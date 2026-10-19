"La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro", dijo el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en un pasaje del debate televisivo de este 18 de octubre entre los rivales del balotaje del próximo domingo.

"Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado", le respondió Flávio Bolsonaro cuando el mandatario lo cuestionó sobre el pago millonario que el banquero encarcelado Daniel Vorcaro le hizo para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple 27 años de prisión por intento de golpe de estado en 2023.

Ese fue el tono del intercambio que protagonizaron los candidatos presidenciales en el debate organizado y transmitido por la cadena Band: acusaciones mutuas de corrupción, de vínculos cuestionables y de agendas personales que van en contra del bienestar del pueblo brasileño.

"Eres amigo de Milei. ¿Has seguido cómo está Argentina? ¿Vas a seguir el modelo de Milei?", increpó Lula a Bolsonaro, para luego preguntarle si le pedirá prestada la “motosierra” al presidente argentino para aplicar una agenda similar de recortes fiscales.

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Ante esto, Bolsonaro respondió que pretendía "dar un tijeretazo en la corrupción" que a su juicio representa el Gobierno de Lula, agregando que el actual mandatario se ha relacionado con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y con el de Venezuela, el depuesto Nicolás Maduro, "que está preso".





Cuando chocaron en torno a la agenda económica, Lula reclamó a Bolsonaro que la inflación aumentó en Brasil por culpa "de la guerra de su amigo Trump" en Irán, además de la guerra en Ucrania.

Fue uno de varios pasajes en los que el presidente lució exaltado y desconcentrado, mientras Bolsonaro tenía más éxito en mantener el temple y la coherencia de su discurso.

"Ustedes están traicionando a la patria y serán juzgados por ello", le dijo a Bolsonaro, en una acusación que incluyó al hermano menor de éste, Eduardo, de quien dijo que "huyó a Estados Unidos para conspirar contra Brasil".

Michael Lopez Stewart, experto en Ciencias Políticas y socio de la firma Arko Advice, apuntó en conversación con France 24 que “el formato del debate privilegió el choque, los ataques personales, el recuerdo de escándalos pasados y hubo poco diálogo propositivo”.

Salud y seguridad: tan cerca y tan lejos

Los dos contendores coincidieron en mantener en el centro de la discusión las preocupaciones sobre la inseguridad y el acceso a la salud.

Sobre el primer tema, Bolsonaro acusó al presidente de haber llevado a cabo una “política de excarcelación”, que permitió que peligrosos criminales regresaran a las calles, y prometió que en caso de llegar al Palacio de Planalto esos delincuentes "van a estar presos o a ser neutralizados".

Ante esto, Lula concedió la importancia de una respuesta eficiente contra la delincuencia, pero reclamó a su rival el voto en contra que emitió ante una reforma constitucional que su Administración envió al Congreso en marzo de 2025, con la que buscaba ampliar las capacidades del Gobierno federal en materia de seguridad pública, cuya gestión recae fundamentalmente en las regiones bajo la legislación actual.





Cuando tocaron el tema de la salud, Lula criticó la respuesta del padre de Bolsonaro, Jair, ante la pandemia del Covid-19, un comentario en el que el senador extrañamente coincidió.

"De hecho, la salud no fue un área en la que tuviéramos los mejores resultados durante el gobierno de Bolsonaro. Aquí hago esta mea culpa. Tuvimos dos años de pandemia. Algo nuevo, que nadie sabía cómo afrontar. Pero Bolsonaro hizo lo mejor que pudo", defendió.

Sin cambios significativos

Michael Lopez Stewart no cree que este debate tenga posibilidades de cambiar de forma significativa las tendencias, luego de que Bolsonaro se quedaba con 47% de los votos en la primera vuelta, dos puntos por encima de Lula.

“Fue en gran parte una repetición de los temas de la campaña y no trajo posiciones nuevas, no creo que vaya a cambiar el voto de los indecisos, que era el objetivo”, estimó.

“Vimos momentos muy acalorados y lo que vemos en las encuestas es que después de la primera vuelta, la distancia es menor, pero los votos que están en juego son los de los indecisos y los abstencionistas, que no creo vayan a cambiar mucho con este debate”, amplió el experto.

De cara al segundo cara a cara entre los dos candidatos, programado para realizarse en el canal Globo, Lopez Stewart estima que “Lula debe trabajar la compostura y la estrategia de comunicación”, mientras que “Flávio tratará de reeditar este debate, donde se mantuvo más calmado y pudo hablar un poco más de sus propuestas”.

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