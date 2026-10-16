Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron este jueves 15 de octubre un ataque con misiles contra el complejo del Palacio Presidencial en la ciudad sureña de Adén y mataron a dos guardias, mientras que la coalición liderada por Arabia Saudita informó decenas de ataques contra infraestructura saudí en medio de la escalada del conflicto.

Se trata del primer ataque contra el Palacio Al-Maashiq en el actual conflicto entre los hutíes, alineados con Irán, y Arabia Saudita.

El palacio es la sede del Gobierno yemení respaldado por Riad y reconocido internacionalmente. El conflicto constituye un nuevo frente en la guerra regional más amplia que comenzó tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán en febrero pasado.





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El primer ministro, Shaya Al Zindani, y los miembros del gabinete se encontraban a salvo tras el ataque, afirmó el ministro de Información de Yemen, Moammar al-Eryani.

Testigos dijeron a la agencia Reuters que escucharon fuertes explosiones cerca del palacio, mientras el gabinete yemení precisó que el ataque involucró misiles y drones.

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El portavoz militar hutí, Yahya Saree, indicó que el grupo había bombardeado lo que describió como el cuartel general de operaciones militares sauditas en Adén, como parte de su política declarada de atacar "los refuerzos sauditas dondequiera que se encuentren".

La agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes, afirmó que las instalaciones estaban dirigidas por oficiales sauditas y que allí había depósitos de armas.

Los combates entre los hutíes y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se reanudaron en Yemen en septiembre pasado. Las agencias humanitarias han alertado sobre un rápido deterioro de las condiciones.

La semana pasada, las fuerzas gubernamentales lanzaron una campaña para reconquistar zonas controladas por los hutíes y recuperaron terreno cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una arteria clave para el transporte marítimo mundial.

Residentes de Taiz, al noroeste de Adén, dijeron que sufren bombardeos cada vez más intensos y una disminución de los suministros mientras los hutíes refuerzan su control sobre las zonas que rodean la ciudad, la tercera más grande de Yemen.

La guerra estalló en Yemen en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y obligaron al Gobierno a desplazarse hacia el sur. Una intervención militar liderada por Arabia Saudita al año siguiente derivó en años de estancamiento del conflicto antes de una tregua alcanzada en 2022, que se mantuvo hasta este año.

Durante aquella fase del conflicto, combatientes hutíes y fuerzas aliadas tomaron brevemente el Palacio Al-Maashiq durante una batalla por Adén, antes de retirarse.

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Gobierno del Yemen afirma que no detendrá su campaña contra los hutíes

El Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen afirmó que el ataque con misiles y drones lanzado por los rebeldes hutíes no detendrá la campaña para recuperar el control de las zonas en manos de los insurgentes.

"El Gobierno continuará cumpliendo con sus deberes nacionales, y estos ataques no lo intimidarán ni lo disuadirán de seguir adelante con la campaña 'Amanecer del Yemen' para restaurar las instituciones estatales, poner fin al golpe y extender la autoridad del Estado sobre todo el territorio", escribió el primer ministro Shaya al Zindani en la red social X.

Por su parte, el Consejo de Ministros yemení calificó el incidente como "acto terrorista".

En un comunicado, el Ejecutivo expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos, aunque no ofreció un balance de víctimas definitivo.

Asimismo, acusó a los insurgentes de utilizar la violencia para promover sus objetivos políticos y militares, mientras que denunció que el grupo también ha atacado barrios residenciales en las provincias suroccidentales de Taiz y Lahj, además de instalaciones civiles y energéticas en Arabia Saudita.

Ante esta situación, el Gobierno pidió a la ONU y a la comunidad internacional que adopte una postura firme contra los hutíes y ejerza presión para detener los ataques contra los civiles y la infraestructura vital del Yemen, cuyo futuro "no será rehén de una milicia que se levanta en armas contra su pueblo y atenta contra la seguridad de sus vecinos".

Con Reuters y EFE

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