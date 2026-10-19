El expresidente senegalés Macky Sall ha retirado su candidatura al cargo de secretario general de la ONU. Este anuncio, publicado el sábado 17 de octubre en las redes sociales, se produce un día después de una primera votación indicativa no concluyente del Consejo de Seguridad.

Macky Sall afirma así que quiere favorecer la aparición de un candidato de consenso.

"Los resultados de las distintas votaciones de prueba apuntan a una elección a favor de una candidatura procedente de la región de América Latina y el Caribe y, posiblemente, de una mujer", añadió.





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Hasta ahora, la costarricense Rebeca Grynspan, de 70 años, que dirigía la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), iba en cabeza.

Sin embargo, el viernes, ninguno de los siete candidatos en liza logró evitar el voto en contra de alguna de las cinco grandes potencias que forman parte del Consejo de Seguridad (Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia), lo que abre la puerta a posibles nuevas candidaturas.

Tras Rebeca Grynspan, le sigue el actual director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), el argentino Rafael Grossi, de 65 años, y a continuación Carolyn Rodrigues-Birkett, de 53 años, exministra de Asuntos Exteriores de Guyana.

"Emprender una transformación profunda"

Los demás candidatos son el ugandés Olara Otunnu y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Abuchacra de Baki. En cualquier momento puede presentarse un nuevo candidato.

Este proceso tiene lugar en un momento en que la ONU atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia, ya que el multilateralismo que defiende se ve gravemente socavado por países que hasta entonces lo defendían, como Estados Unidos.

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Además, se enfrenta a una multiplicación de los conflictos en el mundo y a graves dificultades financieras.

"Mientras el mundo sigue enfrentándose a la proliferación de conflictos, al agravamiento de las rivalidades geopolíticas, a la fragmentación del orden internacional y a retos económicos y financieros sin precedentes, sigo convencido de que las Naciones Unidas deben emprender una profunda transformación de sus métodos de trabajo y de su funcionamiento", declaró también el sábado Macky Sall.

Su sucesor, Bassirou Diomaye Faye, que durante mucho tiempo se opuso a la candidatura de Macky Sall —presidente de Senegal entre 2012 y 2024— a la ONU, finalmente cambió de opinión en julio, anunciando entonces el "pleno apoyo" de Senegal a dicha candidatura y el de "toda la red diplomática senegalesa".

Adaptado de su versión original en francés

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