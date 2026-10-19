El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que teme que Estados Unidos levante más sanciones contra Rusia y sostuvo que las medidas del presidente Donald Trump no hacen más que "recompensar" al líder del Kremlin, Vladimir Putin.

Trump agravó el viernes su enfrentamiento con Zelenski al firmar una orden ejecutiva que suspendió amplias sanciones estadounidenses dirigidas contra los ingresos energéticos de Rusia.

La decisión se produjo pese a que Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania en el quinto año de una guerra que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

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Trump ya había anunciado que había alcanzado un acuerdo con Putin para permitir las exportaciones de diésel ruso a cambio de una flexibilización de las sanciones, y Zelenski afirmó que teme que haya más concesiones.

"Lamentablemente, el levantamiento de las sanciones continuará. Creo que el 'acuerdo del diésel' es solo el primer paso", dijo Zelenski a periodistas.

El mandatario ucraniano aseguró que todavía espera "personalmente" que Trump haga "todo lo que esté en su poder" para lograr que Putin ponga fin a la guerra, pero añadió:

"No se puede conseguir esto limitando las respuestas de Ucrania a Rusia por matar a nuestra gente. Y, desde luego, tampoco levantando las sanciones".

Ucrania informó que al menos dos personas murieron este sábado en ataques aéreos rusos.

80.000 millones de dólares en financiación para Ucrania

Horas antes, el viernes, Zelenski había instado a los líderes de la Unión Europea a seguir financiando la lucha de Kiev con casi 80.000 millones de dólares adicionales el próximo año, al tiempo que insistió en que está defendiendo a su país en medio del nuevo enfrentamiento con Trump.

Trump calificó las acciones de Kiev de "vergüenza" y afirmó que es más fácil tratar con Putin que con Zelenski, después de que el mandatario ucraniano ordenara a sus fuerzas reanudar los ataques contra refinerías rusas.

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"Defiendo exclusivamente los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano", dijo Zelenski a periodistas después de reunirse con líderes de la UE en Bruselas.

Consultado sobre si estaba siendo utilizado como chivo expiatorio de los problemas internos de Trump de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, Zelenski se limitó a sonreír.

"Esta es mi respuesta", dijo después de una prolongada pausa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026.

El nuevo deterioro de la relación entre Trump y Zelenski ha alimentado los temores de que el mandatario estadounidense esté tomando partido por Moscú.

Esas preocupaciones se han visto reforzadas por las interrupciones de un sistema satelital crucial proporcionado por Estados Unidos, que han dificultado la capacidad de Ucrania para hacer frente a los intensos bombardeos rusos.

Ucrania utiliza el sistema Starshield, de SpaceX, la compañía de Elon Musk, para las comunicaciones en el campo de batalla, ataques de medio alcance contra territorios ocupados por Rusia y drones interceptores. También utiliza Starlink, el sistema satelital civil paralelo de SpaceX, aunque no para operaciones ofensivas.

Musk, un duro crítico de Zelenski, aseguró que su empresa no estaba detrás de las interrupciones, mientras que un funcionario estadounidense negó cualquier intervención de Trump.

"¿Se ha restablecido completamente la velocidad al nivel que tenía antes? No. ¿Se está restableciendo ahora? Sí", dijo Zelenski.

En su discurso ante los líderes de la UE, Zelenski afirmó que cree que la mayoría de los estadounidenses apoya la lucha de Ucrania contra la invasión de Moscú.

"Al final del día, el pueblo estadounidense tendrá la última palabra".

La cuestión de los 80.000 millones de dólares

Mientras Zelenski lidia con Trump, los líderes europeos mostraron unidad en su apoyo al mandatario ucraniano.

"Este no es el momento de retirar el apoyo a Ucrania. Este no es el momento de aliviar las sanciones contra Rusia", afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Ahora es el momento de aumentar nuestro apoyo, de aumentar nuestra presión".

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó que "la situación en Ucrania es actualmente verdaderamente grave, con numerosos ataques rusos y una relación tensa entre Ucrania y Estados Unidos".

"Es crucial que nosotros, como Europa, demostremos hoy nuestro apoyo incondicional y analicemos qué medidas adicionales podemos tomar", agregó.

Pero los líderes de la UE tendrán que encontrar algo más que palabras para mantener a Ucrania en pie.

Zelenski pidió al bloque que proporcione más misiles Patriot para derribar proyectiles rusos y que consiga otros 70.000 millones de euros (79.000 millones de dólares) en ayuda para el próximo año con el fin de que Kiev pueda seguir combatiendo.

"Es una cantidad realista. Y les pido que encuentren este apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que la cifra de 79.000 millones de dólares "debe cubrirse" e instó a los países socios a "dar un paso adelante" y colaborar. Los líderes encargaron a la Comisión que presente una propuesta para financiar esa cantidad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, llegan a la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Bélgica, el 16 de octubre de 2026.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los países que respaldan a Kiev analizarán la petición, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que la UE la debatirá antes de finales de año.

Macron también aseguró que Europa está "trabajando intensamente para ayudar a Ucrania a reforzar su capacidad de defensa mediante imágenes satelitales y sistemas de alerta temprana, que son muy necesarios".

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Activos congelados

La UE está actualmente desembolsando en cuotas un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, destinado a ayudar a cubrir sus necesidades de financiación hasta finales de 2027.

Sin embargo, las autoridades ucranianas han advertido que todavía enfrentarán un importante agujero presupuestario debido al impacto de los ataques rusos sobre la economía del país.

Una joven observa su vivienda dañada tras un ataque nocturno con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el 14 de octubre de 2026.

Las conversaciones sobre nueva financiación han reavivado los pedidos para que la Unión Europea recurra a unos 200.000 millones de euros (224.000 millones de dólares) en activos congelados del Banco Central ruso para financiar a Ucrania.

"Los activos congelados están ahí. Eso es lo que debería utilizarse para apoyar a Ucrania", afirmó el primer ministro letón, Andris Kulbergs.

Sin embargo, parece haber poco impulso para avanzar en esa dirección, ya que Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de esos fondos, sigue oponiéndose.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés.

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