciones en el poder.

En un primer momento, la expectativa era que Corea recuperara su independencia como un país unificado, por lo que su separación se planteó como una medida provisional para administrar la rendición japonesa, no como una frontera permanente entre dos países.

Las tropas soviéticas recibieron la rendición japonesa al norte y las estadounidenses al sur, pero ambas potencias no lograron acordar cómo reunificar la península. La guerra de Corea (1950-1953) consolidó la separación al terminar con un armisticio, no con un tratado de paz.

En mayo y junio de 2024, los globos se convirtieron en un nuevo foco de tensión entre las dos Coreas: Corea del Norte envió globos cargados de basura hacia el Sur. Como respuesta, Corea del Sur reanudó las transmisiones de propaganda, mensajes incluían canciones de K-pop e información internacional, por altavoces en la frontera, una práctica que había interrumpido seis años antes.

Ante esta escalada, el portavoz del secretario general de la ONU en su momento, expresó preocupación y advirtió que el aumento de las tensiones en una península fuertemente armada incrementaba el riesgo de un enfrentamiento.

Surcoreanos observan imágenes del lanzamiento de un misil norcoreano en una estación de tren de Seúl, el 12 de agosto de 2026.

La situación en la frontera con Corea del Sur sigue siendo inestable. Kim Yo-jong, hermana del dirigente norcoreano, anticipó que el régimen analiza reforzar su capacidad militar en la zona. También responsabilizó a Seúl por una serie de incidentes recientes, entre ellos disparos de advertencia.

Según Kim Yo-jong, esos episodios “han sobrepasado la línea roja”, por lo que Corea del Norte intensificó sus pruebas de armamento en los últimos días, entre ellas la de un torpedo guiado de precisión de “nuevo tipo” que, según medios estatales, utiliza inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos.

Con medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más