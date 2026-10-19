Varias personas murieron y otras resultaron heridas el sábado en un incidente que provocó un gran incendio en una base militar de Alberta, en el oeste de Canadá, confirmó en una rueda de prensa el ministro de Defensa, David McGuinty.

El domingo, el primer ministro Mark Carney confirmó cuatro muertos, mientras las autoridades no habían precisado inicialmente las causas del incidente.

Citando fuentes militares anónimas, la cadena canadiense Global News había informado que al menos siete personas murieron y decenas más resultaron heridas cuando una tubería o un pozo de gas fue alcanzado durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real.

Pero luego las autoridades explicaron que el origen de la conflagración fue un pequeño incendio de hierba que se propagó de manera súbita y desproporcionada por un cambio inusitado en la velocidad del viento.

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El general de división Wade Rutland dijo a periodistas en una rueda de prensa que unas lecturas que eran de 50 km por hora antes de que se iniciara el fuego, repentinamente llegaron a 96 kmph, lo que dio lugar a un evento "poco común y rápido", haciendo que las llamas 1 km en menos de 60 segundos.

"Desde luego, nunca he visto nada igual", dijo Rutland, comandante de la 1.ª División Canadiense, que tiene su base en Edmonton, a unos 210 km al oeste del recinto militar.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney había informado en la red social X sobre un "grave incidente" que provocó un gran incendio en la base militar de Wainwright, en Alberta, y expresó su solidaridad con las personas afectadas.





El incendio se declaró el sábado alrededor de las 16:00 horas locales (22:00 GMT) en la base de Wainwright, una de las instalaciones de entrenamiento militar con mayor actividad del país, que contaba con 1.310 trabajadores, entre militares y civiles, en 2021, según un censo.

Hospitales desbordados por la emergencia

Los centros sanitarios de Wainwright quedaron "completamente desbordados" por el número de pacientes que necesitaban atención, declaró a la cadena pública CBC Warren Thirsk, médico del servicio de urgencias del Hospital Royal Alexandra, en Edmonton.

Ese hospital, situado a unos 200 kilómetros al noroeste de la base, activó un código naranja, un protocolo de respuesta a emergencias con un elevado número de víctimas.

"Son más pacientes de los que cualquiera de nosotros quisiera contar en este momento. Es un desastre. Es una catástrofe que ocurre una vez cada 15 a 25 años", afirmó Thirsk.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, dijo que muchos de los heridos necesitarán "semanas y meses" de cuidados médicos intensivos y especializados.

Finalmente, el balance de lesionados se contabilizó en 39, de los cuales 19 se mantienen en estado crítico.

En un primer comunicado publicado en Facebook, el Distrito Municipal de Wainwright informó que un gran incendio originado cerca de la base militar se había propagado rápidamente por los fuertes vientos y había alcanzado su territorio. La región registró ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, según BBC.

Las autoridades señalaron que los equipos de emergencia trabajaban para proteger a la población, las propiedades y las infraestructuras esenciales. También pidieron evitar la zona y mantener las vías despejadas para los vehículos de emergencia.

Más tarde el sábado, el distrito informó que el fuego estaba "contenido por el momento", aunque los bomberos seguirían vigilando la zona.

El incendio obliga a cerrar un centro de votación anticipada

La ciudad de Wainwright, de unos 6.600 habitantes, se encuentra al norte de la base y su alcalde, Bruce Pugh, afirmó que era un "día difícil" para su comunidad.

"Tenemos vecinos que son miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses o que lo fueron. Estamos integrados, nuestros hijos juegan en los mismos equipos de hockey y van a las mismas escuelas", declaró a CBC.

Carney aseguró que su Gobierno trabaja estrechamente con las autoridades provinciales y locales y que mantiene contacto con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith.

El incendio también obligó a cerrar el centro de votación anticipada de Wainwright para el referéndum provincial del lunes 19 de octubre. La consulta incluye una pregunta sobre iniciar el proceso legal para celebrar una futura votación vinculante acerca de la separación de Alberta de Canadá.

Con Reuters y medios locales

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