Colonos israelíes atacaron este sábado 17 de octubre un convoy de diplomáticos europeos que realizaban una visita a la Cisjordania ocupada y propinaron una paliza a un alcalde francés que se encontraba allí, declararon a la AFP un testigo y dos diplomáticos.

Un video difundido por un diplomático parecían mostrar a Bernard Baudoux, de 78 años, alcalde de izquierda de Aulnoye-Aymeries, una localidad del norte de Francia, desplomado en el suelo y apoyado contra un automóvil.





Dos diplomáticos y un residente confirmaron su identidad a la AFP. Uno de los diplomáticos precisó que su vida no parecía correr peligro.

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Bélgica denunció el ataque contra esta delegación europea, que también afectó a uno de sus diplomáticos.

’Israel tolera la violencia de los colonos'

"Creo que, si los colonos actúan así, es porque hay tolerancia por parte del Gobierno israelí", afirmó Bernard Baudoux, víctima de la violencia de varios colonos.

"El mundo entero debe saber lo que ocurre allí. Porque, bueno, yo después regresaré a mi país y todo irá bien. Quienes siguen sufriendo más son los que están aquí", añadió.

El alcalde explicó que visitaba la localidad cristiana de Taybeh junto al cónsul general de Francia en Jerusalén y un sacerdote de su ciudad para firmar un acuerdo de cooperación entre ambas localidades.

Mientras se encontraba en Taybeh, llegaron repentinamente dos o tres automóviles, de los que bajaron colonos israelíes gritando insultos contra Francia, relató Baudoux.

El alcalde, que llevaba su banda tricolor, afirmó que lo arrojaron al suelo y lo golpearon con barras de hierro. Tras conseguir levantarse con ayuda del sacerdote, abandonó rápidamente el lugar en automóvil. No sufrió heridas graves y pudo continuar su visita.

Israel condena un ataque de "alborotadores"

Israel condenó el ataque de "alborotadores" contra una delegación europea. En la red social X, el Ejército israelí aseguró que condenaba "firmemente el grave acto de violencia ocurrido en la zona de Taybeh, durante el cual representantes diplomáticos fueron atacados por alborotadores israelíes".

El Ejército afirmó que se había abierto una investigación. "La visita del consulado no había sido coordinada con las FDI [el ejército]. Esa coordinación es importante para prevenir incidentes de este tipo".





Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció una campaña de "difamación" contra Israel y sus colonos en la Cisjordania ocupada.

Esta situación "se produce en un clima de preocupación por una campaña coordinada destinada a difamar a Israel y a los habitantes judíos de Judea y Samaria durante la cosecha anual de aceitunas, recurriendo a titulares sensacionalistas antes de que se conozcan todos los hechos", respondió la oficina de Netanyahu, utilizando el nombre bíblico de Cisjordania.

Una fotoperiodista estadounidense fue atacada el día anterior

El día anterior, una fotoperiodista estadounidense resultó herida tras recibir una paliza de colonos israelíes mientras cubría actos de violencia contra agricultores palestinos en la Cisjordania ocupada, según su propio testimonio y el de médicos.

Heidi Levine, una experimentada fotoperiodista que trabaja para The Washington Post, cubría la cosecha de aceitunas cerca de las localidades de Turmus Ayya y Khirbet Abu Falah.

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Con AFP

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