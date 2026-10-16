A diez días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves 15 de octubre que impulsará una enmienda constitucional para ofrecer transporte público gratuito los fines de semana, un día después de que el Senado aprobara la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Lula realizó la promesa en un video difundido en sus redes sociales, en el que aseguró que la medida pretende que los trabajadores puedan pasear y "ser felices" durante el fin de semana.

En la publicación, Lula precisó que el presupuesto para financiar el transporte público gratuito saldrá del dinero que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos.





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En algunas ciudades importantes brasileñas, como Brasilia y São Paulo, los autobuses municipales son gratuitos los domingos, gracias a iniciativas impulsadas por las autoridades locales, en ambos casos de partidos conservadores.

Para el senador y candidato de la ultraderecha brasileña, Flávio Bolsonaro, rival de Lula en el balotaje, el actual mandatario está haciendo promesas que no cumplirá.

"Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido (la primera vuelta)", afirmó el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en su transmisión semanal en directo por las redes sociales.

Lula, de tendencia progresista, ha anunciado una gran cantidad de medidas de carácter social en las últimas semanas, en un intento de remontar los dos puntos porcentuales de ventaja que le sacó Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de los comicios.

Entre otras, el presidente, que busca la reelección, anunció la concesión de subsidios a los combustibles, créditos baratos a taxistas y la condonación de deudas de pequeños empresarios.

Estas acciones pueden costarle a las arcas públicas entre 180.000 y 250.000 millones de reales anuales (entre 35.000 y 49.000 millones de dólares), según cálculos de medios de comunicación.

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Con el objetivo de impulsar la industria nacional de los videojuegos, Lula firmó un decreto que reglamenta el marco jurídico aprobado en 2024 y establece directrices para fomentar la producción nacional, facilitar la formación profesional y proteger la propiedad intelectual.

Brasil cuenta con unos 115 millones de usuarios de videojuegos, más de la mitad mujeres, y un mercado que mueve más de 12.000 millones de reales (2.400 millones de dólares) al año en el país.

Flávio Bolsonaro, quien defiende un recorte de gastos públicos, criticó la batería de ayudas y dijo que Lula está intentando "comprar votos".

En la primera vuelta, celebrada el pasado 5 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula. Ambos volverán a enfrentarse por la Presidencia el próximo 25 de octubre.

Según una encuesta divulgada este jueves por la firma demoscópica Datafolha, Flávio Bolsonaro recibiría el 51% de los votos en la segunda vuelta, dos puntos porcentuales más que presidente Lula da Silva, que obtendría el 49%.

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Reducir la jornada laboral costaría 1.300 millones de dólares anuales, según alcaldes

La Confederación Nacional de Municipios de Brasil dijo este jueves que la reducción de la jornada laboral generará un gasto anual de 6.600 millones de reales (1.300 millones de dólares) para las arcas públicas.

La enmienda constitucional aprobada el miércoles por el Senado pone fin a la jornada "6 por 1″ y fija dos días de descanso por semana, con un límite de 40 horas semanales, por el mismo salario, lo que impactará en el gasto de la Administración Pública en personal externo.

Según una encuesta realizada entre gestores locales, la Confederación de Municipios estima un incremento de 5.140 millones de reales anuales (unos 1.000 millones de dólares) en el gasto en empresas subcontratistas.

Además, habría que sumar unos 1.490 millones de reales (295 millones de dólares) por contrataciones directas.

La iniciativa, una de las principales propuestas electorales del presidente Lula da Silva, fue aprobada por una mayoría aplastante en el Senado, a la que incluso se sumaron sectores de la oposición, entre ellos Flávio Bolsonaro.

Con EFE

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