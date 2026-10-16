El papa León XIV muestra una "mejoría constante" en su cuarto día de hospitalización en Roma, tras una operación por un adenocarcinoma de pulmón, y ya puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía, informó este viernes el Vaticano. La Santa Sede publicó las primeras imágenes del pontífice desde la intervención, en las que aparece celebrando misa y de pie sin ayuda, mientras continúan los preparativos para su viaje a Sudamérica previsto para noviembre.

El Papa León celebra misa en una habitación del Hospital Gemelli, con la asistencia de personal médico fuera de servicio y miembros de la Gendarmería Vaticana, en Roma, Italia, el 16 de octubre de 2026. Vatican Media/Material distribuido a través de REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. TPX IMÁGENES DEL DÍA

Los médicos que atienden al papa, de 71 años, confirmaron la evolución favorable después de realizarle análisis de sangre y una radiografía de tórax. León XIV permanece ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde también realiza sesiones de fisioterapia respiratoria.

El pontífice fue operado el martes 13 de octubre. Durante la intervención, los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por vídeo para retirar el tejido canceroso.

Las primeras imágenes del papa tras la operación

Las fotografías difundidas por el Vaticano muestran a León XIV celebrando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en una sala de la décima planta del hospital Gemelli acondicionada para su convalecencia. En la ceremonia también participaron trabajadores sanitarios y miembros de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

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Durante la homilía, el papa agradeció al personal médico, de enfermería y auxiliar por la atención que presta a los pacientes y por los cuidados que recibe desde su ingreso.

La celebración también marca un avance en su recuperación: en los días anteriores, León XIV concelebraba la misa, mientras que este viernes la ofició junto a su secretario, según informó la Santa Sede.

Por el momento, el Vaticano no confirmó una fecha de alta. Un portavoz señaló que los médicos mantienen la previsión comunicada al inicio de la hospitalización, que contemplaba aproximadamente una semana de ingreso.

El viaje a Sudamérica sigue en preparación

La evolución del pontífice coincide con los preparativos de su próximo viaje internacional. León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Aunque la presidenta peruana, Keiko Fujimori, había planteado la posibilidad de que el viaje se retrasara, el Vaticano aseguró que los trabajos para organizarlo continúan con normalidad. La Santa Sede incluso publicó una lista de periodistas acreditados para cubrir la visita.

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El papa realizará su primera aparición pública desde la hospitalización este domingo, cuando está previsto que pronuncie la tradicional oración del Ángelus. Por ahora, el Vaticano no precisó desde qué lugar ni de qué manera participará.

La semana pasada, durante el Ángelus, León XIV había anunciado públicamente que debía someterse a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar. La evolución favorable comunicada este viernes y las primeras imágenes tras la intervención ofrecen nuevas señales sobre su recuperación, aunque su fecha de alta todavía no está confirmada.

Con información de Reuters y EFE.

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