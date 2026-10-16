Un joven de 16 años, aún no identificado por las autoridades, abrió fuego el jueves 15 de octubre en una escuela primaria en Bend, Oregon, en Estados Unidos. En el tiroteo, el adolescente mató a cuatro personas, tres niños y un docente, antes de ser abatido por un civil que lo persiguió dentro del colegio, detalló el jefe de policía de Bend, Mike Krantz.

El atacante entró en la escuela disparando a través de las puertas cerradas con llave, sin ofrecer más detalles aparte de la edad del atacante, según la Policía.

Las víctimas mortales fueron tres niños de 5, 8 y 11 años, además de una maestra. Otro menor de 7 años y una maestra de 54 años fueron trasladados al hospital con heridas graves, informó el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, en una rueda de prensa.





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La Policía de Bend, una ciudad de unos 100.000 habitantes en el centro de Oregon, explicó que la primera llamada que recibieron sobre el incidente, ocurrido a la 1 de la tarde hora local, "indicaba que un hombre desconocido había disparado contra un automóvil" en la escuela primaria Silver Rail. Posteriormente, se recibieron más llamadas al 911 desde el interior de la escuela.

Zona acordonada tras un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregón , EE. UU., el 15 de octubre de 2026, en esta captura de pantalla de un video distribuido.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, que compareció en la misma rueda de prensa, agradeció al miembro de la comunidad que "intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas".

"Ningún padre debería tener que pasar por un día así, y ninguna comunidad debería tener que vivir algo así. A medida que sepamos más sobre los niños y los adultos que han muerto o resultado heridos, y sobre sus familias y sus seres queridos, vamos a llorar mucho, vamos a llorar juntos y probablemente también lloraremos en privado", dijo Kotek.

Los agentes de Policía que llegaron segundos después encontraron al sospechoso muerto a tiros, posiblemente por un transeúnte, según informó la Policía en un comunicado.





Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía de Bend, declaró a los periodistas que los investigadores aún no habían confirmado quién le disparó al sospechoso.

Miller declaró a los periodistas que al menos dos víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero desconocía su estado.

El comunicado policial posterior, publicado en internet, indicaba que las autoridades "han confirmado que hubo varias víctimas", de las cuales al menos dos fueron llevadas al hospital, y añadía: "Hay niños entre las víctimas".





La escuela primaria Silver Rail atiende desde jardín de infantes hasta quinto grado, aproximadamente a niños de entre 5 y 11 años. Tiene alrededor de 450 estudiantes y 40 miembros del personal, dijo Miller.

Con Reuters, AP y EFE

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