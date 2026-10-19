El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigió a los franceses la noche del domingo 18 de octubre para abordar el descontento social y las protestas del sábado, durante las cuales se registraron enfrentamientos y saqueos.

La condena de la violencia, el apoyo a los afectados, el malestar económico, el diálogo con la juventud y el llamado a la calma fueron los ejes de su intervención.

"Esta noche, todos sentimos ira y vergüenza. Ver las calles de nuestras ciudades así de destrozadas es insoportable. En nombre de ustedes, expreso el apoyo de la nación a nuestras fuerzas del orden y de seguridad interior", dijo.

Su intervención tuvo lugar después de una reunión de emergencia con altos funcionarios del Gobierno, un día después de los incendios y ataques contra edificios públicos, incluidos ayuntamientos, registrados en varias ciudades.

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Macron distinguió entre los manifestantes y los responsables de los actos violentos. Señaló que cientos de miles de personas habían salido a las calles para expresar reivindicaciones que consideró legítimas y pidió no confundirlas con quienes destruyeron y saquearon.

"Nada los justifica, nada los explica, nada los excusa", afirmó el mandatario acerca de los desmanes de orden público, para los que reclamó una respuesta judicial: "Quienes destruyeron deben pagar. Quienes saquearon deben reembolsar. Quienes intentaron derribar la República deberán rendir cuentas".

También atribuyó los hechos a integrantes de pequeños grupos de ultraizquierda, a los que, según afirmó, se sumaron numerosos delincuentes, y describió sus acciones como una "violencia desenfrenada".

El presidente expresó su solidaridad con los policías y gendarmes heridos, sus familias, los alcaldes y otros representantes electos. Asimismo, pidió al Gobierno extraer conclusiones sobre las labores de inteligencia y anticipación para evitar que se repitan hechos similares, y exigió respuestas claras y transparencia al ministro del Interior.

En materia judicial, afirmó que las investigaciones deberán avanzar con la mayor rapidez posible y que las infracciones deben dar lugar a las actuaciones legales correspondientes.

Una unidad de crisis para asistir a los afectados

El presidente dedicó un mensaje a los comerciantes, artesanos y otros actores económicos que sufrieron daños, y señaló que algunos tuvieron que defender sus propios establecimientos. Aseguró que no quedarán solos ante las dificultades y que el Gobierno les ofrecerá respuestas.

Para atenderlos, anunció que el primer ministro presidirá una unidad de crisis a partir del lunes 19 de octubre, destinada a movilizar ayudas con la mayor rapidez posible y acompañar a los afectados.

Combustible y respuestas al malestar económico

Macron vinculó la preocupación por el costo de vida y los precios de los carburantes al conflicto en el golfo Pérsico, en el que, según señaló, Francia no ha participado, pero cuyas consecuencias sufre. Añadió que esa inquietud también se expresa en otras capitales europeas.

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El presidente afirmó haber impulsado iniciativas internacionales para garantizar el suministro de combustible y gas y actuar sobre los mercados energéticos. Anunció que continuará esas gestiones desde este lunes con un viaje a países del Golfo para asegurar el abastecimiento.

También señaló que el primer ministro y el Gobierno han tomado decisiones en coordinación con las distribuidoras de combustible para que esos esfuerzos se reflejen concretamente en los precios. Aseguró que el Ejecutivo hace lo posible para responder a las dificultades relacionadas con el poder adquisitivo y reconoció que los franceses esperan resultados concretos.

Diálogo con la juventud

El mandatario reconoció la preocupación de los jóvenes por su futuro, sus condiciones de vida y de estudio, sus perspectivas profesionales y el lugar que podrán ocupar en la sociedad.

Afirmó que sus planteamientos deben ser escuchados sin prejuicios y sin minimizar las dificultades. También señaló que el ministro de Educación Nacional ha puesto en marcha una plataforma que ha recibido más de 100.000 aportes, que se suman a las reuniones celebradas en las circunscripciones educativas y en los centros de secundaria.

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El primer ministro reunirá en los próximos días a alumnos de secundaria, estudiantes universitarios, docentes, representantes empresariales y sindicales, autoridades territoriales y parlamentarios para trabajar con el Gobierno en propuestas concretas.

Macron también pidió a los partidos políticos y a las organizaciones profesionales y sindicales condenar sin ambigüedades todas las formas de violencia y llamar a la calma.

Debate electoral y rechazo de la violencia

Macron recordó que faltan seis meses para las elecciones presidenciales y acusó a quienes presentan como urgente salir a la calle, manifestarse y crear desorden de buscar "dañar la República y secuestrar el debate".

Defendió que las decisiones sobre el futuro del país se discutan en reuniones públicas, con los partidos políticos, en los medios de comunicación y en concentraciones pacíficas, mediante intercambios respetuosos.

El presidente pidió responsabilidad de cara a los comicios y reivindicó el diálogo y las respuestas concretas a corto plazo. Cerró con un llamado a la unidad: "Necesitamos unidad, calma y respeto".

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