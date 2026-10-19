La Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado 17 de octubre que dos petroleros se incendiaron tras chocar contra minas navales mientras cruzaban el estrecho de Ormuz, según la agencia oficial iraní IRNA.

Los medios estatales precisaron que ambos petroleros transportaban unos dos millones de barriles de crudo.

IRNA dijo que las embarcaciones habían apagado sus sistemas de posicionamiento y radar y que intentaron pasar por una ruta no autorizada de esta vía fluvial estratégica. El segundo buque quedó inmovilizado tras chocar contra una mina, añadió.

Buques cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 31 de agosto de 2026.

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Previamente, los medios estatales habían informado que el otro petrolero también había chocado con una mina mientras intentaba transitar el estrecho por una ruta no autorizada por Irán.

Los incidentes se producen en medio de fuertes tensiones en torno al estrecho, una ruta clave por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Las interrupciones en el transporte marítimo en la vía fluvial debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsaron los precios globales de la energía y la inflación.

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Irán abre la puerta a una reapertura del estrecho

En medio de la escalada, Irán abrió la posibilidad de una salida negociada. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó este sábado durante una reunión de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) en Bagdad que el tráfico en el estrecho de Ormuz podría reabrirse en un plazo de siete días si Estados Unidos acepta la propuesta de Teherán.

"A través de Qatar, transmitimos un plan concreto de siete días y señalamos que, si se dan las condiciones necesarias, el estrecho podría reabrirse y el tráfico marítimo normal podría restablecerse en un plazo de siete días", dijo el ministro Araqchi durante la 52ª sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de la OCI, según la agencia iraní Tasnim.

El ministro iraní aseguró que "la decisión está en manos de Estados Unidos".

"Irán defenderá a su pueblo, su soberanía y sus intereses legítimos. Sin embargo, no existe contradicción alguna entre defender nuestros derechos y buscar la paz. Conocemos los daños que provoca la guerra y precisamente por eso valoramos la paz". MIRA TAMBIÉN Colombia registró protestas por el retiro de obras sobre diversidad sexual, feminismo y paz del Museo Nacional ¿Qué se sabe del atropellamiento en un campo de fútbol en Kansas que dejó dos muertos?

En ese sentido, indicó que la seguridad "no puede restablecerse repitiendo los errores y crímenes del pasado", y que "no se puede bombardear a un país, amenazarlo con su destrucción y someterlo a un bloqueo para después esperar que la seguridad de la navegación vuelva a la normalidad".

Escalada de ataques en torno a Ormuz

Mientras Irán plantea una posible reapertura del estrecho, los incidentes en torno a la ruta que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán se han multiplicado. Funcionarios marítimos informaron el pasado miércoles que un portacontenedores y un granelero seco se hundieron cerca del estrecho tras ser alcanzados por proyectiles en incidentes separados.

Los ataques han aumentado en las últimas dos semanas, mientras Irán intensifica su ofensiva en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones más duras impuestas el mes pasado.

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Por otro lado, Araqchi subrayó que la OCI, formada por 57 países musulmanes, fue creada con el objetivo de proporcionar "una voz común a la comunidad musulmana y fortalecer la solidaridad, la cooperación y la defensa de los intereses compartidos".

"Mantener abiertos los canales de diálogo entre nosotros no es una señal de debilidad, sino una responsabilidad", añadió el ministro iraní.

Bagdad alberga este sábado y domingo la sesión ministerial de los Estados miembros de la OCI.

El encuentro llega en un momento de alta tensión regional que afecta a muchos de los países miembros de la OCI, con la guerra de Israel en Gaza y el conflicto entre Estados Unidos e Irán entre los temas centrales, ambos con graves repercusiones en Medio Oriente.

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A ello se suma el conflicto armado en Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán se enfrentan a las fuerzas gubernamentales, apoyadas por la coalición que lidera Arabia Saudita, país que está siendo atacado a diario por los insurgentes.

El pasado jueves, los hutíes lanzaron un ataque con misiles contra el complejo del Palacio Presidencial en la ciudad sureña de Adén y mataron a dos guardias, mientras que la coalición encabezada por Arabia Saudita informó sobre decenas de ataques contra infraestructura saudí en medio de la escalada del conflicto.

Con Reuters y EFE

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