La provincia canadiense de Alberta rechazó una propuesta para celebrar un referendo vinculante sobre la independencia, según los resultados conocidos este martes, en un revés para los separatistas respaldados por aliados del presidente estadounidense Donald Trump.

La cadena pública CBC y la principal cadena privada, CTV, proyectaron una cómoda victoria del bando federalista. Los resultados oficiales mostraban un respaldo superior al 76 % a la unidad nacional, con más de un tercio de los votos escrutados.

El primer ministro Mark Carney celebró el resultado y afirmó que los habitantes de Alberta habían tomado una “decisión clara” a favor de la unidad.

“Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros”, declaró en un comunicado en la red social X.

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Carney había hecho campaña a favor de la estabilidad nacional mientras el país afrontaba la guerra comercial y las amenazas de anexión de Trump.

Un ambiente sombrío se apoderó del restaurante de Edmonton, la capital provincial, donde uno de los principales grupos separatistas seguía los resultados.

Jeffrey Rath, uno de los principales dirigentes del separatista Proyecto de Prosperidad de Alberta, aseguró a los periodistas que su campaña por una Alberta independiente continuará “sin ninguna duda”, pese al resultado de la votación del lunes.

“Hemos aprendido muchas lecciones de esta lucha”, afirmó.

Jour Dain, partidario de la separación, dijo estar “decepcionado con [sus] conciudadanos de Alberta”.

“Sinceramente, si seguimos por este camino de permanecer en Canadá, me voy a mudar”, declaró el hombre de 40 años, quien expresó su deseo de vivir en Estados Unidos.

Ciudadanos votaron en Edmonton, capital de Alberta, en una consulta no vinculante sobre la independencia de esta provincia del oeste de Canadá.

En la celebración de la noche electoral del bando federalista en Edmonton, una banda calentaba motores antes del anuncio de los resultados, ante la expectativa de una victoria.

“Fue increíble ver el entusiasmo y la determinación de los canadienses”, afirmó Thomas Lukaszuk, quien encabeza Forever Canadian, el grupo que hizo campaña por la unidad nacional en toda la provincia.

La primera ministra de Alberta, la conservadora Danielle Smith, dijo que había votado contra la independencia, pero que convocó el referendo para zanjar una cuestión que ha dividido a la provincia.

Smith había señalado que una victoria de los federalistas cerraría el debate sobre la secesión.

¿Influencia extranjera?

Alberta cuenta con las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y buena parte del impulso separatista se ha alimentado del descontento con la gestión de la industria petrolera.

Smith ha responsabilizado al predecesor de Carney, Justin Trudeau, de avivar el separatismo, al acusarlo de intentar asfixiar la producción petrolera para impulsar su agenda climática.

La campaña por la independencia de Alberta también ha despertado un interés sostenido entre los aliados de Trump.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificó a Alberta de “socio natural” de Estados Unidos. Elon Musk, la persona más rica del mundo y uno de los principales partidarios de Trump, publicó este mes en la red social X que Alberta “debería separarse”.

Los líderes separatistas también mantuvieron reuniones en el Departamento de Estado estadounidense y recibieron asesoramiento de estrategas políticos republicanos.

“Decisiones precipitadas”

Carney, quien creció en Alberta, ha trabajado para mejorar las relaciones entre la provincia y Ottawa desde que asumió el cargo el año pasado.

Se ha aliado con Smith para impulsar un nuevo oleoducto que permita exportar más betún de Alberta al extranjero, un proyecto considerado inviable durante el mandato de Trudeau.

El norte de Alberta es el epicentro de la industria petrolera de Canadá, una zona conocida como “las arenas bituminosas” por las características de sus yacimientos de crudo.

Mitch Sylvestre, líder del Proyecto de Prosperidad de Alberta, declaró a AFP el lunes, antes de conocerse los resultados, que Carney había “amenazado” a la provincia en los últimos días de campaña.

El mensaje de Carney era que “votar contra Canadá es peligroso”, afirmó Sylvestre, quien lo calificó de “muy poco razonable”.

Haley Erdegard, una mujer de 44 años que votó en Edmonton, expresó su incomodidad con la idea defendida por algunos separatistas de que Alberta se ve obligada a compartir una parte excesiva de sus ingresos petroleros con el resto de Canadá.

“Creo que probablemente necesitamos esforzarnos más por cooperar antes de tomar decisiones precipitadas sobre intentar fundar nuestro propio país”, declaró a AFP.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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