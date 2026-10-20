Lo esencial:

Ochenta universidades y centros públicos de educación superior exigen un incremento de 1.000 millones de euros para 2027.

El primer ministro Sébastien Lecornu convocó a reuniones con partidos políticos para el jueves.

Ciudades como París, Lyon, Niza, zonas de Marsella y varias localidades del norte de Francia decretaron toques de queda nocturnos.

La Fiscalía de París investiga la muerte de un hombre en las inmediaciones de la plaza de la República y la agresión policial a un socorrista durante los disturbios del fin de semana.

y la agresión policial a un socorrista durante los disturbios del fin de semana. Emmanuel Macron aseguró 200.000 toneladas mensuales adicionales de diésel durante su gira por el Golfo.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 20 de octubre relacionada con los disturbios en Francia:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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