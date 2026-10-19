Lo esencial:

  • Donald Trump atribuyó los disturbios en Francia a la inmigración e instó a las autoridades francesas a cerrar sus fronteras. 
  • Una joven de 17 años perdió un ojo durante las manifestaciones en la ciudad de Mulhouse. 
  • Asuntos Internos de la Policía y la Gendarmería investigan la amputación de la mano de un joven de 17 años por una granada
  • Unas 7.000 personas se reunieron en Limoges para marchar hacia el ayuntamiento tras el incendio de su tejado.  
  • El sector comercial estimó en cientos de millones de euros los daños materiales tras disturbios en al menos 1.500 establecimientos. 
  • El ministro del Interior eleva a más de 1.800 las detenciones acumuladas y a más de 500 los agentes de seguridad heridos. 
  • La Asociación de Alcaldes de Francia convocó a alcaldes y concejales a concentrarse frente a los ayuntamientos el lunes

A continuación, la información más relevante relacionada con las protestas en Francia, un día después de la jornada de movilización del 17 de octubre, marcada por enfrentamientos y saqueos en varias ciudades del país: 

Con información de AFP, AP, Reuters and EFE

France24

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