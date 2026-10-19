Lo esencial:
- Donald Trump atribuyó los disturbios en Francia a la inmigración e instó a las autoridades francesas a cerrar sus fronteras.
- Una joven de 17 años perdió un ojo durante las manifestaciones en la ciudad de Mulhouse.
- Asuntos Internos de la Policía y la Gendarmería investigan la amputación de la mano de un joven de 17 años por una granada.
- Unas 7.000 personas se reunieron en Limoges para marchar hacia el ayuntamiento tras el incendio de su tejado.
- El sector comercial estimó en cientos de millones de euros los daños materiales tras disturbios en al menos 1.500 establecimientos.
- El ministro del Interior eleva a más de 1.800 las detenciones acumuladas y a más de 500 los agentes de seguridad heridos.
- La Asociación de Alcaldes de Francia convocó a alcaldes y concejales a concentrarse frente a los ayuntamientos el lunes.
A continuación, la información más relevante relacionada con las protestas en Francia, un día después de la jornada de movilización del 17 de octubre, marcada por enfrentamientos y saqueos en varias ciudades del país:
Con información de AFP, AP, Reuters and EFE
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