La programación y la línea editorial de las emisoras afiliadas a la radio pública estadounidense (NPR) suelen ser sinónimo de independencia e imparcialidad. Ese carácter pudo haber mediado para que la Administración Trump les retirara el financiamiento federal. De hecho, hasta el viernes 16 de octubre, se mantuvo al aire una intensa campaña de recolección periódica que busca suplir esos fondos.

Sin embargo, la rama música de NPR, NPR Music, quedó en medio de una polémica con señalamientos de censura, por haber suprimido en la versión de YouTube de su programa ‘Tiny Desk’ un pronunciamiento a favor de la comunidad de inmigrantes latinoamericanos.

Fue durante una presentación de la mítica banda mexicana Los Tigres del Norte en ese segmento, que es dedicado a conciertos acústicos breves e interpretados en vivo.

Visiblemente emocionado, el conductor del programa Alt.Latino y productor musical de la emisora, Félix Contreras, tomó la palabra luego de la introducción inicial de la periodista y productora de ‘Tiny Desk’ Anamaria Artemisa Sayre.

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"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, dijo Contreras, antes de que comenzara el concierto. “Podemos remontarnos a 1848, cuando cambiaron la frontera. Podemos remontarnos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada 'Operación Espalda Mojada'. Nos arrebatan nuestra humanidad”.

“Desde que tengo memoria, estos caballeros (refiriéndose a los Tigres del Norte) nos han devuelto esa humanidad", cerró, mientras tanto él como Sayre intentaban contener las lágrimas.

El segmento completo de la intervención de Contreras fue suprimido cuando la presentación fue subida el 15 de octubre al YouTube de ‘Tiny Desk’, dejando solo la intervención inicial de Sayre, con un corte inmediato al concierto. Mientras tanto, en el portal de la emisora el programa estaba disponible sin edición.

¿A qué se debió el corte?

La medida generó protestas y perplejidad en la audiencia, acostumbrada a una programación con una línea editorial independiente y habitualmente crítica.

Desde que los recortes federales de la Administración Trump incluyeron la eliminación de subvenciones para la radio pública, NPR (que renuncia deliberadamente a la pauta publicitaria para evitar sesgos y presiones) se sostiene a partir de donaciones de sus oyentes y de contribuciones de fundaciones y organizaciones independientes.

Algunos usuarios comenzaron a reclamar que se restituyera el segmento de Contreras que habían seguido durante la transmisión en vivo y acusaron a la emisora de censura, lo que llevó a NPR a publicar un mensaje dentro de los comentarios del programa en esa red social.

"Hemos restaurado la introducción completa en NPR.org después de haberla retirado temporalmente para una revisión editorial, reconociendo que el tema tratado es emocional y complejo, y algo con lo que muchos oyentes y miembros de la redacción están lidiando. Esperamos poder actualizar este video de YouTube pronto", reza la publicación.

La sección de comentarios se llenó de mensajes de usuarios pidiendo “que vuelva el discurso de Félix, que vuelva. ¡No vamos a dejar pasar esto!” o “el discurso de Félix es importante, tráelo de vuelta”.

Este 18 de octubre, el programa apareció completo en YouTube, incluyendo la intervención de Contreras, agregando una explicación adicional: “Como saben nuestros fans de toda la vida de ‘Tiny Desk’, normalmente no publicamos introducciones para nuestros conciertos”.

Más adelante, editaba ligeramente su primer mensaje para apuntar que “hemos restaurado la introducción completa en NPR.org y aquí en YouTube”.

Los Tigres del Norte: unos invitados no neutrales

Fundada hace casi 60 años en Sinaloa, México, la banda de música popular los Tigres del Norte ha sido sinónimo de resistencia y reivindicación para la comunidad migrante de Estados Unidos.

Durante la campaña electoral de 2024, el grupo apareció en uno de los últimos actos de la candidata demócrata Kamala Harris en Phoenix Arizona, buscando movilizar el voto latino, y sus integrantes sostuvieron posiciones críticas al hoy presidente Trump.





En los 20 minutos de presentación en ‘Tiny Desk’, abrieron con la canción ‘Somos más americanos’, que se ha convertido en una especie de himno para la comunidad migrante latina.

"Somos más americanos que todititos los gringos", recitó el vocalista Jorge Hernández, al cabo de uno de sus temas más reivindicativos para los mexicanos.

"Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo/y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado/También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron/El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron", repasa la canción.

“Ellos pintaron la raya/para que yo la brincara/y me llaman invasor/Es un error bien marcado/nos quitaron ocho Estados/¿Quién es aquí el invasor?”, reflexiona otra estrofa.

La presentación de los Tigres del Norte cerró la celebración del Mes de la Herencia Hispana, que había abierto con otra banda mexicana que no se sustrajo a las alusiones políticas, el grupo de fusión de ska, punk y ritmos latinos Panteón Rococó.

Sus integrantes se presentaron con camisetas que mostraban mensajes a favor de la causa palestina, en contra del racismo o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con EFE y medios locales

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