El máximo organismo de seguridad de Egipto anunció este domingo 18 de octubre que acordó apoyar a su estrecho aliado Arabia Saudita ante la escalada de los combates entre el reino y los rebeldes hutíes respaldados por Teherán en Yemen, que se ha convertido en el último frente de la guerra con Irán.

El anuncio egipcio sobre la asistencia militar llega un mes después de la visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Presidido por Abdelfatah al-Sisi, el Consejo Nacional de Defensa tomó la decisión de proporcionar "todas las formas posibles de apoyo" para que Arabia Saudita pueda defender su seguridad, según un comunicado presidencial.

El sábado, al-Sisi pidió al Parlamento que le concediera la autorización para desplegar tropas y equipos militares en el extranjero.

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Arabia Saudita ha estado pidiendo ayuda militar a sus aliados. Los hutíes han atacado repetidamente aeropuertos e infraestructuras petrolíferas en todo el reino con drones y misiles capaces de cambiar de trayectoria durante el vuelo, lo que representa un desafío para los interceptores.

Al menos 19 personas murieron, miles de vuelos se han visto afectados y la escalada ya ha sacudido los mercados globales.

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El acercamiento entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes

El ministro de Defensa de Arabia Saudita, Jalid bin Salmán, visitó este domingo Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se reunió con su presidente, Mohamed bin Zayed, y otros altos funcionarios, en medio de la escalada con los rebeldes hutíes y como mensaje de reconciliación hacia Abu Dabi.

"Reafirmamos la profundidad de las relaciones fraternales e históricas entre nuestros dos países hermanos y discutimos los desarrollos de la situación regional y las vías para fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto del golfo Pérsico", dijo el ministro en su cuenta de la red social X tras su reunión con bin Zayed en la capital emiratí.





Hasta el momento, no han trascendido más detalles sobre lo conversado durante el encuentro, que tiene lugar tras meses de tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos, precisamente por el apoyo de Abu Dabi a los separatistas sureños del Yemen.

Por su parte, el asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, también dijo en X que la visita del ministro saudí a Emiratos "subraya la profundidad y la solidez de las relaciones entre los EAU y Arabia Saudita".

"Nuestra seguridad y nuestro destino están entrelazados, nuestra alianza es un pilar fundamental de la estabilidad y la prosperidad del Golfo, y la sabiduría de nuestros dos líderes, junto con la sinceridad de nuestras posturas en tiempos difíciles, constituyen la respuesta más elocuente a cualquier duda".

La reunión de este domingo llega luego de que el periódico ‘The Guardian’ informara el sábado de que Emiratos ha accedido a reincorporarse a la guerra del Yemen con la reanudación de los pagos a algunas de las fuerzas progubernamentales más destacadas para hacer frente a los avances territoriales de los hutíes.

A fines de septiembre, el vicepresidente emiratí, Mansour bin Zayed, se reunió en Riad con el príncipe heredero saudí en el primer encuentro de líderes desde que iniciaron las tensiones entre ambos países en torno a Yemen en diciembre pasado. La cita fue interpretada como un signo de reconciliación.

El 30 de diciembre, Arabia Saudita, que lidera la coalición militar contra los hutíes, bombardeó el puerto yemení de Mukalla tras acusar a Emiratos de enviar barcos con armas y vehículos militares destinados a los separatistas del sur. Los EAU habían formado parte anteriormente de esa coalición.

Por un lado, Riad respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras que Abu Dabi ha apoyado al disuelto Consejo de Transición Sureño (CTS), que buscaba la secesión de la región meridional de Yemen.

Por este motivo, Arabia Saudita exigió la retirada de las fuerzas emiratíes de las zonas en las que tenían presencia en Yemen, un pedido que Abu Dabi cumplió.

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La escalada sobre el terreno

El aumento de los combates ha amenazado a los civiles tanto en Arabia Saudita como en Yemen y ha provocado una nueva escalada de la guerra civil.

En Adén, capital interina del gobierno yemení reconocido internacionalmente, el aeropuerto y un palacio utilizados por el gobierno fueron atacados esta última semana.

El domingo, un ataque aéreo mató al menos a nueve personas, incluidos cinco niños y dos mujeres, en la provincia norteña de Saada, controlada por los rebeldes en Yemen, según informó el Ministerio de Sanidad administrado por los hutíes.

El portavoz Anees al-Asbahi dijo que el ataque impactó una casa en el distrito de Sahar e hirió a otras 19 personas, incluidos 11 niños. Algunos se encontraban en estado crítico, añadió.

Al-Asbahi responsabilizó a Arabia Saudita del ataque, aunque no hubo comentarios inmediatos del reino al respecto. El canal satelital al-Masirah, gestionado por los hutíes, emitió imágenes de personas retirando escombros con las manos y sacando a dos jóvenes de entre los restos.

Los rebeldes afirmaron que los ataques de fuerzas lideradas por Arabia Saudita habían matado o herido a más de 30 personas en las últimas 24 horas.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, dijo que se llevaron a cabo 110 ataques con misiles o bombardeos aéreos contra sitios civiles en Saná y otras ciudades. La agencia AP no pudo verificar de forma independiente la afirmación.

La escalada llega a territorio saudí

Un helicóptero de reconocimiento AH-6i se estrelló este domingo en la región saudí de Najrán y provocó la muerte de sus dos tripulantes, informó el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita, el general de división Turki al-Maliki.

El accidente se debió a una falla técnica en una zona bajo la jurisdicción del Ministerio de la Guardia Nacional saudí, según el comunicado.

Sin embargo, los hutíes publicaron luego imágenes que, según dijeron, mostraban a un helicóptero AH-6i saudí siendo derribado por un misil mientras realizaba lo que describieron como "actividades hostiles" cerca de Najrán. Las imágenes no mostraban claramente el incidente y la agencia Reuters no pudo verificar la afirmación de los rebeldes.

El sábado, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, había dicho en X que el grupo derribó un helicóptero Apache saudí cerca de Najrán, aunque no estaba claro si se refería al mismo incidente.

Por otro lado, la Defensa Civil saudí comunicó este domingo que seis personas resultaron heridas tras la caída de un proyectil disparado por los hutíes sobre una zona residencial de Najrán.

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Acusaciones y negociaciones

Los hutíes han reanudado los ataques contra Arabia Saudita en las últimas semanas, mientras el reino mantiene su apoyo al Gobierno de Yemen en la guerra civil.

Los rebeldes han tomado recientemente más territorio a lo largo de la costa del mar Rojo del Yemen y cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa marítima crucial al estrecho de Ormuz.

Unos buques anclados el 2 de octubre de 2026 frente a la costa de Khasab, en Omán, cerca del estrecho de Ormuz

El principal negociador hutí responsabilizó el domingo a Arabia Saudita de la escalada. Mohamed Abdulsalam dijo en redes sociales que los rebeldes habían advertido al reino contra atacar el aeropuerto de Saná, bajo su control, a mediados de julio.

Ese ataque impidió el aterrizaje de un vuelo iraní que transportaba a una delegación hutí que regresaba del funeral del líder supremo de Irán, que había muerto en los ataques iniciales de la guerra en febrero.

Los hutíes, enojados por el extenso bloqueo saudí, declararon su propio bloqueo al reino.

Un retrato del líder de los hutíes, Abdul-Malik al-Houthi, en una valla publicitaria en Saná, Yemen, el 11 de octubre de 2026.

Omán había propuesto una tregua de cinco días durante la cual ambas partes se reunirían para intentar resolver su disputa, según Abdulsalam. El negociador afirmó que los hutíes aceptaron detener los ataques si Arabia Saudita accedía a "demandas humanitarias", sobre las que no dio más detalles.

Abdulsalam aseguró que Arabia Saudita no mostró "ninguna indicación de estar dispuesta a tratar positivamente" esas demandas. Poco después, los rebeldes lanzaron su ofensiva por la costa del Mar Rojo.

Un diplomático saudí dijo la semana pasada, en una inusual rueda de prensa, que el reino había convocado una reunión en Omán con los hutíes en julio "para resolver las diferencias pendientes y poner fin a esta escalada", pero los rebeldes se negaron a participar.

Con AP, Reuters y EFE

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