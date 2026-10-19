El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este domingo 18 de octubre su decisión de aliviar algunas sanciones contra Rusia, bajo el argumento de que busca mantener al Gobierno de Vladimir Putin comprometido con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

El mandatario firmó el viernes pasado una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones aprobadas por el Congreso contra Rusia, lo que ha generado rechazo y preocupación entre los congresistas, incluso entre los de su propio partido.

"Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy en proceso de negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones", escribió el presidente en un mensaje de Truth Social.





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Aseguró que se están logrando avances, incluidas las negociaciones para la liberación de rehenes.

Putin propuso celebrar el próximo mes una cumbre con Trump y el presidente chino, Xi Jinping, para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania y que favorecería a Moscú, según informó 'The Wall Street Journal'.

Combinación de imágenes: El presidente chino, Xi Jinping, en medio de sus homólogos ruso (Vladimir Putin) y estadounidense (Donald Trump), con las fuerzas chinas de fondo.

Citando a un exagente de inteligencia ruso, el periódico señaló el domingo que la propuesta de Putin surgió durante una llamada telefónica con Trump el pasado 9 de octubre, que también allanó el camino para que Estados Unidos comprara diésel ruso y facilitara su venta en el mercado global.

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El presidente estadounidense subrayó que "lo más importante" es que Rusia "está haciendo muy poco" para ayudar a Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo, esto en respuesta a las denuncias de que Moscú está proveyendo asistencia a Teherán en la guerra que mantiene contra Estados Unidos.

"Quiero que siga siendo así, y así será, a menos que personas estúpidas se interpongan en el camino".

Trump volvió a cargar contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que acusó de utilizar las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, "a sabiendas" de que estos ataques "perjudican gravemente" los mercados mundiales del combustible, incluido el de Estados Unidos.

"Los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo están sufriendo mucho por ello; sin embargo, Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel al mercado mundial a un precio bajo", estimó el mandatario estadounidense, que ha enfrentado una caída histórica en su aprobación debido a los altos precios de los combustibles, según la última encuesta de Ipsos.

El mensaje de Trump se da poco después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresara su preocupación por la decisión de eximir a Rusia de las sanciones.

Johnson dijo que aún no ha conversado con Trump, pero ha estado en contacto con la Casa Blanca y ha transmitido el malestar entre las filas republicanas en el Congreso.

Por ejemplo, el congresista Michael McCaul, republicano por Texas, declaró que Putin responderá a las concesiones de Trump "con desprecio hacia Estados Unidos y una mayor violencia contra ucranianos inocentes".

"Insto al presidente a cambiar de rumbo, aplicar estas sanciones y retomar el principio —cuya eficacia ha quedado demostrada con el tiempo— de que una paz duradera se logra mediante la fortaleza, no mediante la complacencia", escribió el republicano en X.





La decisión de Trump se produce después de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

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Rubio: Trump se tomará 60 días para evaluar las sanciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el sábado que Trump utilizará hasta 60 días para evaluar el impacto económico de las sanciones y aranceles relacionados con Rusia que había eximido un día antes.

Las medidas, que incluyen aranceles sobre productos rusos y sanciones a los países que compran petróleo y gas rusos, estaban previstas para entrar en vigor esta semana. La orden del viernes no especificó cuánto duraría la exención, pero Rubio dijo que Trump optó por una revisión de 60 días.

"Creo que el presidente quiere aprovechar el periodo de 60 días para analizar qué significará imponer sanciones y aranceles para la economía global e incluso para la economía estadounidense", declaró Rubio a los periodistas antes de embarcar en un avión para un viaje a Uzbekistán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto visitar India por segunda vez este año, donde probablemente se discuta el largamente esperado acuerdo comercial entre ambos países.

Rubio también defendió el acuerdo de Estados Unidos con Rusia para aumentar el suministro de diésel a los mercados globales, destinado a aliviar los precios del combustible, que han subido en medio de la guerra con Irán y las interrupciones en el suministro energético.

"Ese diésel se va a vender de una forma u otra. La única diferencia es cuánto iba a recibir Estados Unidos".

El secretario de Estado indicó que el acuerdo sobre el diésel y la suspensión de las sanciones reflejan el desafío de gestionar conflictos en Medio Oriente y Ucrania que han interrumpido el suministro energético global.

"Estos conflictos en todo el mundo están empezando a chocar entre sí", dijo.

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Zelenski confirma la reanudación del intercambio de inteligencia

Estados Unidos ha reanudado el intercambio de inteligencia crítica con Ucrania para ayudarla a defenderse de los ataques con misiles rusos, tras una breve pausa, dijo Zelenski en declaraciones publicadas este domingo.

Ucrania ha confiado en la inteligencia estadounidense para detectar los misiles balísticos de rápido movimiento que Rusia ha disparado en oleadas contra sus ciudades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026.

Trump había dicho a principios de esta semana que Washington seguía compartiendo inteligencia, aunque funcionarios ucranianos afirmaron que algunos ataques rusos habían ocurrido sin previo aviso.

En una entrevista con el programa Meet the Press de ‘NBC’, Zelenski dijo que el intercambio de inteligencia había sido interrumpido pero luego "desbloqueado".

"Estamos muy agradecidos por esto", afirmó. "Ahora funciona".

Pero Zelenski señaló que otras acciones estadounidenses, como firmar un acuerdo para importar diésel ruso y suspender la aplicación de las sanciones contra Rusia que estaban previstas para entrar en vigor esta semana, perjudicarán a Ucrania.

"Si Estados Unidos se pone oficialmente del lado de Rusia, por supuesto que si estos dos países están juntos, por supuesto que no prevaleceremos y no podremos mantenernos en pie".

Durante la última semana, la creciente distancia entre Trump y Zelenski ha generado preocupación por las consecuencias que el deterioro de su relación podría tener para Kiev. Zelenski declaró a 'NBC' que espera que Trump siga siendo un aliado de Ucrania.

"Queremos confiar en él y espero que cambie sus decisiones. Porque creo que todo son errores y no nos ayudará. Y no ayudará a Estados Unidos".

Ucrania recibe ayuda estadounidense que Rusia no recibe, aseguró a ‘NBC’ el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, citando el intercambio de inteligencia y el suministro de municiones estadounidenses a otros países para su reventa a Ucrania.





Pero Bessent, en declaraciones a 'Meet the Press' tras la emisión de la entrevista de Zelenski, no respondió directamente cuando se le preguntó varias veces si Estados Unidos considera a Ucrania un aliado.

"Zelenski presenta esta mañana una falsa dicotomía de que Ucrania debe ganar", dijo Bessent. "La guerra debe terminar, y eso será con algún tipo de acuerdo negociado".

Con Reuters, EFE y AP

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