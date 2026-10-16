Durante dos noches de esta semana, el Ejército ucraniano quedó atónito por las aparentes restricciones a su acceso a Starshield, el servicio de internet de uso militar por satélite propiedad del multimillonario Elon Musk, y afirmó que también se habían interrumpido las advertencias de la inteligencia estadounidense, lo que dejaba a los civiles especialmente vulnerables a los ataques con misiles balísticos.

Las restricciones se produjeron en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Kiev y suscitaron la preocupación de que Estados Unidos estuviera reduciendo el intercambio de inteligencia con Ucrania tras intensificar su retórica contra Zelenski.

El mandatario ucraniano declaró en una entrevista durante su visita al Reino Unido el miércoles que se sentía traicionado por Estados Unidos.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reacciona durante una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 14 de octubre de 2026.

Las autoridades ucranianas informaron que el jueves se restableció la conectividad con Starshield, un servicio de internet por satélite de SpaceX reservado para uso militar.

Pero el daño ya estaba hecho. Además de las numerosas víctimas de los ataques nocturnos rusos, las restricciones reavivaron en Kiev los temores de que Estados Unidos sea un aliado esencial, pero cada vez menos fiable.

El jueves, Zelenski pidió "honestidad" después de que Musk negara su responsabilidad por el fallo —afirmando que el Pentágono era responsable de cualquier restricción al servicio satelital— y de que el presidente estadounidense Donald Trump negara que la política de intercambio de inteligencia de Estados Unidos hubiera cambiado.

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Ir "demasiado lejos"

Pero los temores a un cambio en el compromiso de Estados Unidos con Ucrania no han surgido de la nada.

La semana pasada, Trump anunció un acuerdo para obtener diésel de Rusia , revirtiendo años de sanciones estadounidenses contra Moscú para garantizar "precios más bajos para los estadounidenses" que se han visto afectados por una crisis continua del costo de vida.

Zelenski criticó el acuerdo, calificándolo de "decisión débil", a lo que Trump respondió el sábado diciendo que era "hora de que Ucrania tuviera un nuevo presidente".

También afirmó que los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas eran la razón del aumento de los precios del diésel en Estados Unidos.

Mientras tanto, Musk, quien recientemente ha reanudado su alianza con Trump tras el distanciamiento público, comenzó también a manifestarse en contra de los ataques de Ucrania contra los centros de datos rusos.

“Elon Musk declaró específicamente que eso estaba yendo ‘demasiado lejos’, así que no sorprende que apenas un par de días después se haya producido este cambio”, afirma David Galbreath, profesor de Guerra y Tecnología en la Universidad de Bath, en una entrevista el miércoles con France 24.

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Presión a mediano plazo

La reconciliación entre Musk y Trump se produce en un momento en que el multimillonario tecnológico se ha convertido en el mayor donante republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos, gastando 245 millones de dólares para apoyar a candidatos clave.

La próxima votación, que definirá los próximos dos años de la presidencia de Trump, podría ser una de las razones del cambio de actitud hacia Ucrania.

“Los republicanos se enfrentan a malas perspectivas electorales debido a los altos precios de la energía y las presiones de asequibilidad derivadas de la guerra con Irán”, sostiene Majda Ruge, investigadora principal de políticas para Estados Unidos en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Estas presiones explican por qué el presidente Trump se ha mostrado particularmente hostil hacia los ataques ucranianos contra refinerías rusas a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026.

De manera similar, el anuncio sorpresivo de Trump sobre un alto el fuego energético entre Kiev y Moscú fue un intento de demostrar a los votantes "un éxito en política exterior", dijo Ruge.

"Que la realidad se ajuste o no a las afirmaciones sobre este éxito en política exterior es menos relevante. La historia del presidente como negociador y sus 'victorias' en política exterior no está dirigida al público que sigue de cerca los asuntos internacionales", afirmó.

Las drásticas intervenciones relacionadas con el suministro internacional de petróleo tienen, asimismo, "el objetivo de demostrar que Trump está haciendo algo respecto al problema del coste de la vida", añadió Jonathan Monton, profesor asociado de Ciencias Políticas y director del Programa de Políticas Públicas Internacionales del University College de Londres.

“Hay muy poco que pueda hacer en la práctica para cambiar los problemas reales del costo de vida de aquí a las elecciones de mitad de mandato, así que este tipo de gestos son todo lo que le queda".

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“Es hora de que Zelenski se vaya”

Aunque Musk ha afirmado que cualquier restricción al sistema Starshield fue decidida por el Ejército estadounidense, redobló sus críticas contra el presidente ucraniano.

“Es hora de que Zelenski se vaya”, escribió el jueves en una publicación en X.

Tanto Trump como Musk "entienden perfectamente" cómo las interrupciones en Starlink afectarían a Ucrania, dice Galbreath.





El servicio de internet por satélite permite los vuelos de drones de alcance medio, sin los cuales es improbable que el Ejército ucraniano pueda continuar su ofensiva en el este o utilizar interceptores para proteger sus ciudades de los drones Shahed de alta velocidad de Rusia.

“Sin esa protección, los drones rusos atacarán edificios residenciales, hospitales y escuelas como si fueran blancos en un campo de tiro”, escribió en las redes sociales la abogada ucraniana de Derechos Humanos y premio nobel de la paz, Oleksandra Matviichuk.

“Voy a ser clara: la sangre de los niños ucranianos estará en las manos del propietario y de todo el equipo de esta empresa estadounidense”, añadió, refiriéndose a SpaceX.

Se desconocen los motivos de la reciente decisión de Musk de convertirse en un crítico acérrimo de la estrategia militar de Ucrania.

Su tecnología se ha arraigado tanto en el aparato militar ucraniano que, en agosto, Musk fue condecorado con la Orden de la Libertad de Ucrania por sus "méritos personales sobresalientes" en la protección de la vida humana y el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos.

“Está invirtiendo mucho dinero para ayudar al bando republicano en las elecciones de mitad de mandato”, explica Monton. “Así que tal vez realmente esté de acuerdo con Trump en que aliviar estas restricciones de suministro ayudaría a los republicanos, y esta es su manera de presionar a Zelenski para que lo apoye. Pero es muy difícil saberlo”.

Un militar ucraniano de la 47.ª brigada prepara un sistema de internet satelital Starlink cerca de la ciudad de Avdiivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el 20 de febrero de 2024.

Mientras tanto, Zelenski indicó que es poco probable que ceda a la presión. Ucrania inicialmente acató el "alto el fuego energético" improvisado de Trump la semana pasada, a pesar de que el mandatario ucraniano afirmó que el anuncio del acuerdo era "una novedad para [él]" y Rusia continuó atacando la infraestructura ucraniana.

Pero el jueves dio señales de haber cambiado de opinión: "El bloqueo [a los ataques contra las refinerías] ha terminado", declaró al 'Financial Times': "Ya no queremos seguir así".

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