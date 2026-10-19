Lo esencial:

Donald Trump atribuyó los disturbios en Francia a la inmigración e instó a las autoridades francesas a cerrar sus fronteras.

e instó a las autoridades francesas a cerrar sus fronteras. Una joven de 17 años perdió un ojo durante las manifestaciones en la ciudad de Mulhouse.

durante las manifestaciones en la ciudad de Mulhouse. Asuntos Internos de la Policía y la Gendarmería investigan la amputación de la mano de un joven de 17 años por una granada.

por una granada. Unas 7.000 personas se reunieron en Limoges para marchar hacia el ayuntamiento tras el incendio de su tejado.

para marchar hacia el ayuntamiento tras el incendio de su tejado. El sector comercial estimó en cientos de millones de euros los daños materiales tras disturbios en al menos 1.500 establecimientos.

El ministro del Interior eleva a más de 1.800 las detenciones acumuladas y a más de 500 los agentes de seguridad heridos.

y a más de 500 los agentes de seguridad heridos. La Asociación de Alcaldes de Francia convocó a alcaldes y concejales a concentrarse frente a los ayuntamientos el lunes.

A continuación, la información más relevante relacionada con las protestas en Francia, un día después de la jornada de movilización del 17 de octubre, marcada por enfrentamientos y saqueos en varias ciudades del país:

Con información de AFP, AP, Reuters and EFE

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