Dos personas murieron, entre ellas un niño de seis años, y otras once fueron hospitalizadas luego de que una camioneta irrumpiera en un partido de fútbol juvenil en el Stryker Sports Complex, una instalación deportiva municipal de Wichita (Kansas), informó la Policía local este sábado 17 de octubre.

La otra víctima mortal es un hombre de 35 años, mientras que diez de los heridos sufrieron lesiones traumáticas. Sus edades oscilan entre los 5 y los 68 años, según informó el capitán de la Policía de Wichita, Aaron Moses. De acuerdo a las autoridades, sus vidas no corren peligro.

Entre los heridos hay dos niños de cinco años, dos de ocho, uno de nueve y cinco adultos. Además, otro adulto fue hospitalizado por problemas médicos no relacionados con lesiones traumáticas.

La conductora del vehículo, una mujer de 34 años, fue detenida, aunque la Policía no dio más detalles sobre su identidad ni precisó si cree que el hecho fue intencional. Dos menores también se encontraban dentro del vehículo.

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La Policía trabaja en el lugar donde un vehículo irrumpió en un partido de fútbol en el complejo deportivo Stryker, en Wichita, Kansas, Estados Unidos, el 17 de octubre de 2026, en una imagen extraída de un video.

La mujer tenía un hijo que jugaba al fútbol en el complejo, aunque no en el campo donde tuvo lugar el incidente.

El capitán de la Policía dijo que los investigadores trabajarán junto con la Fiscalía de distrito para determinar si corresponde presentar cargos penales contra la mujer.

“Es una tragedia”, afirmó Moses, durante una conferencia de prensa.

“Todavía estamos trabajando para determinar cómo ocurrió esto y por qué ocurrió”, agregó.





El jefe de la Policía de Wichita, Joe Sullivan, destacó que, inmediatamente después del atropellamiento y antes de la llegada de los servicios de emergencia, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a asistir a las víctimas.

“Fue realmente increíble”, señaló Sullivan. “Pero creo que es indicativo de la comunidad de Wichita”.





Las autoridades aseguraron que no existe una amenaza adicional para la población.

La alcaldesa de Wichita, Lily Wu, pidió evitar la zona mientras continúa la investigación y calificó lo ocurrido como “desgarrador”.

“Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados, especialmente con los niños y las familias involucradas”, escribió Wu en Facebook.

Por su parte, la ciudad de Wichita informó en su cuenta de X que, debido al “grave incidente” ocurrido en Stryker, todas las actividades en el complejo fueron canceladas hasta nuevo aviso.

“Pedimos que mantengan en sus pensamientos y oraciones a todas las personas y familias afectadas durante este difícil momento”, agregó.

Con AP y Reuters

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