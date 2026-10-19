Lejos del "cese al fuego energético" anunciado unilateralmente por Donald Trump hace una semana y nunca materializado en el terreno, Ucrania y Rusia continúan sus ataques contra instalaciones energéticas.

Como si se tratase de una respuesta simbólica a las críticas de Trump –que se ha enfocado solo en Kiev, luego de firmar un acuerdo con Rusia para levantar las sanciones a las exportaciones de diésel ruso–, las fuerzas ucranianas lanzaron este domingo 18 de octubre uno de sus mayores bombardeos aéreos hasta la fecha, con más de 1.000 drones destinados a territorio ruso.

Entre las instalaciones alcanzadas figuraron las infraestructuras petroleras de San Petersburgo, ciudad natal del presidente ruso Vladímir Putin y poseedora de extensas reservas de diésel.

Allí, el gobernador local Alexander Beglov confirmó incendios tanto en la Terminal Petrolera de San Petersburgo como en el depósito de petróleo de Ruchi, el más importante de la ciudad, con una capacidad de almacenamiento de 74.000 metros cúbicos, según Energybase.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Precisamente, Ruchi se utiliza para suministrar gasolina AI-92 y AI-95 y diésel, mientras que la otra terminal atacada cuenta con 21 bodegas de combustible, según la prensa local.

El humo se eleva hacia el cielo tras ataques con drones ucranianos contra una zona industrial en San Petersburgo, Rusia, el 18 de octubre de 2026.

Los drones ucranianos también provocaron un incendio en un centro logístico de casi 80.000 metros cuadrados de la compañía de comercio electrónico Ozon y dañaron un centro de datos de la compañía tecnológica VK, propietaria de la red social VKontakte, –conocida como el Facebook ruso– en Leningrado, que también fue objetivo de la ofensiva aérea.

Beglov señaló además que una persona murió –según datos preliminares, por la caída sobre su automóvil de un fragmento de un dron interceptado– y otras 15 resultaron heridas por los ataques nocturnos a San Petersburgo y Leningrado, que también alcanzaron una docena de edificios residenciales, dos casas particulares, un puente, un hospital y sectores de una autovía urbana.

De acuerdo con el ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas derribaron este domingo 1.015 drones ucranianos sobre 15 regiones rusas, así como sobre la península ucraniana de Crimea –anexionada por Rusia– y el Mar Negro.

Los ataques aéreos provocaron que las autoridades impusieran restricciones a las operaciones del aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, algo que también viene ocurriendo en las principales terminales aéreas de Moscú, donde cientos de vuelos han sido cancelados o retrasados en los últimos días.

Citado por la agencia TASS, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que Rusia responde constantemente a estas ofensivas ucranianas con ataques sistemáticos a gran escala y que, si bien "el régimen de Kiev ofrece resistencia", eso, "no puede cambiar el curso de los acontecimientos".

Leer también450 drones, tres muertos y decenas de heridos, en el "mayor ataque con drones" de Ucrania en Moscú

Zelenski reporta 76 ataques rusos al sector energético ucraniano

Aunque Donald Trump ha centrado sus críticas en Kiev por los ataques al sector energético, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó este domingo que Rusia ha atacado en 76 ocasiones instalaciones energéticas, petroleras y gasísticas de Ucrania durante la semana transcurrida desde que el mandatario estadounidense anunció su «alto el fuego energético».

Zelenski indicó que solo en la noche anterior, Moscú apuntó a subestaciones eléctricas en las regiones de Vínnitsa, Zhitómir, Jmelnitski y Odessa y que, por ese motivo, "decenas de miles de familias siguen sin electricidad".





"Estados Unidos debería darse cuenta de que Rusia no está tomando ninguna medida recíproca en respuesta al alivio de las sanciones o a los acuerdos alcanzados. Al contrario, interpretan cualquier señal que sugiera una oportunidad para obtener beneficios económicos como una prueba de que su apuesta por la guerra está dando sus frutos y de que pueden seguir combatiendo", escribió el mandatario ucraniano, en su cuenta de X.

Por ese motivo, insistió en que "la guerra continúa precisamente por esta postura de Rusia, no porque Ucrania se esté defendiendo legítimamente". "Es Rusia quien debe enfrentar presiones para que la paz tenga una oportunidad", reclamó.

Sus mensajes, sin embargo, parecen caer en oídos sordos porque el sábado, Trump defendió el levantamiento de las restricciones al diésel ruso como "una decisión muy acertada" y "beneficiosa para el país y, creo yo, también para el mundo".

Mientras tanto, Zelenski denunció que, durante la última semana, Rusia ha atacado Ucrania con casi 2.700 drones suicidas, 1.700 bombas aéreas y 66 misiles, la mayoría de ellos balísticos, embates que tenían como principal objetivo las instalaciones ucranianas con la meta, según el presidente ucraniano, de "provocar un apagón generalizado".

Leer tambiénUcrania: ¿puede resistir a Rusia sin el respaldo de Estados Unidos?

Por otra parte, el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporizhia informó que dos ataques rusos contra la ciudad causaron la muerte de una mujer y dejaron dos personas heridas, entre ellas una niña de 6 años, además de daños a dos edificios residenciales, 18 vehículos y un centro educativo.

Saltan las alarmas en Lituania y Letonia

En tanto, un nuevo incidente volvió a azuzar los temores de que el conflicto entre Rusia y Ucrania traspase las fronteras de países integrantes de la OTAN, luego de que Lituania y Letonia emitieran alertas por la presencia de un objeto volador no identificado, que podría haber sido un dron ucraniano extraviado.

La alarma de nivel "rojo" emitida por las autoridades lituanas provocó que se desplegaran dos aviones de combate italianos bajo el mando de la OTAN, aunque por la nubosidad no pudieron identificar visualmente el objeto y no intentaron derribarlo.

El aviso instó a los residentes de las zonas del centro y sur de Lituania a buscar refugio durante aproximadamente una hora el domingo por la mañana, mientras que el aeropuerto de Kaunas, cerca de la segunda ciudad más grande del país, fue cerrado temporalmente.

El ministro de Defensa, Robertas Kaunas, aseguró que probablemente se trató de un dron que entró desde Polonia, aunque desde el Gobierno polaco señalaron que sus radares no confirmaron que el objeto hubiera cruzado la frontera hacia Lituania. Ambos Ejecutivos afirman estar en contacto para indagar lo ocurrido.





En paralelo, Letonia, país vecino al norte de Lituania, también emitió brevemente una alerta de nivel "amarillo" para algunas de sus regiones fronterizas por una "posible amenaza", según un comunicado de su ejército.

Finalmente, el presidente lituano Gitanas Nauseda explicó que "lo que parece ser un dron explotó sobre la parte norte del país, representando un peligro para la población civil", mientras que efectivos del ejército lituano se dirigieron a una zona cerca de la localidad de Juodzionys para investigar los posibles restos del objeto.

"La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se está extendiendo al flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea", advirtió Nauseda, reflejando los crecientes temores causados por incidentes repetidos en los últimos meses, en los que drones ucranianos han entrado en varias ocasiones en el espacio aéreo de países bálticos.

Leer tambiénKaliningrado: el enclave ruso en el Báltico que Moscú está dispuesto a defender con su arsenal nuclear

En línea con la explicación habitual sobre estos casos, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi, lamentó el hecho "que podría haber sido consecuencia de la guerra electrónica rusa, la cual desvió drones durante una operación contra objetivos militares legítimos en Rusia".

"Pedimos disculpas por cualquier perturbación, riesgo o preocupación que esto haya podido causar. Estamos comprometidos a compartir toda la información pertinente con nuestros socios lituanos para esclarecer por completo las circunstancias del incidente", subrayó.

Con Reuters, AP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más