Aunque Riad no estableció responsables del lanzamiento del proyectil contra Medina, en ocasiones anteriores ha acusado a los hutíes de intentar bombardear los lugares sagrados del islam, pese a que los rebeldes han prometido no atacar ni Medina —donde el profeta Mahoma fundó la comunidad musulmana— ni La Meca —donde nació y recibió sus revelaciones—.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, definió el reporte sobre el misil rumbo a Medina como "una gran falsedad", ya que la milicia no ejecutó "ningún ataque contra territorio saudí" este jueves, aseguró. Tras el cruce de acusaciones, se esconde la posibilidad de un recrudecimiento del conflicto al vincular símbolos religiosos.

Susana Mangana Porteiro, especialista en Estudios Árabes e Islámicos y geopolítica de Medio Oriente, explica a France 24 en español en español que "la monarquía saudí obtiene una parte fundamental de su legitimidad religiosa y política de su condición de custodio de las dos mezquitas sagradas", por lo que un ataque demostrado contra La Meca o Medina "podría generar fuertes presiones para ofrecer una respuesta militar contundente".

Fieles musulmanes acuden a la oración del mediodía en la mezquita del profeta Mahoma, situada en la ciudad santa de Medina, en Arabia Saudita, el 31 de mayo de 2020.

Asimismo, Ornela Fabani, doctora en Relaciones Internacionales y especialista en temas de Oriente Medio, sostiene que "la respuesta militar saudí podría escalar, no solo por el ataque contra Medina, sino también por los ataques que el país ha recibido sobre su infraestructura estratégica, con los costos que esto conlleva".

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No obstante, Riad debe controlar municiosamente el empleo de sus recursos, advierte Ignacio Montes de Oca, analista en Relaciones Internacionales, quien señala que el reino saudí "se está quedando sin interceptores porque ya consumió el 85 % de sus misiles Patriot", los sistemas de fabricación estadounidense cuyas existencias escasean por la guerra en Irán.

La reactivación del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes explotó en septiembre después de que los rebeldes se apoderaran de zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo del Golfo y otras mercancías en el extremo sur del mar Rojo, frente a las costas de Yemen.

La coalición liderada por Arabia Saudita, que apoya a las fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, que ha estado intentando recuperar ese territorio.

Guerra asimétrica

El bombardeo hutí sobre el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en el que murieron al menos 13 personas el 11 de octubre —la peor acción contra civiles en el reino en una década—, evidenció la incapacidad de las fuerzas saudíes para blindar su territorio de los ataques hutíes, a pesar de ser uno de los ejércitos mejor equipados de la región.

"La superioridad militar convencional no garantiza la victoria frente a un adversario que domina la guerra asimétrica", explica Susana Mangana Porteiro.

La experta en geopolítica de Oriente Medio detalla que, si bien "Riad dispone de una aviación moderna, sofisticados sistemas antiaéreos y recursos militares muy superiores", los rebeldes hutíes "han desarrollado capacidades para emplear misiles y drones, dispersar sus plataformas de lanzamiento y aprovechar las características del territorio montañoso yemení".

​​​​​​En sintonía, Fabani agrega que "pese a la magnitud de su arsenal, las fuerzas armadas saudíes cuentan con una experiencia acotada en la conducción autónoma de operaciones de combate", además de una estructura militar de "tamaño reducido y fragmentación".

Instalaciones petroleras y aeropuertos bajo fuego

Los rebeldes hutíes han lanzado al menos una veintena de ataques contra el aeropuerto de Riad en octubre, lo que ha derivado en la muerte de 17 personas, según informó este jueves el portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha en Yemen. Además, se han registrado otros intentos de ataques contra decenas de aeropuertos, instalaciones petroleras y puertos en todo el país.

Como consecuencia, cientos de vuelos se han suspendido en la terminal aérea de la capital, mientras que decenas de trayectos también fueron cancelados o retrasados ​​en el aeropuerto de Yeda, según el rastreador aeronáutico Flightradar24.

Además, la escalada del conflicto ha obligado a cancelar la segunda cumbre entre la Unión Europea (UE) y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), prevista inicialmente para el próximo 24 de octubre en Riad, según varios comunicados oficiales publicados este jueves.

Las instalaciones petroleras también han sido impactadas por los rebeldes. Arabia Saudita informó este jueves de la destrucción de un dron sobre la provincia oriental, una importante región productora de petróleo.

"La estrategia hutí busca compensar su inferioridad militar convencional mediante la explotación de vulnerabilidades económicas", sintetiza la especialista en Estudios Árabes e Islámicos Susana Mangana.

Una de las ofensivas más relevantes contra este sector fue el ataque del miércoles contra Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo y pilar de la economía saudí, que dejó cinco heridos y provocó un incendio que se extendió por varios pisos.

Ornela Fabani, analista especializada en Oriente Medio, señala que la estrategia de los hutíes al establecer los objetivos de sus ataques "es el elevar los costos que debe afrontar Arabia Saudita por su decisión de involucrarse una vez más en la guerra".

En la misma línea, Ignacio Montes de Oca señala que "la estrategia hutí es una copia de la iraní: provocar el máximo daño posible al adversario al tiempo que ataca la economía internacional". Todo esto con la intención de "convertir un conflicto militar en un ajedrez político y económico global".

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La sombra de Irán

Los analistas consultados por France 24 remarcan que, si bien Irán ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento militar de los hutíes, los rebeldes tienen una autonomía operativa basada en un proyecto político y militar con objetivos propios, algunos de los cuales convergen con los iraníes.

Desde la reactivación de los ataques contra Arabia Saudita desde Yemen, no han emergido pruebas concluyentes de que Teherán haya ordenado ninguna ofensiva contra el reino del Golfo. "Los hutíes no son una mera prolongación del aparato militar iraní. Conviene distinguir entre facilitar capacidades militares y ordenar operaciones concretas", advierte Susana Mangana.

Vista aérea de la capital saudí, Riad, el 14 de octubre de 2026.

Ignacio Montes de Oca remarca que "aunque los hutíes tienen intereses propios, Irán los utiliza como proxies cuando tienen objetivos convergentes".

Uno de esos objetivos compartidos actualmente, continúa el experto en Relaciones Internacionales, es el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, la salida marítima del petróleo saudí como alternativa al estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán durante el conflicto con EE. UU.

"Sin un acuerdo de paz con Irán es muy probable que no haya un arreglo con los hutíes", apunta Montes de Oca.

¿Intervendrán terceros países?

Francia comenzó a desplegar medios militares para ayudar a proteger las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, según afirmó el jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, quien no especificó qué recursos han sido movilizados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado en septiembre que enviaría tropas y sistemas de defensa a su aliado del Golfo para ayudar a proteger la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, que es clave para el transporte de energía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el martes 18 de noviembre de 2025.

La implicación de París responde al llamado de Riad a sus socios internacionales para que contribuyan a la defensa del país, especialmente a Estados Unidos.

No obstante, el involucramiento de Washington en la defensa de Arabia Saudita "parece poco probable" para la analista Ornela Fabani, quien recuerda la cercanía de las elecciones midterm en EE. UU., en un contexto de la impopular guerra con Irán y las consecuencias de la misma sobre el estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos afronta un dilema estratégico: proteger a un socio fundamental para la seguridad energética y regional sin involucrarse en otra guerra prolongada en Medio Oriente", señala la analista Susana Mangana.

Ante esta situación, a Riad le queda el Pacto de la Meca, firmado en agosto con Pakistán y Turquía. El acuerdo, de naturaleza defensiva, estipula que un ataque contra uno de los tres países es considerado una agresión contra todos.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa turco aseguró este jueves que la vigencia del acuerdo, así como cualquier despliegue de tropas en Arabia Saudita, requiere la aprobación del Parlamento. El ministerio también indicó que aún no se había tomado una decisión definitiva sobre el tipo de asistencia que Turquía podría proporcionar a su aliado del Golfo.

Con información de Reuters, AP y EFE.

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