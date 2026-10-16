Lo esencial:
- Millones de ucranianos podrían volver a desplazarse este invierno por los ataques rusos contra la infraestructura energética. La Organización Internacional para las Migraciones estima que 3,6 millones de personas siguen desplazadas dentro de Ucrania y que otras 3,8 millones regresaron a hogares que, en muchos casos, están dañados.
- Hungría y Ucrania buscan recomponer sus relaciones. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acordaron en Bruselas dar un nuevo impulso a sus vínculos políticos y económicos. Budapest también expresó su apoyo a Ucrania y su disposición a contribuir diplomáticamente a un alto el fuego y una paz duradera.
- Zelenski afirma que Rusia no dio señales de desescalada durante la tregua energética impulsada por Trump. El presidente ucraniano también señaló que recibió palabras de apoyo de los líderes europeos y sostuvo que los aliados cuentan con suficientes misiles Patriot para que Ucrania pueda afrontar el invierno.
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