Lo esencial:
- Ochenta universidades y centros públicos de educación superior exigen un incremento de 1.000 millones de euros para 2027.
- El primer ministro Sébastien Lecornu convocó a reuniones con partidos políticos para el jueves.
- Ciudades como París, Lyon, Niza, zonas de Marsella y varias localidades del norte de Francia decretaron toques de queda nocturnos.
- La Fiscalía de París investiga la muerte de un hombre en las inmediaciones de la plaza de la República y la agresión policial a un socorrista durante los disturbios del fin de semana.
- Emmanuel Macron aseguró 200.000 toneladas mensuales adicionales de diésel durante su gira por el Golfo.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 20 de octubre relacionada con los disturbios en Francia:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.
Compartir esta nota